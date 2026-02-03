「リサ・ラーソンの作り方 展」話題のアイテムがオンラインで購入可能に！益子焼の食器やコーヒー缶など注目の5アイテム＆期間限定「巾着セット」が登場。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、東京・立川のPLAY! MUSEUMにて開催中の「リサ・ラーソンの作り方 展」で先行発売していたオリジナルグッズの販売を、オンラインショップ「トンカチストア」にて開始いたしました。

会場で先行販売されていたアイテムの中から、益子焼のカップ＆プレートやステーショナリーなどが、ご自宅からでもご購入いただけます。さらに、トンカチストアオリジナルの「巾着付きセット」も期間限定でご用意いたしました。

カップ＆プレート（Found Cats Series・益子焼）

2026年2月23日（月・祝）まで開催中の本展では、リサ・ラーソンが制作のために描いた未公開スケッチや、作陶の現場で使われていた道具をモチーフにした特別なグッズが展開されています。 その中から、今回は5アイテムがオンラインストアにて購入可能となりました。

※そのほかのアイテムも、オンラインストアにて順次発売予定です。



▼特設サイトはこちら

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_playgoods

販売開始商品はこちら

カップ＆プレート（Found Cats Series・益子焼）カップ＆プレート（Found Cats Series・益子焼）

各 \5,500（税込）

益子焼でつくられた、カップとプレートのセット。マットな釉薬の質感に、スケッチねこの部分のみ撥水加工を施しました。プレートはソーサーとしてもお使いいただけます。



容量：120ml

※電子レンジ、食洗機使用可

錆青

▼商品ページはこちら

・白

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2394w

・錆青

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2394bl

蓋つきマグカップ（Found Cats Series）蓋つきマグカップ（Found Cats Series）

\3,850（税込）

スケッチねこが描かれた、美濃焼のマグカップ。白を基調としたシンプルなデザインで、ふたの部分にもねこのモチーフがあしらわれています。ふたは裏返して、豆皿のようにお使いいただけます。

容量：300ml（満水時）

※電子レンジ、食洗機使用可

▼商品ページはこちら

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2395

コーヒー缶コーヒー缶（全2種）

各 \2,420（税込）

珈琲や茶葉をはじめ、乾物類の保存や小物入れとしても使えるコーヒー缶です。ブリキ製の中蓋を含む二重構造と、職人の手仕事による高い密閉性で、湿気や光を防ぎます。

珈琲豆/茶葉を入れた際の容量：225g

※本商品はキャニスター（容器）のみの販売です。コーヒー豆は付属しておりません。

▼商品ページはこちら

・ココロシズカの午

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2404

・スケッチねこたち

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2403

マスキングテープマスキングテープ （全2種）

各 \385（税込）

工業用テープをルーツに生まれた、カモ井加工紙のマスキングテープ。

24mm幅でモチーフがきれいに映え、さまざまなシーンに使いやすいサイズです。



サイズ：幅24mm×7m

▼商品ページはこちら

・ココロシズカの午

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2397

・Found Cats Series

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2396

スケッチブックスケッチブック（全2種）

各 \1,650（税込）

B6サイズ相当で、持ち歩きにちょうどいいスケッチブック。旅先でのスケッチやアイデアメモにも使いやすく、ラフやアイデア出しを気持ちよく楽しめます。



サイズ：W20×H13.1 × 奥行1.1cm

▼商品ページはこちら

・Found Cats Series

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2401

・Lisa's Tools

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2402

【期間限定】トンカチストアだけの「巾着付きセット」が登場

オンライン販売の開始を記念して、トンカチストア限定の特別なセットをご用意しました。 展覧会グッズの中でも人気の高い「益子焼のカップ＆プレート」の2色（白・錆青）をペアにし、特典としてトンカチストアオリジナルの「リサ・ラーソンのラッピング巾着」をお付けしてお届けします。

■ 【期間限定巾着付】カップ＆プレートペアセット（Found Cats Series・益子焼）

価格：\11,000（税込）

販売期間： ～2026年2月28日（土）まで

＜セット内容＞

1. カップ＆プレート（Found Cats Series・白・益子焼） ×1点

2. カップ＆プレート（Found Cats Series・錆青・益子焼） ×1点

3. 【特典】リサ・ラーソンのラッピング巾着（Lサイズ） ×1枚

▼商品ページはこちら

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ld533

＜本セットに関するご注意＞

※巾着は商品に添えてのお届けとなります。ラッピングはされておりませんので、あらかじめご了承ください。

展覧会開催概要

展覧会名：「リサ・ラーソンの作り方 展」

会 期： 2025年 12月27日（土）～ 2026年2月23日（月・祝）

＊2/8は休館

会 場： PLAY! MUSEUM（東京・立川）

開館時間： 10:00-17:00（土日祝は18:00まで／入場は閉館の30分前まで）

入 場 料： 一般1,800円／大学生1,200円／高校生1,000円／中・小学生600円

［立川割］利用時、立川市在住・在学の方を対象に入場の割引があります。

在住・在学が確認できる免許証、学生証が必要です。

一般 1,200 円 、大学生 700 円、高校生 600 円、中・小学生 400 円

＊いずれも税込 ＊未就学児無料

＊当日券で入場可。土日祝および混雑が予想される日は事前決済の日付指定券

（オンラインチケット）を販売。

所 在： 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F

ウェブサイト： https://play2020.jp/article/lisalarson/

主 催： PLAY! MUSEUM

企画協力： 株式会社トンカチ

株式会社トンカチは、本展の企画協力として、グッズ制作および販売を担当しています。

Lisa Larsonリサ・ラーソン(https://lisalarson.jp/)

1931年スウェーデン生まれの北欧を代表する陶芸作家。スティグ・リンドベリに見出され、スウェーデン最大の陶芸製作会社グスタフスベリ社で活躍。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2022年、スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与された。

リサ・ラーソン オフィシャルサイト：https://lisalarson.jp/

PLAY!

2020年に東京・立川駅北口の新街区「GREEN SPRINGS」にオープンした複合文化施設「PLAY!」。 2階のPLAY! MUSEUM（プレイ ミュージアム）は、「絵とことば」がテーマの美術館。

3階のPLAY! PARK（プレイ パーク）は「未知との遭遇」がテーマの子どものための屋内広場です。

アクセス：JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅（国立昭和記念公園方面）より徒歩約10分

本展に関する掲載・取材などの問い合わせ窓口

「PLAY! プレスルーム」

media@play2020.jp

080-4609-3908（広報担当直通） ※電話の受付時間は原則10:00-19:00

https://play2020.jp/article/press/

この記事で紹介したオリジナルグッズ等に関する掲載・取材などの問い合わせ窓口

「トンカチストア」

staff@tonkachi.co.jp

https://shop.tonkachi.co.jp/