日本生まれの新しいクラフトビールを味わう。「日本酒酵母×クラフトビール」のサーキットイベント「和ノ麦酒祭」を全国で開催。

全国から約10社が日本独自のビアスタイルの模索と普及を目指し、2月から4月にかけて「日本酒酵母×クラフトビール」のサーキットイベントを開催します。大阪、東京、静岡、愛知、愛媛、島根など約10箇所での開催計画が進行中で、イベント当日は本企画のために醸造された各地の「日本酒酵母ビール」が数種類提供されます。

イベントの詳細スケジュールなどは随時公式Instagramや各ブルワリー・直営店のSNSで配信していきます。

テーマは日本独自の原料「日本酒酵母」

ビールにはビール用の酵母が用いられることが一般的で、日本酒酵母とは特性が異なるため、ただ日本酒酵母を使用しただけでは狙い通りのビールを醸造することは困難です。だからこそ、まだ知見の少ない日本酒酵母の可能性を参加ブルワリーと一緒に探求するべく、開催テーマを「日本酒酵母」としました。日本酒酵母といっても、全てが日本酒のような高いアルコール度数になる訳ではなく、レシピの組み方や発酵管理次第で様々な味わいを作り出すことが可能です。どのように味わいを表現したのか、ぜひイベント会場でブルワーから話を聞いてみてください。

日本独自のビアスタイルを目指して

ビールには150種類以上のビアスタイルと呼ばれる分類があります。

ビアスタイルはお客様が初めて飲む商品でもその味わいを想像しやすくする役割や、伝統的な製法の規定を定めてその存在を守る役割があります。現在のクラフトビール業界ではそれぞれの地域で独自に進化を遂げた商品が発売されており、その一部は新たなビアスタイルとして登録され、ビアスタイルの数は毎年増加しています。その多くは欧米で生まれたものであり、日本生まれのビアスタイルはまだ多くありません。しかし日本ではクラフトビール醸造所の数が年々増加しており、日本各地でオリジナリティあふれるクラフトビールが醸造されています。

そんな日本のクラフトビールシーンで“日本独自のビアスタイルを模索する”各ブルワリーの取り組みをお客様と一緒に楽しむためイベントが「和ノ麦酒祭」です。

2024年に開催された第一回は日本独自の原料「白麹」をテーマとし、各社に白麹を使用したオリジナルのクラフトビールを醸造していただきました。この白麹は本来、焼酎の醸造に使用されるもので、クエン酸を多く含んでいるのが特徴です。そしてその酸味をクラフトビールに応用し、夏場にお客様と一緒に楽しむため、第一回和ノ麦酒祭を2024年７月に開催しました。奈良県の「CHORYO BREWPARK」で屋外型のビアフェスとして開催されたイベントでは14社がビールを提供し、トークセッションでは白麹やクラフトビールへの熱い想いをブルワーたちに語っていただきました。

今回開催される第二回「和ノ麦酒祭」は、テーマを「日本酒酵母」とし、屋内型のサーキットイベントとして生まれ変わります。お客様と一緒にこのイベントを通して、日本生まれのビアスタイルを醸成できることを楽しみにしております。

イベント会場は参加ブルワリーの直営店

屋内型のサーキットイベントで、参加するブルワリーの直営店を中心とした日本各地で開催されます。大阪、東京、静岡、愛知、愛媛、島根など約10箇所での開催計画がすでに進行中で、イベント当日は数名のブルワーが参加予定です。イベントでは、本企画のために醸造された “日本酒酵母ビール” が各店舗で数種類提供されます。各店のイベントスケジュールは随時公式Instagramや各ブルワリー・直営店のSNSで配信しますので、ぜひご確認ください。

イベント公式Instagram：@ wanomugi_brewpark

参加ブルワリー

松江ビアへるん醸造所（島根県） @matsue_beer_hearn

REPUBREW（静岡県） @repubrew

さかづきBrewing（東京都） @sakadukibrewing

Y.MARKET BREWING（愛知県） @y.market_brewing

DD4D BREWING（愛媛県） @dd4d_official

NOM CRAFT BREWING（和歌山県） @nomcraft.brewing

Derailleur Brew Works（大阪府） @derailleurbrewworks

ONE's BREWERY（大阪府） @onesbrewery

CRAFT BEER BASE（大阪府） @craftbeerbase_mothertree

CHORYO Craft Beer（奈良県） @choryo_craftbeer

