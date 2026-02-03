AIエージェントを″正しく″使いこなす「AIコーディング実践講座」の提供を開始

株式会社ジェネラティブエージェンツ

AIエージェント技術の専門企業である株式会社ジェネラティブエージェンツ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西見公宏、以下「当社」）は、コーディングエージェントを活用したAIコーディングの実践スキルを習得する法人向け研修プログラム「AIコーディング実践講座」の提供を開始いたします。個社開催に加え、2026年3月10日より合同開催も開始し、より多くのエンジニアの方にAIコーディング技術を学んでいただける機会を提供してまいります。

本講座は、2025年12月26日に技術評論社より発売した『実践Claude Code入門―現場で活用するためのAIコーディングの思考法（#ClaudeCodeウニ本）』の著者を含む講師陣により、実践的なハンズオン研修を提供いたします。

▼講座提供の背景

2026年現在、「コーディングエージェント」と呼ばれるAIツール（Claude Codeなど）を使った、AIエージェント主導の新しいコーディング手法が注目され、開発現場での実践が期待されています。

しかしながら、AIエージェント主導のコーディング手法は、従来の人手でのコーディングや、ChatGPTなどにコードの断片を書かせる補助的な使い方とは大きく異なります。AIエージェントの能力を引き出し「正しく」活用するためには、ソフトウェア開発の経験だけでなく、AIエージェント活用の知見とスキルが必要となります。

こうした課題を解決するため、当社はAIエージェント技術に関して多くの企業での取り組みをリードしてきた経験を活かし、本講座を開発しました。

▼プレ開催企業様の声

本講座の正式提供に先立ち、TIS株式会社様にてプレ開催を実施いたしました。いただいたコメントを以下に掲載します。

【TIS様からのコメント１.：受講の背景・きっかけ】

「当社ではAI中心開発によるプロセス刷新を本格的に推進しており、汎用エージェント“Claude Code”の全社活用を掲げています。まずはリードエンジニア層へのAIコーディング実践講座導入を決定し、AIエージェント技術の実践的理解と活用スキル習得を目指しました。」

【TIS様からのコメント２.：受講後の感想・効果】

「Claude Codeを中心としたAIコーディング手法について、体系的な講義と実践的なハンズオンを通じ理解が大きく深まりました。自分だけでは得られない専門的な知見や、最新機能の課題解決事例まで身につけることができ、今後の開発現場への具体的な活用に繋がると実感しています。」

【受講者からの評価】

・「Claude Codeを中心としたコーディングエージェントを使った開発の進め方を研修という形で講義・ハンズオンで受講できることで理解が深まりました。」

・「Claude Codeについて使い方やその応用法など自分だけでは調べられない深さの情報を得ることができた」

・「ClaudeCodeの新機能について、それがどんな課題に対する解決策の一種であるのかを捉えるという視点は非常に参考になった。」

▼本講座の概要

「AIコーディング実践講座」は、AIコーディングの基礎から実践まで体系的な講義とハンズオンで学ぶ1日完結の研修プログラムです。コーディングエージェントとしては、導入事例の多い「Claude Code」を使用します。今後の進化にも対応できるよう、コーディングエージェントの動作原理も解説します。

本講座は、新人エンジニアの研修プログラムとしても推奨しています。開発の初期段階から「AIエージェントを正しく使いこなす思考法」を習得することで、セルフ解決能力の高い、自走できるエンジニアへの早期成長を支援します。

※よりよい研修のご提供のため、上記のカリキュラムから適宜アップデートする可能性があります。（開始時間や休憩時間は調整可能）

【受講対象者】

ソフトウェア開発およびプログラミングの基礎知識をお持ちの方（エディタの基本操作やターミナルでのコマンド実行ができ、何らかのプログラミング言語の経験があれば問題ありません）

【参加者特典】

受講者全員に『実践Claude Code入門―現場で活用するためのAIコーディングの思考法』（技術評論社）を配布します。研修後の復習に活用できます。

▼直近の開催予定

【合同研修】

合同研修のお申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceAPwmECV9R2zrSFl4_p5KL8oL9Dwx-Kx-yvOykatPjKURdA/viewform)

