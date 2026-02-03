京都の伝統野菜が、上質な“ご褒美プリン”に。大人のための低カロリープリン5種、2/1新発売

株式会社あんのん京野菜プリン５種類

「京野菜で全国にヘルシーライフを」をスローガンに、高品質で希少な京野菜を使った加工食品の製造を行っている株式会社あんのん（本社：京都市南区、代表：上仲 昭広）は2026年2月1日（日）より、京都の伝統野菜・ブランド野菜を使ったプリン「エマ京野菜プリン」５種類を販売開始致いたします。堀川ごぼうや鹿ケ谷かぼちゃといった生産量の少ない伝統野菜や、金時にんじんや京こかぶ、京丹波黒大豆などブランド産品に指定されている野菜のピューレを50%以上使った、食物繊維豊富なプラントベースのプリンです。甘さ控えめで、素材の香りと旨みをしっかり感じられる“大人向けスイーツ”で、卵、乳成分、コレステロールゼロで、カロリーは平均60kcal（一般的なカスタードプリン180kcal）、脂質0.9ｇ（同6.0g）と一般的なプリンと比べても圧倒的にヘルシーながらも独自の製法で、口当たりなめらかな食感に仕上げました。健康志向の方はもちろん、ダイエット中の方や、糖質制限の方、べジタリアンやヴィーガンの方々にもおすすめです。

□開発の背景

◆京野菜の新たな魅力を発信したい。

当社は2025年1月に京都の伝統野菜を使ったドレッシング５種類を発売しました。このドレッシングの発売に際しては、野菜の生産者のもとを訪れ、鮮度が高く高品質な京野菜を出来るだけそのままに、余計な調味料や添加物を使用せずに商品化したいと考えていました。そこで、京野菜を全体の50%以上含み、お酢とお塩（又は塩麹）加え、保存料や酸化防止剤などは一切加えないシンプルなドレッシングが完成しました。発売以来、売上は好調で、お客様よりは京野菜の美味しさを再認識できたなどのお声を頂くことができました。

「京野菜の魅力を発信できる商品開発」は当社のミッションでもあり、お客様やバイヤー様からも京野菜の加工品の第2弾ができないかという相談を受けました。京野菜は料理としての認知は高いものの、スイーツとしての活用はまだ少ない状況であり、そこで当社は、京野菜の魅力を新しい形で発信するため、本商品を企画しました。

◆京野菜でヘルシーライフを。

ロカボ（低糖質）、糖類オフ、カロリーオフを謳った商品について、この10年間で1.8倍に拡大しています。コロナ禍で生活習慣が見直され、食生活の改善を試みた人が多かったことが窺えた。又、特定健康診査の受診率が上昇してきており、そのためこれまで以上に糖質やカロリーをコントロールしたいというニーズは増えてくると考えられます。京の伝統野菜は古くからの野菜の特徴を色濃く残しており、一般的な野菜と比較しても抗酸化抗酸化性が高く、老化や生活習慣病の原因となる活性酸素を除去する力があります。これら京の伝統野菜を多く含んだスイーツをつくることで、全国にヘルシーライフを届けたいという思いで本商品を企画しました。

□商品の概要：京都の伝統野菜の個性を生かしたスイーツが出来上がりました。

京都の伝統野菜は、千年以上続く京都の食文化を支えてきた特別な野菜で、独自の風土・水・農家の技術によって育まれることにより、一般の野菜にはない独特の味・香り・彩りを持っています。

今回、新発売となる「エマ京野菜プリン」はこれら京都の恵みをそのままスイーツに仕上げました。

1個約60kcal、脂質0.9gという軽やかさながら、食物繊維はしっかり摂れ、野菜の感触を感じられるヘルシースイーツです。甘さは控えめで、素材の風味がふんわりと広がる上質な味わい。 罪悪感なく楽しめる、毎日のご褒美にぴったりの京風プリンです。金時にんじん、京こかぶ、鹿ケ谷かぼちゃ、水尾のゆず、丹波の黒枝豆、堀川ごぼうなど、京都を代表する野菜のそれぞれの素材が持つ香りや旨みをしっかり感じられるスイーツに仕上げました。 食後のデザートや夜のリラックスタイム、ヘルシーなギフトにも最適。京都らしい上品な風味を、ぜひご自宅でお楽しみください

