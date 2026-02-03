Kiviaq、セイノーホールディングス、ハコベルの3社が連携し、東京5区にてお薬当日受け取りサービスを提供開始

ハコベル株式会社

「サプライチェーンマネジメント（SCM） x テクノロジーで医療アクセスを再設計する」というミッションを掲げる株式会社 Kiviaq（以下、キビヤック）は、セイノーホールディングス株式会社、ハコベル株式会社（以下、ハコベル）との連携により、東京都内5区（豊島区、新宿区、渋谷区、台東区、文京区）を対象に処方薬の「当日受け取り(*１)」が可能となる新たなサービスの提供を 2026年１月19日に開始しました。

都市部では、子育てや介護、仕事など複数の役割を同時に担う生活者が増え、医療へのアクセスも「行く場所」ではなく「生活動線の中でどう完結できるか」が問われるようになっています。通勤途中や勤務先近くでの受診、限られた時間の中での診療など、都市生活における医療の利用シーンは多様化しています。

一方で、診療後に処方薬を受け取るプロセスは、こうした生活動線や時間制約を前提に設計されているとは言い切れません。特に体調不良時や育児・介護と並行した受診においては、薬局での待ち時間や移動が、医療体験全体の負担となるケースも少なくありません。

本サービスは、こうした都市生活の実態を踏まえ、「診療」と「薬の受け取り」を分断せず、ひとつの医療体験としてつなぐことを目的とした取り組みです。キビヤックが運営するキビヤックファーマシー（調剤薬局）と、セイノーホールディングス(株)ヘルスケア・ソリューション事業部の持つ物流ノウハウ、都心部での高密度・即応型配送を可能とするハコベルの物流ネットワークを掛け合わせることで、処方後から薬の受け取りまでを当日中に完結できる体制を構築しました。

本サービスは、患者さまの金銭的負担を増やさないことを重視し、追加費用のかからない形で提供されます。医療アクセスの向上が経済的なハードルの引き上げにつながらないよう、都市医療インフラの一部として無理なく利用できる設計としています。忙しい現代人にとって、医療に費やす時間や手間を最小化し、限られた時間を仕事や家庭、そして回復そのものに充てやすくすることを目指します。

また医療機関にとっても、処方後の患者利便性を高めることで、受診体験全体の満足度向上や、継続的な受診率の改善につながる取り組みです。キビヤック、セイノーホールディングス、ハコベルは、SCM とテクノロジーを基盤に、生活動線に寄り添った医療アクセスの再設計を進め、サービスエリアの拡大を目指してまいります。

【当日お薬受け取りサービスについて】

１. エリア

東京都内5区（豊島区、新宿区、渋谷区、台東区、文京区）で開始、順次拡大予定。

２. ご利用の流れ

キビヤックの対応医療機関で受診後、処方せんが医療機関からキビヤックファーマシーへ連携されます。患者さまへＬＩＮＥ通知*2 のうえ、薬剤師によるオンライン服薬指導を実施します。服薬指導完了後、「ハコベル」を通じて処方薬を最短当日中にお届けします。

(*1) 平日15時までの服薬指導完了で21時まで配送、土日祝12時までの服薬指導完了で18時まで配送

(*2)ご利用にはキビヤックの LINE お友達登録が必要です。

LINE お友達登録リンク：https://lin.ee/lEyPtS9

【会社概要】

会社名：株式会社 Kiviaq（キビヤック）

設立 ：2025年5月2日

代表者：岡田 俊（Founder/代表取締役 CEO）

所在地：東京都港区芝大門１丁目４番４号 ノア芝大門１０１

事業 ：医薬品 SCM 事業・調剤薬局事業

URL ：https://www.kiviaq.com/about/

サービスサイト：https://www.kiviaq.com/

【株式会社 Kiviaq について】

Kiviaq は「すべての医療体験を圧倒的に」するために生まれました。サプライチェーンマネジメントとテックの力で医療アクセスを再設計し、「必要な薬が、必要な時に、手軽に届く」ことを当たり前にしていきます。体調が悪い日でも、忙しい日でも、移動が難しい日でも、患者さまが“薬のことで困らない世界”を提供していきます。

【会社概要】

会社名：セイノーホールディングス株式会社

設立 ：昭和21年11月1日

代表者：田口 義隆（代表取締役社長）

所在地：岐阜県大垣市田口町1番地

事業 ：貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、航空運送代理店業、通関業、国際複合一貫輸送事業他

URL ：https://www.seino.co.jp/seino/shd/

【セイノーホールディングス株式会社について】

セイノーホールディングスは、物流を中心軸として、金融、人材、調達など物流周辺領域までワンストップで価値を提供しています。私たちは、お客様の繁栄に貢献するため、物流を超えて心をつなぎ、すべての人に笑顔と幸せをお届けする企業集団を目指しています。現在「Team Green Logistics」をスローガンに、業界や企業の垣根を超えたオープン・パブリック・プラットフォーム（O.P.P.）の展開を全体戦略として、日本が直面している少子高齢化・環境問題などの社会課題の解決に向け、持続可能な物流ネットワークの最適化を実現する「Green 物流」の協創に挑戦しています。

【会社概要】

会社名：ハコベル株式会社

設立 ：2022年8月1日

代表者：狭間 健志（代表取締役社長 CEO）

所在地：東京都中央区八丁堀 2-14-1 住友不動産八重洲通ビル 1・3F

事業 ：運送手配マッチングサービス、物流 DXサービスを展開する物流プラットフォーム事業

URL ：https://corp.hacobell.com/

サービスサイト：https://www.hacobell.com/

【ハコベル株式会社について】

ハコベル株式会社は「物流の『次』を発明する」をミッションに、物流プラットフォーム事業を展開し、多重下請け構造解消に向けた「運送手配マッチングサービス」と、物流関連業務の可視化・効率化を実現する「物流DXサービス」を提供しています。

ラクスル株式会社の新規事業として 2015年に事業を開始し、2022年8月にセイノーホールディングスの出資を受け、セイノーホールディングス・ラクスルのジョイントベンチャーとして会社を設立。2023年以降、複数の大手物流関連企業やVCからの出資を受け事業上の連携を強化しており、物流業界の持続的な成長への貢献を目指しています。