【個社研修】

開催日程・場所を個別で調整します。内容に関してもカスタマイズ可能です。（個別見積り）

「AIコーディング実践講座」の詳細を見る :https://generative-agents.co.jp/service/edu-ai-coding

▼講師陣（『実践Claude Code入門』著者）

本講座は、以下の講師陣を中心に実施いたします。

西見公宏（にしみまさひろ）

株式会社ジェネラティブエージェンツ 代表取締役CEO

アジャイルによるソフトウェア開発のスペシャリスト。AIエージェントを中心とした事業経営を体現するため、吉田・大嶋と共に株式会社ジェネラティブエージェンツを共同創業。AIエージェントを経営に導入することにより、あらゆる業種業態の生産性を高めるための活動に尽力している。

「その仕事、AI エージェントがやっておきました。――ChatGPT の次に来る自律型 AI 革命」（技術評論社）単著、「LangChain と LangGraphによる RAG・AI エージェント［実践］入門」（技術評論社）共著、「現場で活用するためのAIエージェント実践入門」（講談社）共著、Software Design「実践 LLM アプリケーション開発」（技術評論社）連載。

吉田真吾（よしだしんご）

株式会社ジェネラティブエージェンツ 取締役COO / 株式会社セクションナイン 代表取締役CEO

Serverless Community(JP)、LangChain Community(JP)、ChatGPT Community(JP)などを主宰。 AWS Serverless Heroというクラウドコンピューティングのスペシャリストに認定され、日本におけるサーバーレステクノロジーの普及やをAIエージェント開発を促進。

『AWSのための生成AIアプリ構築実践ガイド』(日経BP)執筆。『コーディング不要で毎日の仕事が5倍速くなる！Difyで作る生成AIアプリ完全入門』(日経BP)執筆。『LangChainとLangGraphによるRAG・AIエージェント［実践］入門』(技術評論社) 執筆。『Azure OpenAIServiceではじめるChatGPT/LLMシステム構築入門』(技術評論社)執筆。『ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築［実践］入門』(技術評論社)執筆。 『AWSによるサーバーレスアーキテクチャ』(翔泳社) 監修。 『サーバーレスシングルページアプリケーション』(オライリー)監訳。 『AWSエキスパート養成読本』(技術評論社) 共著

大嶋勇樹（おおしまゆうき）

株式会社ジェネラティブエージェンツ 取締役CTO

大規模言語モデルを組み込んだアプリケーションやAIエージェントの開発を実施。個人ではエンジニア向けの勉強会開催や教材作成など。オンラインコースUdemyではベストセラー講座多数。勉強会コミュニティStudyCo運営。

共著書「ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築［実践］入門」「LangChainとLangGraphによるRAG・AIエージェント［実践］入門」。

※開催回により、上記以外の講師が担当する場合があります。

研修に関するお問い合わせ :https://generative-agents.co.jp/contact/

▼今後の展開

当社は、本講座を通じて、AIエージェントを活用したソフトウェア開発の普及と、エンジニアの生産性向上に貢献してまいります。AIコーディング技術は今後も急速に進化することが予想されており、最新動向を反映したカリキュラムのアップデートを継続的に行ってまいります。

AIエージェントと人間が協働する開発スタイルが当たり前になる時代に向けて、エンジニアの皆様の新たな挑戦を支援してまいります。

▼会社情報

株式会社ジェネラティブエージェンツ

株式会社ジェネラティブエージェンツは「AIエージェントと協働する世界をつくる」をテーマに、最新のAI技術を活用したAIエージェントの開発・利用促進に取り組む会社です。

主な事業：AIエージェント技術を軸とした生成AIアプリケーション開発支援、コンサルティング、教育・研修サービスの提供

設立年月日：2024年3月14日

本店所在地：東京都港区

代表取締役：西見 公宏

Webサイト: https://www.generative-agents.co.jp/(https://www.generative-agents.co.jp/)