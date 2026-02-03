【ゆず庵】春期間限定！「宇和海産桜鯛握り」「北海道産昆布使用 豆乳鍋だし」など２月17日(火)より販売開始

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が、全国113店舗を展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2026年２月17日(火)から2026年６月８日(月)まで、春の期間限定メニューを販売開始いたします。

春の期間限定メニューについて

今年の春は、やわらかな身と上品な甘みがふわっと広がる「宇和海産桜鯛握り」や、鮮度の高い鰹を香ばしく炙った「焼津産一本釣り鰹のたたき握り」などをご用意。

鍋だしは、期間を分けて２種類のだしが登場します。

４月13日(月)までは、風味豊かな「北海道産昆布使用 豆乳鍋だし」を、４月14日(火)以降は、海老の旨みをぎゅっと閉じ込めた「濃厚海老だし」をお楽しみいただけます。

そしてデザートには、生地からこだわり抜いた「もっちりどら焼き(いちごソースがけ)」などもラインナップ。ぜひ春の味覚を存分にお楽しみください。

・宇和海産桜鯛握り

皮にほんのり桜色がさす、春先に水揚げされた宇和海産の桜鯛は、まさに今が旬。やわらかな身と上品な甘みが広がり、一口で春の訪れを感じられる握りです。

・焼津産一本釣り鰹のたたき握り

一本釣りの鮮度の高い鰹を香ばしく炙ったたたきは、外は香ばしく、中は旨みたっぷり。鰹を存分に味わえる握りです。

・焼津産一本釣り鰹の塩レモン軍艦

塩レモンの爽やかな酸味が鰹の旨みをぐっと引き立てます。香ばしい鰹と塩レモンの爽快感が広がる軍艦です。

・甘海老明太手巻き

甘海老のとろっとした甘みと、明太子のピリッとした辛味が絶妙にマッチ。明太子のプチプチとした食感がアクセントになり、一口ごとに美味しさが広がります。

・北海道産昆布使用 豆乳鍋だし

北海道産の昆布と枕崎産の鰹節を使用した和だしに、厳選された風味豊かな豆乳を合わせました。隠し味に味噌を加えた、コクのある味わいです。

※2026年４月13日(月)までの販売です

・濃厚海老だし

数種の海老から丁寧にだしを取り、海老の旨味をぎゅっと閉じ込めた濃厚な味わいです。

※2026年４月14日(火)から販売予定です

・筍と野菜の盛合せ(筍、豆苗、きゃべつ)

旬の筍に、シャキッとしたキャベツと香り豊かな豆苗を添えた盛合せです。

・海老ワンタン

ぷりっとした海老の食感と、ふんわりやさしい口あたりが楽しめる海老ワンタン。鍋に入れるとスープをしっかり吸い込み、海老の旨みがじんわりと広がります。

・黒胡椒チーズもちつみれ

つみれの中にダイス状の餅を忍ばせ、噛むたびに楽しい食感をプラス。黒胡椒のピリッとしたアクセントに、チーズのまろやかなコクが重なり合い、やみつきになる一品です。

・もっちりどら焼き(いちごソースがけ)

生地づくりからこだわり抜いた、もっちり食感のどら焼きです。甘酸っぱいいちごソースのフルーティーな味わいと、もっちりとした皮の食感をお楽しみください。

・いちごみるく大福

やわらかな大福の生地で、やさしい甘みのミルククリームといちごソースを包みました。ふんわりとろける口どけで、ほっと癒される一品です。

・いちごのシャーベット＆ゼリー

甘酸っぱいいちごを使ったシャーベットとゼリーは、ひんやり爽やかな口あたりで、食後にぴったりのデザートです。

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。

人気の「季節のゆず庵コース」(税抜3,480円/税込3,828円)では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」(税抜4,480円/税込4,928円)では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。

ご注文はすべてタッチパネルで、料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」(税抜1,090円/税込1,199円)をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。

肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式X：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞ https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年６月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内784店舗(うち直営525店舗、FC259店舗)、海外93店舗(2025年12月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/