フェリシモ「パンダ部」が発足！ファンとつくる“究極のパンダ本”プロジェクトを始動。上野動物園の歴代パンダ写真、1000枚集まれば書籍化！

株式会社フェリシモ

フェリシモは、同じ価値観を持つお客さまとつながり、新しい事業や商品を生み出す「部活動」の一環として、パンダ好きの社員を中心に、パンダファンが交流し、共に活動を楽しむ「パンダ部」を新たにスタートしました。「パンダと会えないときも、みんなとつながって、充実したパンダ時間を過ごそう」をコンセプトに、ファン目線での基金付きグッズ開発やWEBコンテンツの連載、SNSでの情報発信など、多角的な「パン活」を展開していきます。発足に合わせ、上野動物園の歴代パンダたちの写真を集めて一冊の本にする「上野動物園のパンダ写真集プロジェクト」を始動し、写真の一般公募を2月3日より開始します。一人でも多くのパンダファンの方々と共に作り上げるべく、広くご応募をお待ちしています。※書籍化が決定した写真集の売り上げの一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛をおこない、パンダの現状を伝える教育普及活動や動物園における環境改善、保全活動の支援に活用されます。

◆フェリシモ「パンダ部」ブログ

＞＞ https://feli.jp/s/pr260203ym/1/(https://feli.jp/s/pr260203ym/1/)

◆フェリシモ「パンダ部」発足の背景とコンセプト

「もっとパンダ愛に寄り添う場を」というパンダ好き社員の想いから、2026年2月、フェリシモ「パンダ部(TM)」は誕生しました。コンセプトは「パンダと会えないときも、みんなとつながって、充実したパンダ時間を過ごそう」。上野動物園のパンダが中国に返還され、簡単に会いに行くことはできなくなりましたが、日本からパンダは離れても、変わらない愛を共有し、初心者からパンダファンまでが交流できる場を目指します。基金付きグッズ開発やブログ連載、SNS発信など、多角的な「パン活」を通じ、ファン目線でパンダとの絆を未来へつないでいきます。

◆第一弾プロジェクト「上野動物園のパンダ写真集」公募開始。1000枚以上集まれば書籍化！

上野動物園の歴代パンダの写真をエッセイとともに募集し、1000枚以上集まれば写真集を出版します。また、写真集の売り上げの一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛をおこない、パンダの現状を伝える教育普及活動や動物園における環境改善、保全活動の支援に活用されます。

◆写真投稿フォームよりエントリー

＞＞ https://feli.jp/s/pr260203ym/2/(https://feli.jp/s/pr260203ym/2/)

【応募条件】

プロ・アマ年齢問わず、どなたでもご応募いただけます。

【テーマ】

写真のテーマは「思わず、ふふふ！上野動物園のパンダたち」。みなさまの愛が詰まったとっておきの写真と一緒に、心に残る『パンダとの思い出』をぜひ聞かせてください。

※上野動物園のジャイアントパンダの写真に限ります。

【応募の締切日】

2026年3月31日（火）

【採用連絡予定日】

選考結果につきましては、2026年5月下旬ごろにメールアドレスへフェリシモよりご連絡いたします。不採用の場合は連絡をいたしませんので、あらかじめご了承ください。

（フェリシモスタッフ撮影）

◆ジャイアントパンダ保護サポート基金

（公財）東京動物園協会では「ひろげよう！ パンダの夢」をキャッチフレーズに、「ジャイアントパンダ保護サポート基金」を運営。商品の売上の一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛をおこない、支援金はジャイアントパンダの現状を伝える教育普及活動や繁殖研究、中国の野生個体を守る活動の資金、上野動物園における環境改善、保全活動の支援などに活用されます。

ジャイアントパンダ保護サポート基金協賛商品一覧はこちら

＞＞ https://feli.jp/s/pr260203ym/3/(https://feli.jp/s/pr260203ym/3/)

◆フェリシモ「パンダ部」(2026年～)

2026年2月に発足した、パンダ好きが集まる部活動。

「パンダと会えないときも、みんなとつながって、充実したパンダ時間を過ごそう」をコンセプトに、パンダファン目線での基金付きパンダグッズやWEBコンテンツの開発を行っています。WEBサイトでは、パンダグッズの販売のほか、パンダ好きの社内部員によるブログの連載、公式SNSでの活動報告など、パンダ好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツを展開。

・X（Twitter）：(@f_pandabu) https://twitter.com/f_pandabu/(https://twitter.com/f_pandabu/)

◆フェリシモの部活動について

未来の事業化を条件として、社員が業務時間中、個人的に興味を持っていることをテーマに集い、行う活動です。テーマに関心を持つ人が5人以上集まれば部活として結成ができます。「動物と人がともにしあわせに暮らす社会を目指す『フェリシモ猫部』」や、「お寺文化から心豊かな暮らしのヒントをさがす『おてらぶ』」など約30の部活があります。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに"事業性・独創性・社会性"の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

