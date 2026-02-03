【日光きぬ川ホテル三日月】「冬のお出かけは日光きぬ川ホテル三日月へ！」～館内謎解きスタンプラリー＆水上アスレチックで冬季だけの特別な想い出を～

株式会社ホテル三日月

日光きぬ川ホテル三日月（栃木県日光市・鬼怒川温泉、以下、当ホテル）は、

2026年1月17日（土）～3月18日（水）までの間、冬季イベントとして「ホテル三日月×館内探索型ゲーム『“月の鍵”をさがせ！三日月とおサルの不思議な物語』」と、ガーデンスパにて水上アスレチック”Aqua Moon Adventure（アクアムーンアドベンチャー）”を期間限定で開催しております。

◇館内謎解きスタンプラリー

『“月の鍵”をさがせ！三日月とおサルの不思議な物語』

当ホテルは、リアル謎解きゲームを使ったプロモーション「ホテル三日月×館内探索型ゲーム『“月の鍵”をさがせ！三日月とおサルの不思議な物語』」を開催いたします。

本イベントでは、フロントにて謎解きキット（500円・税込）をご購入いただき、館内にちりばめられた謎を解きながらスタンプを集めていきます。

そして“月の鍵”を見つけ出しフロントに持っていくと、500円相当のお菓子の詰め合わせと交換いたします。（※1キットにつき1特典）

寒空の中外出をためらう季節だからこそ、館内を巡りながら楽しめる謎解き体験が、大切な方との時間を特別な思い出へと変えます。

いつもとは一味違うホテルで過ごすひとときをお楽しみいただけます。

イベント企画制作協力＝株式会社ハレガケ

◇水上アスレチック Aqua Moon Adventure（アクアムーンアドベンチャー）

当ホテルのガーデンスパに、水上アスレチックAqua Moon Adventure（アクアムーンアドベンチャー）を導入いたしました。

水面に浮かぶ橋のような構造のアスレチックは、不安定な足元ならではのハラハラ感が魅力です。

落ちないようにバランスを取りながら進む体験は、お子様から大人まで世代を問わずお楽しみいただけます。

対象年齢 ４歳～大人（※小学生以下のお子様は大人の方の同伴が必須）

※安全上の理由により、100kg以上の方はご利用いただけません

◇『イルミネーションテラス～Twinkqua（トゥインクア）～』

冬季期間中はイルミネーションテラス～Twinkqua（トゥインクア）～もあわせて開催しております。

昨年よりもイルミネーションエリアをさらに拡大し、やさしく温かみのある光が館内外を静かに彩ります。

ハートをかたどったオブジェクトとともに、大切な方との思い出に残るひとときを写真に収めていただけます。

世代を問わず楽しめる館内コンテンツを通じて、冬の思い出作りをお手伝いいたします。

ぜひこの機会に、当ホテルへお越しください。

期間：2026年1月17日（土）～3月18日（水）

公式HP：https://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/