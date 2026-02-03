リアルな情報を直接聞くチャンス！来場特典あり【2028年卒 建築系学生のための業界研究セミナー】2026年5月・6月 全国7都市にて順次開催！

株式会社建築資料研究社


　資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）と、新卒採用支援事業を行う株式会社RR・DD（所在地：東京都中央区、代表取締役：宮下秀麿）は2026年5月・6月に全国7都市（東京・仙台・名古屋・大阪・札幌・福岡・広島）にて「2028年卒 建築系学生のための業界研究セミナー」を共同開催いたします。


詳しくはこちら :
https://www.ksknet.co.jp/nikken/students/event/architect_seminar/index.aspx
2028年卒 建築系学生のための業界研究セミナー

建築・建設業界の優良企業が集結！



　毎回大盛況の建築系学生のために開催する建築・建設業界特化型のセミナーです。参加される企業は建築・建設業界のリーディングカンパニー、成長企業、業績好調企業ばかり！大手ディスプレイ業界、ゼネコンやハウスメーカーの担当者と接触する機会を設け、建築・建設業界へ一人でも多くの方が就職していただくことを目的とし、開催いたします。



　1日で業界研究が一気に進むことは間違いありません。持ち物は筆記用具のみ、私服参加OK、参加費無料です。先着限定受付のため、ぜひお早めにご予約ください！



イベント概要



■参加資格：2028年卒 建築系専攻学生



■持ち物：履歴書不要、筆記用具のみ、私服参加可能



■来場特典


・大手ゼネコン・ハウスメーカーの選考通過ESを来場者全員にプレゼント


・出展企業による来場者限定特典（※インターンシップ優先受付など）



■参加費：無料



■参加方法：Webサイトからのご予約が必要です。(※定員に達し次第受付は終了します。)



■開催日時


〈東京〉2026年5月31日（日）11：00～17：00


〈仙台〉2026年6月6日（土）11：00～17：00


〈名古屋〉2026年6月7日（日）11：00～17：00


〈大阪〉2026年6月13日（土）11：00～17：00


〈札幌〉2026年6月20日（土）11：00～17：00


〈福岡〉2026年6月27日（土）11：00～17：00


〈広島〉2026年6月28日（日）11：00～17：00



■会場


〈東京〉新宿NSビル（東京都新宿区）


〈仙台〉TKPガーデンシティ仙台（宮城県仙台市）


〈名古屋〉名古屋プライムセントラルタワー（愛知県名古屋市）


〈大阪〉グランフロント大阪（大阪府大阪市）


〈札幌〉サッポロファクトリーホール（北海道札幌市）


〈福岡〉福岡ファッションビル（福岡県福岡市）


〈広島〉広島コンベンションホール（広島県広島市）



■定員


〈東京〉800名様


〈仙台〉300名様


〈名古屋〉300名様


〈大阪〉500名様


〈札幌〉200名様


〈福岡〉500名様


〈広島〉150名様



■運営：株式会社RR・DD


■協力：株式会社建築資料研究社





https://www.ksknet.co.jp/nikken/students/event/architect_seminar/index.aspx




商号：株式会社 建築資料研究社


代表者：代表取締役社長　馬場 栄一


所在地：〒171-0014　東京都豊島区池袋2-50-1


創立：1969年（昭和44年）8月


事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等


URL：https://www.ksknet.co.jp/



商号：株式会社RR・DD


代表者：代表取締役　宮下 秀麿


所在地：〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第1平和ビル3階


設立：2011年10月11日


事業内容：・大学、専門学校の就職課・キャリアセンター支援事業


　　　　　・新卒関連事業会社への支援事業・新卒採用支援事業　・ビッグデータ解析事業


URL：http://rr-dd.com