株式会社EventHub (東京都港区、代表取締役CEO：山本 理恵) が提供するシェアNo.1(※)イベント・ウェビナーマーケティングプラットフォーム「EventHub（イベントハブ）」は、2026年2月4日～2月6日に開催される、「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」に出展します。

マーケティング・セールス World 2026 春 東京とは

「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」は、企業・店舗の営業およびマーケティングの課題解決をする最新ソリューションを一堂に集めたイベントです。



営業関連では、SFA/CRM、名刺管理システム、オンライン商談ツール、在宅型コールセンター、営業・インサイドセールス代行などが出展。マーケティング関連では、マーケティングコンサルティング、MAツール、Web・アプリ・動画制作、デジタルマーケティング、SNSマーケティング、CS・CXツールなどが紹介されます。



多彩なサービスとソリューションが一堂に集結。業務改善や経営課題の解決に向けた比較検討から、新たなパートナー企業の開拓まで、ビジネスの進化を加速させる出会いがここにあります。

イベント概要

【イベントマーケティングプラットフォームEventHub】

EventHubは、ウェビナー、カンファレンス、展示会出展など、マーケティング活動におけるあらゆるイベントを、オンライン・オフライン問わず支援できる国内唯一のシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォームとして、これまでに500社以上の企業に導入され、累計10,000件を超えるイベント・ウェビナー開催に利用されています。



イベント・ウェビナーの企画・集客から当日の運営、そして“会いたい人に会える”イベント体験までをワンストップでサポートします。さらに、名刺スキャンやMA・SFAとのデータ連携により、開催後のフォローアップもスムーズにし、リード獲得から商談創出、営業成果の最大化までを一気通貫で支援します。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ「オンラインイベント」に関する競合調査(2021年8月期)



【会社概要】

会社名 : 株式会社EventHub

所在地 : 〒105-0003

東京都港区西新橋1丁目1番1号 日比谷フォートタワー

代表者 : 代表取締役CEO 山本 理恵

設立年 : 2016年

URL：https://eventhub.jp/