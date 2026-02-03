頭皮の筋膜ほぐし＆洗浄で、美髪と顔のもたつきに働きかけるデバイス「スカルプD ボーテ　ビューティーヘッドスパ」VOCE2025年下半期美容家電ベスコス『ヘア&ヘッドケア部門』で1位を受賞！

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）の女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」より2025年11月25日より発売を開始した美容デバイス「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」が、人気美容雑誌『VOCE』内で実施された「VOCE2025年下半期美容家電ベスコス」の『ヘア&ヘッドケア部門』にて1位を受賞いたしました。

商品詳細はこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/brand/headspa/

「スカルプD ボーテ」は、頭髪クリニックに通う患者様の声から開発された、「オトナ女性の髪の品格を叶える」ヘアケアブランドです。2008年のブランド誕生以来、20年にわたり髪を育てる土壌である“頭皮”のケアに着目しながら、「女性ホルモンと髪」にまつわるエビデンスをもとに商品を設計しております。

「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、揉みほぐすような立体的刺激で頭皮を健康な状態に導きながら、「顔のもたつき」や「肩・首の凝り」もケアできるブラシ型の美容デバイスです。

まるでヘッドスパのような心地よい刺激を感じながら、シャンプー時にご使用いただくことによる頭皮のスッキリ感も味わえる“頭皮ケア美容”のアイテムとしてご好評いただいております。

美しい髪を育むためには、頭皮を保湿することやや皮脂汚れを落とすことも重要ですが、「頭皮に適度な弾力がある状態」も大切なポイントです。頭皮は加齢やストレス、生活習慣の乱れによって少しずつ硬くなり、血流が低下。髪に栄養が届きにくくなり、ハリやボリューム不足の原因となることもあります。

「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、シャワー中に頭に添えるだけでこわばった頭皮をほぐし、肌弾力にアプローチ。同時に顔のリフトケアに繋がる“頭筋”もほぐすことで「顔のもたつき」にも働きかけます。また、こだわりのブラシ設計で手洗いでは届きにくい毛穴のつまりや皮脂汚れを洗浄し、頭皮を理想の状態へと導きます。

そしてこの度「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、講談社の人気美容雑誌『VOCE』の2026年2月号（2025年12月22日発売）内「VOCE2025年下半期美容家電ベスコス」にて、「ヘッド&ヘアケア部門」の1位を受賞いたしました。

今回の受賞においては、「かつてない軽やかな頭皮に感動」、「頭皮をつまんでグイグイもまれるのが気持ちいい」といった、使用後の頭皮のスッキリ感や使用後のマッサージ効果について評価をいただいております。

「スカルプD ボーテ」は、今後も20年にわたる医学的な頭髪・頭皮研究に基づき、頭皮ケアが美髪を叶えるということを商品やエビデンスを通して広く発信してまいります。

■受賞媒体・企画について

＜媒体＞

講談社『VOCE』2026年2月号（2025年12月22日発売）

＜企画＞

VOCE2025年下半期美容家電ベスコス

＜受賞内容＞

ヘア&ヘッドケア部門 1位

＜受賞商品＞

スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ

■商品概要

商品名：スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ

本体質量：172g

価格：15,950円(税込)

付属品：USBケーブル、アタッチメント（ソフト）、取扱説明書(保証書付き)

使用目安：1部位1回約5分以内、1日合計20

分以内の使用が目安

商品詳細はこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/brand/headspa/

■商品特徴

1.頭皮をグっと引き上げるブラシで極上スパ体験

4つのヘッド、合計28か所の接触点が微細な動きを放ち、確かなパワーで立体的な刺激をもたらします。また、3D頭部フィット設計により、ブラシが頭の丸みに沿って自然に頭頂部まで動くため、特別な技術は不要。頭皮にあてて軽く動かすだけで、ヘッドスパのような贅沢な体験をお楽しみいただけます。

2.人間工学に基づいたブラシでスッキリ洗浄

自社調査によると、女性の2人に1人が「髪だけでなく、頭皮までちゃんと洗えているか不安」に感じています※。頭皮の皮脂汚れや毛穴のつまりは、べたつきやにおいだけでなく、薄毛や抜け毛のリスクにも繋がります。「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、独自技術として特許取得されている人間工学に基づいたオリジナルのブラシ設計です。シャンプー中にご使用いただくと、頭皮のスッキリ感と髪のふんわり感を体感いただけます。

※2025年2月実施、全国20～50代女性300名への「頭皮トラブル」に関するインターネット調査より

3.赤外線搭載で、じんわり温熱ケア

赤外線搭載で、深部※をじんわり温めながら頭皮をほぐします。温熱ケアが、毛髪を作り出す細胞の活性化にもアプローチ。将来の美髪ケアにも繋がります。肩や首にご使用いただく際にも、温熱による血流促進で、凝りほぐしに効果が期待できます。

※角質層まで

4.心地よさとフィット感を自由にカスタマイズ

「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」のブラシ部分には、ハードタイプとソフトタイプの2種のアタッチメントが付属されています。また、強さレベルは3段階から選択可能。お好みのブラシタイプとモードで、あなたの頭皮に合ったマッサージが可能です。

＜アタッチメント＞

・ソフトタイプ（やさしい刺激、敏感肌・初心者向け）

・ハードタイプ（しっかりした刺激、深層マッサージ向け）

＜強さレベル＞

１. ソフトケアモード

２. ナチュラルケアモード

３. ディープケアモード

5.防水仕様&軽量！手のひらサイズで疲れにくく、続けやすい

「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」は、入浴中や入浴後のタイミングでご使用いただくことをおすすめしています。そのため、IPX7防水仕様で浴室でも気軽に使用可能。また、手のひらサイズで172gとスマホより軽く※、使いやすさにもこだわりました。

※iPhone Pro Maxシリーズと比較

■使用方法

＜頭皮ケアの場合＞

アタッチメント全体が頭皮に当たるように、生え際から頭頂部に向かってゆっくりすべらせながら動かしてください。

＜肩・首まわりのケアの場合＞

アタッチメント全体が肌に当たるように、耳の後ろから肩に向かってゆっくりすべらせながら動かしてください。

※のどぼとけや鎖骨には当てないようにすべらせてください。