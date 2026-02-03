仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』オリジナル・サウンドトラックCDそして、放送25周年を記念した『仮面ライダーアギト』の主題歌・挿入歌・BGMを収録したCD-BOX

日本コロムビア株式会社(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映(C)石森プロ・東映

仮面ライダー生誕55周年という特別な年に公開される仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』。

映画公開日である4月29日に、TV放送のBGMも手掛けた作曲家 佐橋俊彦氏が手掛ける映画の劇伴をすべて収録したオリジナル・サウンドトラックCDの発売が決定。

▼商品概要

タイトル：仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』オリジナル・サウンドトラック

発売日：2026年4月29日(水・祝)

価格：3,300円(税込)

収録内容：映画BGMのすべてを収録。

さらに、『仮面ライダーアギト』が放送開始25周年を迎えたことを記念したCD-BOXも同日4月29日に発売することが決定。

主題歌「仮面ライダーAGITO」はもちろん、番組を彩った挿入歌、そして作曲家・佐橋俊彦氏が手掛けた珠玉の劇中BGMのすべてをCD5枚組に収録。

25周年の節目にふさわしい、ファン必携のアイテム。ぜひこの機会に、仮面ライダーアギトの音楽の世界に浸ってください！

▼商品概要

タイトル：仮面ライダーアギト 25th Anniversary Music BOX

発売日：2026年4月29日(水・祝)

価格：11,000円(税込)

仕様：CD5枚組、豪華ブックレット

収録内容：主題歌、挿入歌、BGMのすべてを5枚組に収録。