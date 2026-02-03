千葉県広報研究会が「コミュニティマネージャー」ポジションを新設、千葉市の広報PR会社グラヴィティPRが運営参画

株式会社千葉日報社

株式会社千葉日報社および株式会社千葉日報デジタルが運営する「千葉県広報研究会」は、2026年2月1日付で、千葉市を拠点とする広報PR会社・株式会社グラヴィティPR（本社：千葉県千葉市、代表取締役：山田佳奈恵）を運営サポートとして迎えることとなりました。

本取り組みにより、産官学の広報担当者が集う千葉県広報研究会は、これまでの「情報交換・学びの場」から一歩進み、現場で使える広報を実装し、成果につなげる“実践型広報コミュニティ”へと進化していきます。

参画の背景｜なぜ今、“民間PR会社”と“コミュニティ強化”なのか

現在、企業や自治体を取り巻く環境は、大きな転換期を迎えています。人口減少や地域経済の停滞、広報人材の不足・兼務化に加え、SNSやデジタルメディアの急速な進化により、「発信すること」そのものよりも、「どう設計し、どう成果につなげるか」が強く問われる時代となりました。

一方で、広報業務は担当者一人に委ねられるケースも多く、「何から手を付ければよいのか分からない」「他社・他自治体の事例を参考にしたいが、相談できる場がない」「学んでも、現場でどう活かせばよいか分からない」といった声も少なくありません。

こうした課題のもと、新聞社グループが持つ信頼性・地域ネットワークと、企業・自治体の広報実務を伴走支援してきた民間PR会社の知見、さらに会員同士のつながりを生み出すコミュニティ運営機能を掛け合わせることで、「学び」と「実装」をつなぐ仕組みを強化するため、今回の体制強化に至りました。

新設「コミュニティマネージャー」の役割

新たに設けた「コミュニティマネージャー」は、研究会活動における会員同士の交流促進や、セミナー・イベントの実践を円滑に進める役割を担います。



単なる情報提供にとどまらず、

・会員の声を拾い、企画に反映する

・参加者同士がつながり、学び合える関係性をつくる

・広報を“一人で抱え込まない仕事”へ変えていく

といった観点から、研究会のコミュニティ価値を高めていきます。

コミュニティマネージャー任命者

山田 佳奈恵 氏

株式会社グラヴィティPR 代表取締役・広報PRコンサルタント／千葉県広報研究会プロデューサー

新卒で農林漁業金融公庫（現：株式会社日本政策金融公庫）に入庫し、2年目より広報部門へ配属。毎号8万部を発行する顧客向け情報誌『アグリフードサポート』の副編集長および社内報『Wa』の立ち上げサポートを務め、全国の女性農業経営者への取材を通して“現場の声を正確に伝える”広報・編集の基礎を徹底的に学ぶ。また社内報の立ち上げにも携わり、政府系金融機関で信頼性の高い情報発信力を身に付ける。 その後、2度の転職を経て2012年に独立し、フリーライターとして多数の取材・執筆を手掛ける。2014年に法人化し、編集プロダクション事業やライター育成事業を展開。企画構成力・取材力・文章力を武器に、多様な企業や個人の情報発信を支える。 コロナ禍を機に、縮小傾向となったライティング業務から広報PR事業へと軸足を移し、2020年より広報PR代行サービスを本格化。これまでに約50社の広報支援、延べ500件以上のメディア掲載を実現している。2025年には社名を株式会社グラヴィティPRへ変更し、専門会社としての体制を強化。 現在は、中小・ベンチャー企業を中心に、広報PR代行支援／コンサルティング、自治体・企業向けの広報研修を提供。「伴走型の二人三脚支援」かつ「攻めの広報PR」を軸に、認知拡大・ブランディング・採用強化・インナー広報まで多角的に支援している。

西野 花梨 氏

株式会社グラヴィティPR 広報PRコンサルタント

スポーツビジネス分野（主にファンマーケティング）に関心を持ち、大学在学中からプロスポーツクラブの運営インターン、スポーツリーグ公式SNS運用、スポーツライターなどを通じて、競技現場と情報発信の双方に携わる経験を積む。

