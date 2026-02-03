外部システムとの柔軟なデータ連携を実現する『HERP Hire API』の正式提供を開始

株式会社HERP

株式会社HERP（本社：東京都品川区、代表取締役：庄田一郎）は、採用管理システム『HERP Hire』の一部の操作やデータ取得をAPI経由で行うことができる、『HERP Hire API』の正式提供を開始しました。これにより、『HERP Hire』を有料でご契約中のすべてのユーザーにご利用いただけます。自社の業務やニーズに合わせた、ツール連携やデータ連携の構築が可能になり、採用業務を効率化します。

HERPでは、これまでも『HERP Hire』の一部の操作やデータ取得をAPI経由で行うことができる『HERP Hire API』β版を通じて、外部システムとの連携や柔軟なデータ連携環境を提供してきました（※）。β版の提供開始以降、職務経歴書の取得や選考・面談のログの取得など、新たに6種のAPIを追加し、拡充を進めてまいりました。すでに100社以上の先行利用企業にご活用いただいています。

これまで、お申し込みをいただいた一部のユーザーにご提供してきましたが、今回の正式提供により、『HERP Hire』を有料でご契約中のすべてのユーザーがご利用いただけるようになりました。

※ 株式会社HERP「『HERP Hire API』β版の提供を開始」（2025年10月22日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000030340.html

■提供背景

HERPでは、『HERP Hire』内のデータを活用した、採用業務の効率化や品質向上のための開発に力を入れています。自社に合わせてオーダーメイドで採用データ集計ができる『HERP DataHub』や、一連の採用プロセスをAIが支援する『HERP AI Recruiter』β版などの提供を通じて、データを活かした採用活動の分析や改善を支援してきました。

こうした中、API経由で『HERP Hire』の一部の操作やデータ取得ができる『HERP Hire API』の提供により、標準機能だけでは実現できない自動化や、従来の採用管理システム（ATS）では難しかった外部サービスとの連携が可能になりました。これにより、採用業務を大幅に効率化し、採用担当者の生産性向上と、採用成果の最大化に貢献します。

■『HERP Hire API』について

APIを通じて、ご利用中の『HERP Hire』内のデータ取得や『HERP Hire』上へのデータ登録・変更が可能になります。

- 応募情報の新規作成、取得- 履歴書や職務経歴書など、応募に紐づくファイルデータの取得- 選考・面談データの新規登録- 評価の記入・更新- 職種情報の取得 など

詳細なご利用方法は、下記のサービスガイドよりご確認いただけます（利用申請フォームより、利用規約への同意が必要となります）。

https://help.herp.cloud/ja/articles/HERP-Hire-API-86ba917e

当社は今後も、採用業務プロセスにおける効率化や品質向上を支援するAPIを順次拡充してまいります。

■お問い合わせについて

『HERP Hire』および『HERP Hire API』の詳細については、以下よりお問い合わせください。

※ すでに『HERP Hire』をご契約中の企業様は、サービス上のお問い合わせフォームあるいはカスタマーサクセスまでご連絡ください。

■デジタル人材採用を加速する採用管理システム『HERP Hire』について

『HERP Hire』は、社員主導型のスクラム採用*を推進したい経営者や人事責任者向けの採用管理システムです。IT系企業が利用する約30の求人媒体からの応募情報の自動連携、Slackなどとの連携による現場メンバーへのスピーディな情報共有により、社員ひとり一人が積極的に採用に参画できる状態の実現をサポートします。

*スクラム採用…株式会社HERPが提唱する社員主導型の採用方式

URL：https://lp.herp.cloud/

■株式会社HERPについて

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目2番10号 CIRCLES五反田3階

代表者：代表取締役 庄田一郎

設立日：2017年3月24日

事業内容：採用管理システム『HERP Hire』の開発・提供、タレントプールシステム『HERP Nurture』の開発・提供、オンライン完結型リファレンスチェックツール『HERP Trust』の開発・提供、求人メディア『HERP Career』の開発・提供、採用コンサルティング事業の提供、人材紹介システム『ジョブミル』の開発・提供

URL：https://herp.co.jp/



