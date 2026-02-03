沖縄県内2店舗目！豊見城市内初出店！アミューズメントフィットネスクラブ FIT-EASY イオンタウン豊見城店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中
オープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は、入会金や事務手数料、2026年3月までの月会費が無料となります。
当店は沖縄県内では2店舗目、豊見城市内では初の出店となります。
同県内にある「FIT-EASY 那覇新都心店」までは車で約30分、また2月10日（火）にグランドオープン予定の「FIT-EASY ピーズスクエア浦添店」までは車で約20分でアクセス可能です。
FIT-EASY イオンタウン豊見城店は、初心者から上級者まで満足いただけるフィットネスマシンはもちろん、天候を気にすることなく利用できるシミュレーションゴルフ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、コワーキングスペースなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。
（骨盤底筋トレーニングマシン：女性専用）
フィットイージーの新店舗で筋トレや有酸素運動などの他に、健康の為のセルフケアやリラクゼーションを組み合わせて新たな体験をお楽しみください。
FIT-EASY イオンタウン豊見城店の特長 ※画像はイメージです
- 初心者の方はもちろん上級者まで納得できるトレーニング環境
初めてフィットネスジムに通う方にも安心してご利用いただけるよう、マシンの使用方法を動画で説明しています。また、充実したトレーニング環境は上級者の方にも十分ご満足いただけます。他のサービスを併用することで究極の健康体験が実現します。
- 天候を気にせず練習できる新感覚バーチャルゴルフ設備を完備
臨場感があふれ、迫力のある大画面に向かってボールを打ち、実際にホールを回っているようなシミュレーションができます。またゴルフ初心者の方でも簡単に練習することも可能です。
- O2ルームで高濃度酸素を体験！フィットネスのパフォーマンス向上をサポート！
高濃度酸素が細胞レベルで効率的に働き、新陳代謝の向上や疲労回復の促進、身体の機能向上や回復力の強化が期待できます。フィットネス後のアフターケアとして、ストレス軽減やリラクゼーション効果によるメンタルヘルスの向上としてご利用いただけます。
- 自分では鍛えにくい骨盤底筋や下半身トレーニングを「FIT-CHAIR」でサポート
服を着たまま座るだけで「筋肉＋脂肪」両方にアプローチできます。なかなか鍛えることのできない骨盤底筋や下半身を電磁パルスの刺激で座るだけで鍛えることができる美容マシンです。
（※女性専用です）
- 「FIT-SHAPE」（ビートスリマー）の筋肉運動で効率よく理想的なボディへ
電磁パルスが運動ニューロン（運動神経）に作用し、皮下の深い筋肉（インナーマッスル）まで効率よく刺激を届かせます。これにより強力な筋収縮が誘発され、筋肉量アップをサポートします。
着衣のまま使用可能なため、腹部や太ももやふくらはぎなど、お好みの部位にアプローチできます。
- 「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供
入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマ ホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用ください。
FIT-EASY イオンタウン豊見城店は、初心者から上級者まで幅広い方々を対象に、充実したトレーニング設備をはじめ、ゴルフ、高濃度酸素ルーム、骨盤底筋トレーニングマシン、コワーキングスペースなど、多彩なサービスを提供しています。これらのサービスをトレーニングと組み合わせることで、いつでも究極の健康体験を味わえるフィットネスクラブとなっております。
当店の多彩なサービスをご利用いただき、健康とリラクゼーションの新たな体験をお楽しみください。
新規オープン店舗概要
FIT-EASY イオンタウン豊見城店
住所：沖縄県豊見城市名嘉地259-10
開業日：2026年2月3日（火）
定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）
利用料金：月会費:7,678円（税込）
店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-okinawa-aeontowntomigusuku/
店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_tomigusuku/
FIT-EASY イオンタウン豊見城店 オープニングキャンペーン
※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください
フィットイージー 会社概要
社名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
資本金：1,356,005,125円
従業員数：304名 2025年10月1日現在
店舗数：256店舗 2026年2月3日現在
URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）
※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。