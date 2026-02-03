Marriott Bonvoy、「2026 男子ICC T20ワールドカップ」にてクリケットの魅力を間近で体験できる会員限定のプログラムを展開

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル（本社：米国メリーランド州、社長兼最高経営責任者：アンソニー・カプアーノ）の受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、今年の2月よりインドおよびスリランカで開催される「2026 男子ICC T20ワールドカップ」にあわせて、クリケットの魅力をより身近に体験できる会員限定の特別なプログラムを発表しました。国際クリケット評議会（ICC）とのグローバルパートナーシップの一環として、500以上の会員限定プログラム「Marriott Bonvoy Moments (マリオット ボンヴォイ モーメンツ)」を展開します。

中でも2名の会員には、「Marriott Bonvoy ゴールデンチケット」による究極の体験が贈られます。本チケットでは、「2026 男子ICC T20ワールドカップ」決勝戦の熱戦を、1組2名で楽しめるワンランク上の体験とプレミアムな旅行が提供されます。1枠はMarriott Bonvoyポイントによるオークションを通じて最高入札者に提供され、もう1枠は世界規模で実施されるMarriott Bonvoyの抽選キャンペーンの当選者に贈呈されます。現在Marriott Bonvoyの会員でない方も、無料でご登録いただくことによって、「Marriott Bonvoy ゴールデンチケット」が当たるチャンスに応募することができます。

また会員の方は、Marriott Bonvoyポイントを利用して、500以上の会員限定プログラム「Marriott Bonvoy Moments」に入札、またはポイント交換をすることが可能です。対象となる体験には、試合当日の「Matchday Marriott Bonvoy Hospitality Experiences（マッチデイ・マリオット ボンヴォイ・エクスペリエンス）」、試合前の「Beyond the Boundary（ビヨンド・ザ・バウンダリー）」体験、そして、国歌斉唱の際に選手とともにフィールドへ入場し、お子さまと忘れられない思い出を創ることができる「Marriott Bonvoy Anthem Kids Experiences（マリオット ボンヴォイ・アンセム・キッズ・エクスペリエンス）」などが含まれます。この500以上の「Marriott Bonvoy Moments」は、世界中の会員を対象にオンラインで順次提供を開始します。中でも注目されるのが、インド対パキスタン戦の一般入場チケット2枚セットが対象となる「1ポイント・ドロップ」です。本企画は先着順で合計10組限定なっており、2026年2月2日に1 Marriott Bonvoyポイントで交換可能となります。

■マリオット・インターナショナル アジア太平洋地域（中国を除く）コマーシャルセールスオフィサー（CCO）、ジョン・トゥーミー（John Toomey）のコメント

「Marriott Bonvoyは、人々が最も愛するもの、心が動かされる場所、そしてかけがえのない瞬間をより身近に感じていただくためのプログラムです。ICCとのグローバルパートナーシップを通じて、『2026 男子ICC T20ワールドカップ』を、これまでにない特別で忘れられない体験として提供します。最前列での観戦や舞台裏への特別アクセス、プレミアムなホスピタリティ体験や親子で共有できる特別な体験、そしてMarriott Bonvoyに参画しているホテルでの宿泊を通じて、大会終了後も心に残り続ける思い出を創り出していきます。」

■マリオット・インターナショナル 欧州・中東・アフリカ（EMEA）コマーシャルセールスオフィサー（CCO）、アンドリュー・ワトソン（Andrew Watson）のコメント

「クリケットの人気は、今や世界規模で広がっています。ICCとのパートナーシップにより、EMEA地域のMarriott Bonvoy会員は、『2026 男子ICC T20ワールドカップ』の開催地であるインドやスリランカへの旅を、これまで以上にスムーズにお楽しみいただけるようになります。こだわって設計された旅程と、現地でのホスピタリティや特別体験へのアクセスを組み合わせることで、試合のあらゆる瞬間をより身近に感じていただけます。試合観戦の一日を、会員の皆さまにとって忘れられない旅へと昇華させること、そしてその過程で新たなクリケットファンが生まれることを期待しています。」

提供される「Marriott Bonvoy Moments」の詳細は、別紙をご参照ください。

Marriott Bonvoyについて

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoyが展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントをご獲得いただけます。また、将来の宿泊およびMarriott Bonvoy Moments(https://moments.marriottbonvoy.com/en-us)をはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoyブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoyのモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.miをご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook(https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260)、X(https://twitter.com/marriottbonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy)でも随時情報を発信しています。