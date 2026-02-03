ナレッジワーク、架谷尚が執行役員 VP ソリューショングロースに就任

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、執行役員 VP ソリューショングロースに架谷 尚（はさたに しょう）が就任したことをお知らせします。

◼️大手企業向けセールスの経験と実績を有する架谷 尚が、執行役員 VP ソリューショングロースに就任

ナレッジワークは、「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」というミッションを掲げて、すべての働く人たちに成果創出や能力向上の喜びを届けることを目指しています。

その実現に向け、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」と、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」の両輪で、AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」を提供しています。

セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」においては、10個のプロダクトを提供しています。今後、一つ一つのプロダクトの価値を適切に顧客に届けると共に、顧客の課題や要望を基にしたプロダクトの開発を加速させる必要があります。

今回、2026年2月1日付で架谷 尚（はさたに しょう）がナレッジワークに入社し、執行役員 VP ソリューショングロースに就任いたしました。

これまでの大手企業向けアカウントセールスやソリューションセールスの経験を活かし、顧客とプロダクトを繋ぎ、顧客価値とプロダクト価値の両方の最大化を推進してまいります。

【架谷 尚 略歴】

2001年、慶應義塾大学法学部卒業。株式会社博報堂入社。アカウントマネージャーとして、広告ビジネス全般に従事。2019年、株式会社セールスフォース・ジャパン入社。トップセールスとして、Marketing Cloudのエンタープライズセールスを牽引。2022年、株式会社Mico入社。VP of Salesとして、事業成長と組織変革を主導。2026年、株式会社ナレッジワーク入社。

【架谷 尚 就任コメント】

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」というミッション、「労働は苦役なり」という概念を覆すチャレンジに共鳴し、ナレッジワークに入社いたしました。長年培ってきたセールス経験を活かしながら、AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」を戦略的に推進し、組織の成果と個人の成長に寄与する価値を提供してまいります。セールスは人との関わりの中でこそ、素晴らしい経験や学び、成長機会が生まれると信じてきました。その面白さや楽しさを共有しながら、セールスの可能性を高め続けていきたいと考えております。

◼️採用のご案内

レベニュー職種、AXコンサルタント職種など多数のポジションをオープンしております。ぜひご覧ください。

◆レベニュー職種

・執行役員 VP セールス

・執行役員 VP アライアンス

・専門役員 Principal アカウントセールス

・ソリューションセールス

・アカウントセールス

・アカウントデベロップメント

求人一覧

https://knowledgework.com/recruit/revenue



◆AXコンサルタント職種

・ストラテジー

・セールスイネーブルメント

・ITアーキテクチャ

・インプリメンテーション

・オペレーション

求人一覧

https://knowledgework.com/recruit/customer



◆カジュアル面談

選考応募を検討頂くためのカジュアルな面談も受け付けております。

https://knowledgework.com/recruit/revenue



◇採用サイト

https://knowledgework.com/recruit/revenue

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供をしています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」による営業部門の現場変革を推進しています。



AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product