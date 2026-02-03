ブランドキャラクター「ひよこ男爵」、LINEスタンプを配信開始

リアルパートナーズ株式会社

リアルパートナーズ株式会社（東京都千代田区、代表取締役 山名孝宏）は、運営する店舗のブランドキャラクターひよこ男爵のLINEスタンプ『バロンチックコレクション』を、このたび配信開始いたしました。

LINEスタンプ『バロンチックコレクション』販売概要

リアルパートナーズ株式会社が運営する店舗から誕生した、ブランドキャラクター「ひよこ男爵」がLINEスタンプになりました。日常のやりとりで使いやすい表情豊かなひよこ男爵のスタンプをぜひご利用ください。

・スタンプ名

『バロンチックコレクション』（120円 または 50LINEコイン）

・購入方法

LINE STOREまたはLINEアプリ内のスタンプショップからご購入いただけます。

・LINE STOREページ

https://store.line.me/stickershop/product/32685138/ja

【店舗概要】

ベビクロカフェ神楽坂店

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂5-26カグラザカ5

アクセス：牛込神楽坂駅 徒歩2分／神楽坂駅 徒歩4分／飯田橋駅 徒歩6分

営業時間：10:00～20:00（ラストオーダー19:30）

ベビクロ上野マルイ店

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野6-15-1 上野マルイ1F

アクセス：上野駅 徒歩1分

営業時間：11:00～20:00

BARON CHICK BAKERY

所在地：〒132-0025 東京都江戸川区松江１丁目16-27

アクセス：松江（バス停）徒歩3分

営業時間：8:00～19:00（月曜定休）

【リアルパートナーズ株式会社提供サービスの一部ご紹介】

不動産開発、賃貸仲介を中心とする不動産事業や、自社開発したオフィスビルに付加価値を与える自社ブランドの飲食事業を展開。都会の洗練されたマンションの開発を強みとし、利便性と心地よさを重視したデザインを追求。

また、自社開発のビル管理・仲介をはじめ、レンタルスペースやカフェ、ベーカリーなどの飲食事業にも進出し、「訪れた人がまた足を運びたくなる空間づくり」に注力しています。

【会社概要】

社名：リアルパートナーズ株式会社

本社所在地：〒102-0085 東京都千代田区六番町7-11 ESCALIER六番町2F

代表取締役：山名孝宏

事業内容：不動産開発事業、不動産投資事業、不動産サービス事業、飲食事業

設立：2011年3月

HP：https://www.realpartners.jp/