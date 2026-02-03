NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン)はサイバーセキュリティとコンプライアンス分野のリーディング カンパニーである日本プルーフポイント株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：野村 健、以下プルーフポイント)と共同で、日本全国の経営者がサイバーセキュリティに関する実用知識を手軽に得ることのできるポータルサイトをNTTセキュリティ・ジャパンのウェブサイト上に開設しました。

サイバーセキュリティは「経営の課題」という認識が経営者の中に広まり、多くの企業でセキュリティ担当役員（CISO）が任命されています。サイバーリスク対策は、技術的側面からITやセキュリティ担当役員が中心となり行われるものの、経営陣全体で取り組む問題であり、そのためにも経営者が的確な指示・判断に必要な基礎知識を有することがますます重要となっています。サイバー攻撃が企業活動や個人生活に深刻な影響を及ぼす中、企業のトップである「社長自身」が攻撃の標的となるケースも増えています。

また、日本のサプライチェーンは、その複雑性から多くのサイバーリスクに直面しており、サプライチェーン全体で適切なセキュリティ対策を実施することが重要です。しかし、攻撃の侵入源として狙われる中小企業には、万全のセキュリティ対策を行う資金も人材も不足しているのが現状です。

最も脆弱なセキュリティホールは「人」であり、企業の経営者自身の意識改革を支援する仕組みが必要なことから、多忙な経営者にとって分かりやすく、短時間で情報を入手できるよう、本サイトを立ち上げました。「社長としてこれだけ知っておけば安心」な情報や、標的型攻撃の見分け方、パスワードの管理方法など、「ひとに聞けない、自分を守るための手立て」としての情報を提供し、サイバーセキュリティの理解促進および対策に貢献します。

「経営者向けサイバーセキュリティポータルサイト」の概要

- 名称： 経営層のための"自分用"セキュリティ対策- 開設日： 2026年1月31日- URL：https://jp.security.ntt/ceo-security-risk-measures/- 主なコンテンツ- - 経営層が陥りやすいサイバー・リスク- - - サイバーリスクとその対策を、約２分の動画3本でわかりやすく紹介- - - 社長の脆弱性が狙われるメール詐欺について- - - 社長を踏み台に展開されるサイバー攻撃に対するアカウント管理について- - - セキュリティ基本であるデバイス管理について- - "自分用"簡単セキュリティ診断- - - 自宅のネットワークや家族のPCでもクイックに診断でき状況を把握- - - 経営者としての「備え」を確認するきっかけとして活用

本ポータルサイトは、以下のような懸念を解決します：

- サイバーセキュリティのガイドラインは、多岐にわたり複雑で分かりにくい- 中小企業向けの簡易なガイドラインが探しづらい- フィッシングメールを踏んで自分が加害者になるのではないかと心配- セキュリティはよく分からない- 自分になりすましたメールが取引先に着弾している

NTTグループ CISO 横浜 信一は次のように述べています。「超多忙な企業トップに、移動中など隙間時間を活かせるコンパクトな最新実用情報をお届けします。皆様と一緒に日本を守る、そんな仲間作りの思いで取り組みます」

日本プルーフポイント株式会社の代表取締役社長、野村 健は次のように述べています。「プルーフポイントは毎日35億件のビジネスメールを監視しており、新たなタイプのメール攻撃が前年比で5.4倍に増加、うち82.8％が日本を標的としていることを観測しました。サイバーセキュリティはもはやIT部門だけの課題ではなく、企業の存続に関わる経営課題です。今回開設したポータルサイトは、全国の経営者が短時間で本質的な知識を得られるよう設計しました。経営トップが正しい判断を下すためには、まず自分自身が標的になり得るという現実を理解することが重要です。プルーフポイントは、NTTセキュリティとともに、日本企業の経営層が安心して事業を推進できる環境づくりを支援してまいります」

