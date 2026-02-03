【ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート】2026年の幕開けを彩る2大DJイベントを開催！

北谷ホテルマネジメント株式会社

【2026年2月3日】ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート（北谷町(ちゃたんちょう)美浜(みはま) 統括総支配人 宍倉裕(ししくらゆたか)）は、2026年のスタートを華やかに彩る2つのDJイベントを開催いたします。バレンタイン当日に開催する「ピンク・バレンタインDJナイト」と、3月20日（金）に開催する「プールオープニング！ナイトプール＆DJイベント」を実施し、特別なひとときをお届けします。

■2月14日（土）ピンク・バレンタインDJナイト

43ウェストルーフトップバーでは、2020年以来となる「ピンク・バレンタインDJナイト」を開催いたします。本イベントは “ピンク” をテーマに、ネオンライトによる照明演出とライブDJパフォーマンスが融合し、バレンタインの夜をドラマティックに演出します。

会場全体はピンクを基調としたライトアップで彩られ、バレンタインらしい華やいだ雰囲気をお楽しみいただけます。ドレスコードは“ピンク”。統一感のある演出が完成し、写真映えする空間で思い思いのひとときをお過ごしいただけます。

さらに当日は、北谷町で毎週土曜日に開催されている打ち上げ花火が夜空を彩ります。DJによる音楽、ピンクのネオンライト、街を包み込む花火の光が重なり合い、バレンタインの夜を一層華やかに盛り上げます。特別な瞬間を、大切な方やご友人とともにお楽しみください。

■3月20日（金）プールオープニング！ナイトプール＆DJイベント

概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54501/table/14_1_8a2bbba772880fbd5eabee40bffd6176.jpg?v=202602031121 ]

沖縄では3月からプール利用が本格化し、当地では春の訪れを象徴するシーズンとなります。当ホテルの屋外プールおよび43ウェストルーフトップバーは、3月20日（金）より2026シーズンの営業を開始いたします。営業開始を記念し、同日「プールオープニングイベント！ナイトプール&DJイベント」を開催いたします。

本イベント当日は、屋外プールをナイトプールとして特別にオープンします。ライトアップされたプールサイドとDJパフォーマンスが融合し、リゾート気分を高める特別な夜を演出します。屋外プールと43ウェストルーフトップバーは外階段で直結しており、プールサイドではDJの臨場感あふれるパフォーマンスを間近に、バーエリアでは高層ロケーションならではの眺望とともに、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。会場内はエリアを自由に行き来でき、当ホテルならではの立体的な空間構成を体感いただけます。開放感あふれるロケーションの中で、音楽と景観が調和する一夜をお届けします。

ライトアップされたプールサイドと、43ウェストルーフトップバーから望む海と街のきらめきを背景に、DJの選曲が夜のリゾートムードを一層高めます。ご宿泊のお客様はもちろん、地元の皆さまにも春の訪れとプールシーズンの始まりを感じていただけるイベントです。

概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54501/table/14_2_c14fd7f57ac8c8b4de9c509fb5ac1975.jpg?v=202602031121 ]

※写真はイメージです。

※表示料金には税金およびサービス料が含まれております。

※プールサイドでの走行や飛び込みを禁止いたします。

※過度な飲酒はご遠慮ください。泥酔状態の方はプールへの入水をお断りする場合がございます。

※アルコールの提供は20歳以上の方に限らせていただきます。年齢確認のため、身分証明書の提示をお願いすることがございます。

※アルコールは指定されたエリア内でのみお楽しみいただけます。プール内での飲酒はご遠慮ください。

DJ Skeezy（DJスキージー）

DJ歴25年を誇るインターナショナルエンターテイナー。クラブ専属DJとしての経験に加え、フェスティバルやコンサートなど、世界各地の多様なシーンで活躍。豊富な経験と知識を活かし、幅広いジャンルや老若男女問わない多様な客層ニーズに対応できるパフォーマンスが特長。

「信念を貫くことで、米国、オーストラリア、日本などで多くのクライアントやゲストの期待に応えることができた」と語る。

観客を魅了するプレイスタイルには定評があり、音楽のみならずエンターテインメントに関する企画・制作・プロデュースも行う。

###

ダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートについて

2018年6月1日にオープンしたダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートは、オーシャンビュースイート4室、ツインルーム140室、キングルーム16室からなる160室の客室が備わっており、北谷の美しい海を一望できます。ビジネスにも、ご家族での滞在にも適したモダンでスタイリッシュな空間です。館内には、テーマ性を持ったランチ＆スイーツビュッフェを開催しているレストラン「マティーラ」や、水平線に落ちる夕陽の絶景を臨むことができる「43ウェスト ルーフトップバー」を備えております。宿泊客は隣接するヒルトン沖縄北谷リゾートのプールやフィットネスセンター、スパといった施設も利用できます。ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートに関する詳細はwww.doubletreechatan.jp(http://www.doubletreechatan.jp/)をご覧ください。

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)は、世界61の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(http://www.facebook.com/doubletree)、X(https://twitter.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。