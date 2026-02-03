仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』オリジナル・サウンドトラックCDそして、放送25周年を記念した『仮面ライダーアギト』の主題歌・挿入歌・BGMを収録したCD-BOX
日本コロムビア株式会社
(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映
(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映
仮面ライダー生誕55周年という特別な年に公開される仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』。
映画公開日である4月29日に、TV放送のBGMも手掛けた作曲家 佐橋俊彦氏が手掛ける映画の劇伴をすべて収録したオリジナル・サウンドトラックCDの発売が決定。
▼商品概要
タイトル：仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』オリジナル・サウンドトラック
発売日：2026年4月29日(水・祝)
価格：3,300円(税込)
収録内容：映画BGMのすべてを収録。
さらに、『仮面ライダーアギト』が放送開始25周年を迎えたことを記念したCD-BOXも同日4月29日に発売することが決定。
主題歌「仮面ライダーAGITO」はもちろん、番組を彩った挿入歌、そして作曲家・佐橋俊彦氏が手掛けた珠玉の劇中BGMのすべてをCD5枚組に収録。
25周年の節目にふさわしい、ファン必携のアイテム。ぜひこの機会に、仮面ライダーアギトの音楽の世界に浸ってください！
▼商品概要
タイトル：仮面ライダーアギト 25th Anniversary Music BOX
発売日：2026年4月29日(水・祝)
価格：11,000円(税込)
仕様：CD5枚組、豪華ブックレット
収録内容：主題歌、挿入歌、BGMのすべてを5枚組に収録。