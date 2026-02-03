リアルな情報を直接聞くチャンス！来場特典あり【2028年卒 建築系学生のための業界研究セミナー】2026年5月・6月 全国7都市にて順次開催！
資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）と、新卒採用支援事業を行う株式会社RR・DD（所在地：東京都中央区、代表取締役：宮下秀麿）は2026年5月・6月に全国7都市（東京・仙台・名古屋・大阪・札幌・福岡・広島）にて「2028年卒 建築系学生のための業界研究セミナー」を共同開催いたします。
詳しくはこちら :
https://www.ksknet.co.jp/nikken/students/event/architect_seminar/index.aspx
2028年卒 建築系学生のための業界研究セミナー
建築・建設業界の優良企業が集結！
毎回大盛況の建築系学生のために開催する建築・建設業界特化型のセミナーです。参加される企業は建築・建設業界のリーディングカンパニー、成長企業、業績好調企業ばかり！大手ディスプレイ業界、ゼネコンやハウスメーカーの担当者と接触する機会を設け、建築・建設業界へ一人でも多くの方が就職していただくことを目的とし、開催いたします。
1日で業界研究が一気に進むことは間違いありません。持ち物は筆記用具のみ、私服参加OK、参加費無料です。先着限定受付のため、ぜひお早めにご予約ください！
イベント概要
■参加資格：2028年卒 建築系専攻学生
■持ち物：履歴書不要、筆記用具のみ、私服参加可能
■来場特典
・大手ゼネコン・ハウスメーカーの選考通過ESを来場者全員にプレゼント
・出展企業による来場者限定特典（※インターンシップ優先受付など）
■参加費：無料
■参加方法：Webサイトからのご予約が必要です。(※定員に達し次第受付は終了します。)
■開催日時
〈東京〉2026年5月31日（日）11：00～17：00
〈仙台〉2026年6月6日（土）11：00～17：00
〈名古屋〉2026年6月7日（日）11：00～17：00
〈大阪〉2026年6月13日（土）11：00～17：00
〈札幌〉2026年6月20日（土）11：00～17：00
〈福岡〉2026年6月27日（土）11：00～17：00
〈広島〉2026年6月28日（日）11：00～17：00
■会場
〈東京〉新宿NSビル（東京都新宿区）
〈仙台〉TKPガーデンシティ仙台（宮城県仙台市）
〈名古屋〉名古屋プライムセントラルタワー（愛知県名古屋市）
〈大阪〉グランフロント大阪（大阪府大阪市）
〈札幌〉サッポロファクトリーホール（北海道札幌市）
〈福岡〉福岡ファッションビル（福岡県福岡市）
〈広島〉広島コンベンションホール（広島県広島市）
■定員
〈東京〉800名様
〈仙台〉300名様
〈名古屋〉300名様
〈大阪〉500名様
〈札幌〉200名様
〈福岡〉500名様
〈広島〉150名様
■運営：株式会社RR・DD
■協力：株式会社建築資料研究社
▼2028年卒 建築系学生のための業界研究セミナー
商号：株式会社 建築資料研究社
代表者：代表取締役社長 馬場 栄一
所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1
創立：1969年（昭和44年）8月
事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等
URL：https://www.ksknet.co.jp/
商号：株式会社RR・DD
代表者：代表取締役 宮下 秀麿
所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第1平和ビル3階
設立：2011年10月11日
事業内容：・大学、専門学校の就職課・キャリアセンター支援事業
・新卒関連事業会社への支援事業・新卒採用支援事業 ・ビッグデータ解析事業
URL：http://rr-dd.com