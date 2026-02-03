【無料／オンライン】なぜ戦略は現場で止まるのか？実行力を組織に定着させる「アップグレード作戦」。シェルパワークス×エグゼクティブコーチ共催ウェビナーを2月20日に開催

シェルパワークス株式会社

営業変革のプロフェッショナルであるシェルパワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：米倉達哉）は、人材・組織開発を支援するエグゼクティブコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：出口亮輔）と共同で、2026年2月20日（金）「現場が動かない本当の理由 ─ 実行できる組織・人材へのアップグレード作戦」と題した共催ウェビナーを開催いたします。

■ 開催の背景

「成長戦略を立てても、現場のアクションとかみ合わない」「指示が具体化されず、成果に結びつかない」。多くの企業が、こうした実行力が積み上がらない構造的な課題に直面しています。 本ウェビナーでは、営業組織の変革事例をもとに、戦略実行を阻む要因「負のスパイラル」を明らかにします。

その上で、組織を「科学」して仕組みを整えるアプローチと、コーチングによって「戦略を行動に宿らせる」アプローチの両面から、現場を“実行できる状態”へと転換させる具体的なポイントを解説します。

■このような課題・疑問をお持ちの方におすすめ

・ 戦略がうまく現場まで浸透していないと感じている営業本部長、経営層

・ 営業組織を抜本的に変革したい営業企画、マネジャー

・ 徹底した戦略実行を現場で展開したいHRBP、教育担当者

■ 本ウェビナーで得られること

・ 戦略が実行されない原因「負のスパイラル」の構造的理解

・ 属人的な営業を脱却し、戦略を実行する組織への変革ポイント

・ 実行人材を1対1コーチングで育成するための具体的な手法

■ 開催概要

・ テーマ： 現場が動かない本当の理由 ─ 実行できる組織・人材へのアップグレード作戦

・ 日時： 2026年2月20日（金）12:00-13:00

・ 形式： オンライン開催（Zoomウェビナー）

・ 参加費： 無料

・ 定員： 50名（先着順）

・ お申し込みURL： https://44887662.hs-sites-na2.com/20260220_webinar_lp(https://44887662.hs-sites-na2.com/20260220_webinar_lp)

■ セミナー主要トピック

「負のスパイラルの正体」：戦略が現場で平行線を辿る理由

本部と現場の「理解・納得・実行・定着」の各段階に潜むGAPを構造的に解明

「理解と実行の溝を埋めるには」：属人性を排し、再現性のある実行の仕組みを創る

戦略を「自分事化」させ、確実に商談を動かすための「伴走支援」と「型化」の手法

「行動変容の核心」：1対1コーチングが戦略を行動に変える

経営の意思を現場の動力に変えるために、個々のリーダーに何を働きかけるべきか

AIコーチの活用から人のコーチによる深い介入まで、最新の実行支援を提示

■セミナープログラム

・ 12:00～12:10：オープニング「なぜ戦略は実行されないのか？」

・ 12:10～12:30：営業組織の戦略実行ポイント（シェルパワークス株式会社）

・ 12:30～12:50：実行人材への育成ポイント（エグゼクティブコーチ株式会社）

・ 12:50～13:00：質疑応答

■ 登壇者プロフィール

シェルパワークス株式会社代表取締役 社長米倉 達哉氏

2000年に営業力強化支援をするために富士ゼロックス総合教育研究所（ 現パーソル総合研究所）に入社。米国流セールスサイエンスメソッドを活用して、営業の戦略実行コンサルティングを展開。

2016年に日本の営業を元気にするためにシェルパワークス株式会社を設立し、代表取締役に就任。これまでに300を超える営業変革プロジェクトを牽引。

2025年に、およそ25年にわたり営業組織の変革支援に携わってきた知見を、属人的な営業を脱却し誰もが成果を上げられる仕組みとしてまとめた書籍『セールスマネジメントモデル』を出版。Amazonランキング（セールス・営業／リーダーシップ／マーケティング・セールス部門）で第1位を獲得。

ビジネスコーチグループエグゼクティブコーチ株式会社アカウントマネジメント部 部長佐野 亜子氏

慶応義塾大学文学部卒。宿泊・料飲・宴会などあらゆるホテル内部門を巻き込んだホテル全体の価値を顧客に感動体験として提供する経験を経て、富士ゼロックス総合教育研究所（現パーソル総合研究所）に転身。

通信業界・航空業界・コンサルティング業界などの大型アカウント企業に対する「人と組織を活かす」ために様々なソリューションを企画提案する法人営業を経て、営業マネジャー、営業部長を歴任し現職。

人事部門への支援もさることながら、営業部、開発部などの事業部支援の経験を積み上げてきた経験から、人を活かすことで組織が生きる、組織が生きることで成果が出ることを確信しており、「現場を元気にする」をモットーに活動を続けている。

◆シェルパワークス株式会社について

シェルパワークス株式会社は、BtoB企業の営業組織向けに人材育成・組織開発支援サービスを提供しています。「日本の営業を元気にする」というミッションのもと、実践知に基づくノウハウと伴走型の実行支援で、多くの企業の営業改革を支援しています。

会社名：シェルパワークス株式会社

所在地：東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル6階

代表者：米倉 達哉

設立：2016年8月1日

URL：https://sherpaworks.jp/

事業内容：

1．営業力強化に関するコンサルティング事業

2．組織開発、人材育成に関するコンサルティング事業

3．上記に関連するシステムサービス事業

◆エグゼクティブコーチ株式会社について

エグゼクティブコーチ株式会社は、経営層やマネジメント層へのコーチングを軸に、企業の戦略実行を支援するコーチングソリューションパートナーです。「戦略を行動に宿らせる」を掲げ、多くの組織が直面する「戦略と実行の断絶」という課題に対し、一人ひとりにプロのコーチが伴走することで、経営目標の達成を支援しています。

会社名：エグゼクティブコーチ株式会社

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神 虎ノ門ビル 12階

代表者：出口 亮輔

設立：2025年1月6日

URL：https://www.businesscoach-ec.co.jp/

事業内容：

1．エグゼクティブコーチング（経営者・経営幹部層向け）

2．ビジネスリーダーコーチング（次世代リーダー・ミドル層向け）

3．戦略実行力強化に関わる人材・組織開発支援事業

◆本リリースに関する報道/お客様からのお問い合わせ先

シェルパワークス株式会社

セールス＆マーケティング部 布川

TEL：03‐5860‐4367

e-mail：info@sherpaworks.jp