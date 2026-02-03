西武鉄道、横瀬町の観光案内AIエージェント「ALICE」の実証実験を開始！
株式会社フライアウト企画（本社：東京都港区、代表取締役：菊池秀徳）は、西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：小川周一郎、以下「西武鉄道」）と連携し、秩父・横瀬エリアの魅力発信を目的とした対話型AIエージェントによる実証実験を開始しました。観光AIエージェントは、氷柱ライトアップを実施している芦ヶ久保駅を皮切りに、横瀬駅、西武秩父駅に順次設置し、57カ国語以上の多言語で秩父・横瀬エリアの魅力を紹介します。
芦ヶ久保駅前の休憩スペース＜A_Sta.Ba -アスタバ-＞内に設置
実証実験開始の背景
西武鉄道は沿線地域活性化を、「訪れたい沿線」「住みたい沿線」の実現に向けた重要施策と位置づけています。多様なニーズの需要拡大に向け、観光環境の整備を進めるために、多言語対応の対話型AIを活用した観光プロモーションを一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社や横瀬町との連携のもと、当社の観光AIエージェントによる実証実験を行うこととなりました。
今回実証する観光AIエージェントは、あしがくぼ氷柱ライトアップ期間中は芦ヶ久保駅前のAshigakubo_StationBase＜A_Sta.Ba -アスタバ-＞に設置。3月1日以降は、横瀬駅および西武秩父駅にも設置を予定しています。
実証実験の概要
期間（予定）
(1) 芦ヶ久保駅：2026年2月1日（日）～2026年2月27日（金）
(2) 横瀬駅：3月以降設置予定
(3) 西武秩父駅：3月以降設置予定
内容
観光AIエージェント「ARISA」と「ALICE」の姉妹が、駅周辺に設置するサイネージを通じて、秩父地域の観光案内を行います。二人はサイネージにて会話をするだけでなく、お話しいただいたお客様にスマホで使用できるQRコードを発行。QRコードを読み取っていただいた時から24時間、スマホで一緒に旅をして、行く先々の観光案内をします。これにより、旅の楽しさが倍増します。
サイネージ左下にQRコードを表示
24時間、スマホでアリスが同行！
多言語対応をPR
二人の性格は個性が異なり、姉のARISAは明るく博識で、日本文化の魅力を伝えることに情熱を注ぐキャラクター。妹のALICEは少し子どもっぽく、おしゃべり好きで人懐こい性格です。芦ヶ久保駅と横瀬駅はALICEが、西武秩父駅はARISAが担当し、それぞれのキャラクターで秩父地域の魅力を紹介します。
二人が学習しているのは、横瀬町および横瀬町観光協会が提供する観光情報に加え、秩父地域おもてなし観光公社の情報。秩父三十四ヶ所観音霊場の12年に一度の午歳「総開帳」など、地域に密着したタイムリーな話題を案内します。また、西武鉄道が保有するオリジナル情報も取り入れ、秩父・横瀬地域に精通した観光アンバサダーとして活動します。
訪れる方々の興味に合わせ、最適な観光情報を母国語でパーソナライズして紹介するARISAとALICE姉妹に、ぜひご注目ください。
実証期間中は、対話ログや利用状況を分析し、将来的な観光DXへの展開につなげていきます。
姉妹のAIエージェントが秩父地域をご案内
「対話型AIエージェント」について
当社のAIエージェントは、キャラクター性（性格設定）と使命（果たすべき役割）を持つことが大きな特徴です。観光エージェントのARISAは22歳の大学生という設定で、国際関係を専攻。地域の文化や人々との交流を重視し、独自の視点で旅行者にガイドします。
・ARISAの詳しいキャラクターはこちら：https://www.agentfront.ai/agents
基本性能
・57ヵ国語以上に対応（シームレスな会話・待ち時間なし）
・AIからの自発的な声かけ機能
・Web展開により、インターネット接続環境でどこでも利用可能
・ログ分析によるマーケティング支援機能
追加機能
・西武鉄道、横瀬町、秩父地域おもてなし観光公社の提供情報を学習
・「秩父ARISA」「横瀬ALICE」キャラクターの共同開発
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
株式会社フライアウト企画について
フライアウト企画は、「お客様に感動を届けること」をミッションに、SP・PR企画およびイベント制作を手掛けています。2023年よりAIアプリ開発を進め、2024年には環境イベントでの司会・通訳を担うAIエージェントを開発。人件費削減とエンターテインメント性の両立を実現し、高い評価を得ました。以降、観光向けAI（ARISA）、受付AI（RIN）、医療サポートAI（SOFIA）などを展開し、サービス領域を広げています。今後も「企画×テクノロジー×AIエージェント」を融合させ、新しい体験価値を提供していきます。
企業情報
所在地：東京都港区赤坂9-6-28-504
代表者：菊池 秀徳
設立：1992年1月16日
URL：https://www.flyout.co.jp/
報道に関するお問い合わせ先：arisa@flyout.co.jp