総合計570万人のSNSフォロワーを誇りモデル／インフルエンサーとして活躍する「さくら」さんが、2026年1月31日(土)に渋谷キャストにて開催された「とちぎのいちごふぇす2026」に出演し、栃木県知事、真岡市長、下野新聞社 代表取締役社長と共に、栃木県の最新品種である「とちあいか」をPRを致しました。





サンプリングの様子

左：栃木県知事、中央：さくらさん、右：下野新聞社 代表取締役社長





この日はTikTok他SNSで大人気のさくらさんに会える無料イベント、ということで、10代を含む様々な世代のファンや、通行する方々が会場に集まり賑わいました。





1)ステージでは、真岡市長と「とちあいか」の魅力を発信

午前11:30からは、真岡市の中村和彦市長と共にステージに登壇。栃木県の最新品種「とちあいか」を試食し「いちご本当に大好きなんです。すごくあまい！」と感想を語り、ステージに集まった若い世代の観客も市長とZ世代のカリスマという異色のトークショーに聞き入っていました。





2)栃木県知事、下野新聞社 代表取締役社長と共に「とちあいか」のサンプリング配布

続いて14:30からは、会場の皆様おまちかねの「とちあいか」のサンプリング。栃木県 福田富一 知事と、下野新聞社 若菜英晴 代表取締役社長、そしてさくらさんが、直接会場の観客に「とちあいか」を手渡ししました。

さくらさんを一目みたいと集まったZ世代の方も多く、直接手渡しで受け取った「とちあいか」をその場でほおばり、「あまい！」「おいしい！」「嬉しい！」という言葉でいっぱいになりました。

また、さくらさんの他に、合計9名のミスいちごが本イベントをサポートいたしました。





ミスいちご その1





ミスいちご その2





ミスいちご その3





■さくらさん プロフィール

2005年8月8日生まれ(20歳)

宮崎県出身(現在は東京都在住)

趣味 ： メイク、ファッション、コスメ、美容

特技 ： ダンス、振り付け、周りをよく見る事

好きな食べ物： お肉、オムライス、蟹、いちご

「かっこいい」「かわいい」「おもしろい」様々な側面とその感性にZ世代を中心に多くの共感を集め、SNSの総フォロワー数は570万人以上。モデルとして雑誌、ファッションショー等で活動するほか、TV出演やインフルエンサーとして多彩に活躍。

興味がある事は、ミスいちごの活動を通じて、全国のいちごを食べたり産地を訪れる事。





TikTok ： https://www.tiktok.com/@0808sakura

Instagram： https://www.instagram.com/sakura_0808_

YouTube ： https://www.youtube.com/@SAKURA_Channel0808

X ： https://x.com/saku__ra__0808









■ミスいちごについて

全国のいちごのPRと消費拡大を目的に2015年に発足。第9期メンバーとなる「ミスいちご2026」は、現在さくらさん以外のメンバーを選考中で、2026年1月15日に15人のメンバーを発表予定いたしました。

ミスいちごの活動は、イベント出演や各種セレモニー等で産地や生産者のPRを行う他、SNSキャンペーンの実施、百貨店やレストラン、ホテル等への販路マッチング、スイーツ等の商品開発、観光いちご農園の集客コンサルティングを行うなど、多方面でいちごビジネスと6次産業化を支援しております。

例年ユニークなメンバーが集まり、過去には大食いアイドル・タレントとして人気を博す「もえのあずき」さん、人気モデル・タレントでインフルエンサーの「金子みゆ」さん、Xで日本人女性として最多のフォロワーを誇る人気タレントの「三上悠亜」さんなども就任しています。また、これまでたくさんの方がミスいちごを経て、モデル、アイドル、アナウンサー、インフルエンサーなど多方面で活躍しており、SNS時代の新たなインフルエンサーの登竜門の一つとなっています。

ミスいちご 公式ページ： https://www.miss15.jp/









■ミスいちご実行委員会・代表幹事会社 概要

主催 ： 株式会社リトルワールド

代表者 ： 代表取締役 斉藤 豊

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-28-10 #3279

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 23,000,000円

事業内容： 農林水産業の6次産業化支援、地域活性支援

URL ： http://team-chef.jp/company/