卒業後は大手の事業会社に入社し、3年目より広報・PR業務に従事。企業ブランディング、CSRプロジェクト（広告換算約1億円規模）、自治体・企業とのタイアップイベント、ファンコミュニケーション施策、SNSの戦略設計から運用まで、多岐にわたる広報業務を担当。5,000名規模の大規模イベントから、体験価値を重視した少人数制イベントまで、目的に応じた企画設計・運営を手がける。

他社とのタイアップ業務を通じて多様な企業の魅力に触れ、世の中にまだ十分に知られていない企業や取り組みの価値を発信したいと考え、退職後はPR会社にて複数企業の広報支援を担当。

その後、スポーツ系WEBメディアの編集・運営にも携わり、事業会社、PR会社、メディアという複数の立場を横断して広報活動を経験。

現場で生活者と向き合い続けてきた実務経験を通じ、生活者視点に立った情報設計と、共感を生むコミュニケーション設計を強みとする。

グラヴィティPRの役割

グラヴィティPRは、千葉県広報研究会において以下の運営サポートを担います。

・会員ニーズを踏まえた企画・テーマ設計の支援

・セミナー・イベント内容のブラッシュアップ

・SNS・メルマガ等を活用した情報発信サポート

・研究会活動の振り返りと改善提案

単なる運営補助にとどまらず、「成果につながる広報」を軸に、研究会全体の価値向上を支援してまいります。

代表コメント

■株式会社千葉日報デジタル取締役／千葉県広報研究会 事務局長 中島悠平

千葉県広報研究会は、広報に携わる皆さまが立場を越えてつながり、実務に根ざした情報交換ができる場を目指して設立されました。

今回、民間PR会社として数多くの広報支援を行ってきたグラヴィティPR様に運営サポートとして参画いただくことで、研究会として提供できる価値は、さらに高まると考えています。

新聞社グループの知見と、現場実務の視点を掛け合わせながら、千葉の企業・自治体の広報力向上、ひいては地域全体の活性化につなげていきたいと考えています。

■株式会社グラヴィティPR代表取締役社長／千葉県広報研究会 プロデューサー 山田佳奈恵

千葉県広報研究会は、広報に携わる方々が産官学の立場を越えて学び合える、非常に意義のある場だと感じています。

今回は運営サポートという立場から、研究会が大切にしてきた価値を尊重しながら、現場で「使える広報」「成果につながる広報」を実装するお手伝いができればと思っています。千葉という地域をフィールドに、広報の力がより活きる形を、皆さまと共につくっていきたいです。

参加者募集中｜メインセッションvol.3のご案内

千葉県広報研究会では2026年2月19日、産官学の広報担当者を対象とした全体セミナー「メインセッションvol.3」を開催します。

■参加申込はこちら https://x.gd/ckoho3

【基調講演】

企業ダメージを抑え＜新たな価値創造＞へ

～迅速初動の危機管理広報と危機を乗り越える前向きな広報実践とは？～

【講師】

早坂 豪氏

SOMPOリスクマネジメント株式会社 上級コンサルタント／WACA認定上級SNSマネージャー

千葉県広報研究会とは？

千葉県広報研究会は、千葉県内で活動する産官学の広報担当者が、広報や情報発信に関する知識やスキルを共有し、互いに学び合うコミュニティです。2024年7月の発足以来、多くの広報担当者にご入会いただき、セミナーやワークショップを通して広報活動の活性化に取り組んでいます。

設立：株式会社千葉日報社、株式会社千葉日報デジタル

研究会会長：中元広之（株式会社千葉日報社代表取締役）

運営事務局：株式会社千葉日報デジタル（千葉県千葉市中央区中央4-14-10）内に設置

組織形態：個人単位での加入とする会員制組織

入会条件：企業、自治体、業界団体等に所属する個人に限る

入会費：無料

研究会ホームページ：https://chibakoho.jp/