EPファーマライン、CyberVadis評価で「ブロンズ」認定を取得

医薬・医療業界に特化した総合BPO企業である株式会社EPファーマライン（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長 伊勢 由多可 以下「当社」）は、第三者評価機関CyberVadisによるサイバーセキュリティ評価において「ブロンズ」認定を取得しました。

CyberVadisは、国際基準に基づいたサイバーセキュリティ評価プラットフォームです。ISO 27001、NISTサイバーセキュリティフレームワーク、GDPR※1などの枠組みに準拠し、企業の情報保護やリスク管理体制を厳格に評価することで、取引先や顧客に対し高い安全性と信頼性を保証します。

当社では、情報管理体制の強化、従業員へのセキュリティ教育の徹底など、多方面での取り組みを進めてまいりました。その結果、この度、強固なサイバーセキュリティ体制を備えた企業に与えられる「ブロンズ」認定を取得いたしました。これは、当社の取り組みが国際的な評価基準に適合していることを示すものです。

今後も継続的な改善を通じて、さらなるセキュリティレベルの向上を目指すとともに、より安全で信頼性の高いサービスを提供してまいります。

■株式会社EPファーマライン

株式会社EPファーマラインは、EPSグループの一員として、医薬品・医療・医療機器・ヘルスケア領域に特化したBPOサービスを展開しています。

「DIサービス（コンタクトセンター）」「BPOサービス」「医療機器サポートサービス」「マルチチャネルプロモーションサービス」「ヘルスケアサポートサービス」の5つを基軸とし、各領域に精通したプロフェッショナルによる高品質なソリューションを提供しています。





◆ 会社名：株式会社EPファーマライン

◆ 本社所在地：東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウェストパークビル

◆ TEL：0120-861-664

◆ 会社HP：https://www.eppharmaline.co.jp/

◆ お問い合わせ：https://www.eppharmaline.co.jp/inquiry.php