金時にんじんと甘酒豆乳のプリン

◆金時にんじんと甘酒豆乳のプリン

京都上鳥羽で江戸時代から「金時にんじん」を生産している、銭谷さんのにんじんを使ったプリンです。京の冬を彩る金時にんじんの上品な甘みを生かし、甘酒と豆乳のまろやかさを合わせた、やさしく滋味深いプリンです。

容量：100g 価格：580円（税抜）／1個

丹波黒枝豆と宇治抹茶のプリン

◆丹波黒枝豆と宇治抹茶のプリン

京丹波の黒枝豆は11月に味が最も濃厚になります。11月に収穫された黒枝豆をプリンに仕上げました。黒枝豆のほっくりとした旨みをそのまま生かし、宇治抹茶の上品な香りとほろ苦さを重ねた、和の贅沢を感じるプリンです。黒枝豆の自然な甘みとコクが、抹茶の深い風味と調和し、ひと口ごとに豊かな味わいが広がります。

容量：100g 価格：580円（税抜）／1個

京こかぶと水尾のゆずのプリン

◆京こかぶと水尾のゆずのプリン

京都京北町の４農家がつくるこかぶが「京こかぶ」と名のれ、京都のブランド産品に指定をされています。このこかぶのまろやかな甘みを生か

し、ゆずの爽やかな香りをそっと重ねた、やさしい味わいの和プリンです。こかぶならではのすっきりとした旨みが、プリンのなめらかな口どけと調和し、後からふわりと広がるゆずの香りが上品な余韻を添えます。

容量：100g 価格：580円（税抜）／1個

堀川ごぼうとくるみのプリン

◆堀川ごぼうとくるみのプリン

堀川ごぼうは京都の名産品で、太さは10cm以上あり、肉質が柔らかく風味豊かなごぼうです。くるみの濃厚な旨みと合わせた“和のブリュレ”のようなプリン。 ほのかな土の香り、ナッツの深いコク、そしてなめらかな口どけを楽しんで下さい。

容量：100g 価格：580円（税抜）／1個

鹿ケ谷かぼちゃと丹波小豆のプリン

◆鹿ケ谷かぼちゃと丹波小豆のプリン

京都の伝統野菜「鹿ケ谷かぼちゃ」。瓢箪の形をした非常に珍しいかぼちゃです。濃厚なかぼちゃの旨みと、黒糖ならではの深いコクが重なり合う、まろやかなプリンです。ひと口食べれば、かぼちゃの自然な甘さがふわりと広がり、後から黒糖の香ばしい余韻が静かに続きます。

容量：100g 価格：580円（税抜）／1個

おしゃれな京野菜プリンのギフトBOX

◆レシピ作成の伊藤美雪さん（料理研究家、管理栄養士）よりのコメント

レシピ作成 伊藤美雪さん

京野菜の美味しさを生かしつつ、二層にすることで見た目の華やかさだけではなく、異なる味わいと食感が一つの容器で楽しめるプリンです。上層と下層の組合せは何度も試作し、見た目と味のバランスが一番良い組み合わせに仕上げました。「罪悪感のない」スイーツとして、卵・乳成分・上白糖を使用せずに仕上げていることも特徴です。一般的なカスタードプリンと比較してエネルギーや脂質が抑えられています。自分へのご褒美はもちろん、大切な方への贈り物にぴったりな商品です。

□展示会の予定

今回紹介しました、京野菜プリン「エマ京野菜プリン」は、下記の展示会にてお披露目させて頂きます。

・2026年2月4日～６日 東京ビックサイト（東展示棟 東４ホールT03-43）

第39回グルメショー2026春

・2026年3月11日～12日 みやこめっせ 京都知恵産業フェア2026

□株式会社あんのんについて

【会社概要】

社名：株式会社あんのん

本社所在地：京都市南区唐橋高田町1-5 あんのん202

代表取締役：上仲 昭広(うえなか あきひろ）

事業内容 ： 食品製造販売業

設 立： 創業2024年3月

HP：https;// emmakyoto.shop

＜報道関係者各社からのお問い合わせについて＞

株式会社あんのん 担当：上仲 昭広 Tel:075-662-5508 Mail:akiuenaka834145@gmail.com

Mobile: 090-9289-9399