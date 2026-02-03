「リサ・ラーソンの作り方 展」話題のアイテムがオンラインで購入可能に！益子焼の食器やコーヒー缶など注目の5アイテム＆期間限定「巾着セット」が登場。
株式会社トンカチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、東京・立川のPLAY! MUSEUMにて開催中の「リサ・ラーソンの作り方 展」で先行発売していたオリジナルグッズの販売を、オンラインショップ「トンカチストア」にて開始いたしました。
会場で先行販売されていたアイテムの中から、益子焼のカップ＆プレートやステーショナリーなどが、ご自宅からでもご購入いただけます。さらに、トンカチストアオリジナルの「巾着付きセット」も期間限定でご用意いたしました。
カップ＆プレート（Found Cats Series・益子焼）
2026年2月23日（月・祝）まで開催中の本展では、リサ・ラーソンが制作のために描いた未公開スケッチや、作陶の現場で使われていた道具をモチーフにした特別なグッズが展開されています。 その中から、今回は5アイテムがオンラインストアにて購入可能となりました。
※そのほかのアイテムも、オンラインストアにて順次発売予定です。
▼特設サイトはこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_playgoods
販売開始商品はこちら
カップ＆プレート（Found Cats Series・益子焼）
カップ＆プレート（Found Cats Series・益子焼）
各 \5,500（税込）
益子焼でつくられた、カップとプレートのセット。マットな釉薬の質感に、スケッチねこの部分のみ撥水加工を施しました。プレートはソーサーとしてもお使いいただけます。
容量：120ml
※電子レンジ、食洗機使用可
白
錆青
▼商品ページはこちら
・白
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2394w
・錆青
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2394bl
蓋つきマグカップ（Found Cats Series）
蓋つきマグカップ（Found Cats Series）
\3,850（税込）
スケッチねこが描かれた、美濃焼のマグカップ。白を基調としたシンプルなデザインで、ふたの部分にもねこのモチーフがあしらわれています。ふたは裏返して、豆皿のようにお使いいただけます。
容量：300ml（満水時）
※電子レンジ、食洗機使用可
▼商品ページはこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2395
コーヒー缶
コーヒー缶（全2種）
各 \2,420（税込）
珈琲や茶葉をはじめ、乾物類の保存や小物入れとしても使えるコーヒー缶です。ブリキ製の中蓋を含む二重構造と、職人の手仕事による高い密閉性で、湿気や光を防ぎます。
珈琲豆/茶葉を入れた際の容量：225g
※本商品はキャニスター（容器）のみの販売です。コーヒー豆は付属しておりません。
▼商品ページはこちら
・ココロシズカの午
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2404
・スケッチねこたち
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2403
マスキングテープ
マスキングテープ （全2種）
各 \385（税込）
工業用テープをルーツに生まれた、カモ井加工紙のマスキングテープ。
24mm幅でモチーフがきれいに映え、さまざまなシーンに使いやすいサイズです。
サイズ：幅24mm×7m
▼商品ページはこちら
・ココロシズカの午
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2397
・Found Cats Series
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2396
スケッチブック
スケッチブック（全2種）
各 \1,650（税込）
B6サイズ相当で、持ち歩きにちょうどいいスケッチブック。旅先でのスケッチやアイデアメモにも使いやすく、ラフやアイデア出しを気持ちよく楽しめます。
サイズ：W20×H13.1 × 奥行1.1cm
▼商品ページはこちら
・Found Cats Series
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2401
・Lisa's Tools
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2402
【期間限定】トンカチストアだけの「巾着付きセット」が登場
オンライン販売の開始を記念して、トンカチストア限定の特別なセットをご用意しました。 展覧会グッズの中でも人気の高い「益子焼のカップ＆プレート」の2色（白・錆青）をペアにし、特典としてトンカチストアオリジナルの「リサ・ラーソンのラッピング巾着」をお付けしてお届けします。
■ 【期間限定巾着付】カップ＆プレートペアセット（Found Cats Series・益子焼）
価格：\11,000（税込）
販売期間： ～2026年2月28日（土）まで
＜セット内容＞
1. カップ＆プレート（Found Cats Series・白・益子焼） ×1点
2. カップ＆プレート（Found Cats Series・錆青・益子焼） ×1点
3. 【特典】リサ・ラーソンのラッピング巾着（Lサイズ） ×1枚
▼商品ページはこちら
https://shop.tonkachi.co.jp/products/ld533
＜本セットに関するご注意＞
※巾着は商品に添えてのお届けとなります。ラッピングはされておりませんので、あらかじめご了承ください。
展覧会開催概要
展覧会名：「リサ・ラーソンの作り方 展」
会 期： 2025年 12月27日（土）～ 2026年2月23日（月・祝）
＊2/8は休館
会 場： PLAY! MUSEUM（東京・立川）
開館時間： 10:00-17:00（土日祝は18:00まで／入場は閉館の30分前まで）
入 場 料： 一般1,800円／大学生1,200円／高校生1,000円／中・小学生600円
［立川割］利用時、立川市在住・在学の方を対象に入場の割引があります。
在住・在学が確認できる免許証、学生証が必要です。
一般 1,200 円 、大学生 700 円、高校生 600 円、中・小学生 400 円
＊いずれも税込 ＊未就学児無料
＊当日券で入場可。土日祝および混雑が予想される日は事前決済の日付指定券
（オンラインチケット）を販売。
所 在： 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F
ウェブサイト： https://play2020.jp/article/lisalarson/
主 催： PLAY! MUSEUM
企画協力： 株式会社トンカチ
株式会社トンカチは、本展の企画協力として、グッズ制作および販売を担当しています。
Lisa Larsonリサ・ラーソン(https://lisalarson.jp/)
1931年スウェーデン生まれの北欧を代表する陶芸作家。スティグ・リンドベリに見出され、スウェーデン最大の陶芸製作会社グスタフスベリ社で活躍。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2022年、スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与された。
リサ・ラーソン オフィシャルサイト：https://lisalarson.jp/
PLAY!
2020年に東京・立川駅北口の新街区「GREEN SPRINGS」にオープンした複合文化施設「PLAY!」。 2階のPLAY! MUSEUM（プレイ ミュージアム）は、「絵とことば」がテーマの美術館。
3階のPLAY! PARK（プレイ パーク）は「未知との遭遇」がテーマの子どものための屋内広場です。
アクセス：JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅（国立昭和記念公園方面）より徒歩約10分
本展に関する掲載・取材などの問い合わせ窓口
「PLAY! プレスルーム」
media@play2020.jp
080-4609-3908（広報担当直通） ※電話の受付時間は原則10:00-19:00
https://play2020.jp/article/press/
この記事で紹介したオリジナルグッズ等に関する掲載・取材などの問い合わせ窓口
「トンカチストア」
staff@tonkachi.co.jp
https://shop.tonkachi.co.jp/