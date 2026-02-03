ライナロジクス、「LYNA 自動配車クラウド」をブックオフコーポレーション株式会社に導入

株式会社ライナロジクス

株式会社ライナロジクス（本社：千葉県市川市、代表取締役 朴 成浩、以下「ライナロジクス」）は、AI自動配車システム「LYNA（ライナ） 自動配車クラウド」を、ブックオフコーポレーション株式会社（代表取締役社長：堀内 康隆、本社：神奈川県相模原市、以下「ブックオフ」）に導入しました。

「LYNA 自動配車クラウド」単体での使用に加え、都築電気株式会社（代表取締役社長：吉田 克之、本社：東京都港区）が提供するクラウド型動態管理・配送管理サービス「TCloud for SCM（ティークラウドフォーエスシーエム）」とのシームレスな連携により、同社の買取サービスにおける大幅な効率化を支援しています。

■背景

ブックオフは、書籍・パッケージメディア・アパレル等を取り扱う総合リユース事業を、グループ約800店舗で展開しています。同社は「お客様へ最高のリユース体験を提供する」という中期方針を掲げており「買取利便性の向上」が方針に沿ったテーマの一つとなっています。

そのなか、全国における出張買取サービス／宅配買取サービスにおいて、配車効率の向上と動態管理の精度向上が課題となっていました。そのため同社では「LYNA 自動配車クラウド」を導入し、積載率向上と車両台数削減（月間500台程度→350台程度）によるコスト改善、および同システムをベースにした業務標準化に繋がっています。

導入以降の新たな課題として「データのシームレスな管理・活用」が挙げられます。当時、配車データと基幹システム、動態管理システムとのデータ連携に都度の作業を要しており、この解消を行うため「LYNA 自動配車クラウド」と直接的な連携を行える「TCloud for SCM」の導入に至っています。

■導入・連携の効果

（1）積載率向上に伴う車両台数削減

以下、出張・宅配買取の集荷業務における「LYNA 自動配車クラウド」の導入効果

【固定費：東京出張買取センター車両台数ベース】約500台→350台。約150台削減（月間）

【変動費：宅配買取外部委託物量ベース】1万～1万5000箱相当の削減（月間）

（2）シームレスなデータ直接連携

「LYNA 自動配車クラウド」で設定した配車データを、基幹システムを介さずに「TCloud for SCM」へ連携

当初は基幹システムの改修も検討するほどの課題であった日々の作業時間を、約20分の1に短縮

（3）高精度な配車管理／動態管理

「LYNA 自動配車クラウド」と「TCloud for SCM」の連携で、積載率および想定必要時間の精度が向上

信頼性あるデータのもと、「余裕を持たせた配車」から「攻めた配車」にシフト

＜お客様コメント動画を公開しました＞

サービス導入に対するお客様からのコメントを動画形式でいただいています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O5986zdljbs ]

https://youtu.be/O5986zdljbs

＊ライナロジクスのyoutubeページに遷移します。

■ライナロジクスについて

ライナロジクスは、AI(人工知能)研究の中心的な技術である「組合せ最適化」技術をコアに、専門的なアルゴリズム研究が必要な高度なソフトウェア開発を行うスペシャリスト集団です。

会社名

株式会社ライナロジクス

（https://lynalogics.com/）

本社

千葉県市川市八幡3-4-8 田中ビル4F

代表者

代表取締役 朴 成浩

設立

2000年5月9日

事業内容

コンピューター上で動作するスケジューリング・システムの研究・開発

効率的なロジスティクスを実現するコンサルティング

各種情報システムの導入支援

■AI自動配車システム「LYNA 自動配車クラウド」について

ライナロジクスが提供する、AI自動配車システム。企業ごとに異なる複雑な制約・条件を網羅し、配車計画に不可欠な距離や時間、人件費といった配車コストを最重要視して計算。何万～何十万通りの計画を瞬時に比較検討しながら、トータルコストに最も優れた配車計画を高速で提案します。物流企業様・荷主企業様の効率的な物流を実現し、配送コスト削減、CO２排出量削減、ドライバーの拘束時間短縮などに寄与します。

配車計画支援システム部門 市場シェアNO.1獲得（株式会社富士キメラ総研『業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版』配車計画支援システムカテゴリ内より）、累計利用実績1,000拠点以上。

▶製品ページ

https://lynalogics.com/service/dispatch/

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社ライナロジクスマーケティングチーム

広報担当：平野、須藤

電話：047-701-5526

FAX：047-701-5527

E-mail：kouhou@lynalogics.com