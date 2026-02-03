宇宙×ラーメンのビックバン！？　1日限定の“喰える宇宙”「ブラックホールラーメン」爆誕。

ASTRO GATE株式会社

ASTRO GATE株式会社（本社：東京都あきる野市、代表取締役社長：大出大輔、以下「ASTRO GATE」）は、2026年2月18日（水）に福島県南相馬市の大人気ラーメン店、麺屋 へうげもの（本店：福島県南相馬市、以下「へうげもの」）と共同で、宇宙をテーマにした新メニュー「ブラックホールラーメン」を1日限定で提供することをお知らせいたします。

■ 宇宙を「喰らう」。常識を覆す地域実装のカタチ

福島県南相馬市は「福島ロボットテストフィールド」を有し、数多くの宇宙・ロボット関連企業が集積する「宇宙のまち」として発展を続けています。 しかし、宇宙産業は市民にとって少し遠い存在になりがちです。そこで、宇宙港運営の専門家であるASTROGATEと、地元で愛されるへうげものがタッグを組み、最も身近な「食」というエンターテインメントで具現化します。

今回提供する「ブラックホールラーメン」は、宇宙の深淵をイメージした漆黒のスープが特徴。見た目のインパクトに反し、計算し尽くされた旨味が凝縮された一杯は、まさに「重力に逆らえない美味しさ」です。私たちは、この一杯を通じて、宇宙を「理解するもの」から「体験するもの」へとアップデートします。

■ なぜ宇宙ベンチャーが「ラーメン」なのか？（戦略的背景）

「宇宙を、もっと普通にしたい。」 その想いを最短距離で実現するために、ASTRO GATEは既存の宇宙コンサルティングの枠を飛び越えました。

異業種ハブとしての機能： 宇宙産業とは無縁だった地元の名店を巻き込み、新たな価値（IP）を創出。

心理的障壁の破壊： 「難しそう」という宇宙のイメージを、誰もが愛する「ラーメン」で上書き。

圧倒的な実行力： 代表・大出の直感的な一本の電話から1ヶ月で社会実装まで漕ぎ着けるスピード感。

これらはすべて、当社がクライアントに提供する「新規事業開発」のプロトタイプでもあります。

■この「熱量」に共鳴する仲間を募集

私たちは「ワクワクを形にする力」こそが、まだ正解のない宇宙産業を切り拓くエンジンだと信じています。自由な発想を笑わず、本気で面白がり、そして素早く社会に実装する。そんなクリエイティブな挑戦をしたいプロフェッショナルを、ASTRO GATEは求めています。

■ 代表取締役社長 大出大輔のコメント

「きっかけは、私のラフな一本の電話でした。それに対して『面白い、やりましょう！』と即答してくれた『へうげもの』さんの懐の深さ、そして完成したラーメンのクオリティに脱帽しています。 我々のビジョンは『人類に新たな出会いを』提供すること。このブラックホールラーメンが、南相馬の方々、そして宇宙を目指す全ての人にとって、未知なるワクワクとの『出会い』になることを確信しています。2月18日、私も店頭でどんぶりを持って皆様をお待ちしています。共に宇宙を飲み干しましょう！」

■ 開催概要

イベント名： 宇宙とラーメンのビックバン「ブラックホールラーメン」1日限定提供

日時： 2026年2月18日（水） 18:00～23:15（スープ完売次第終了）

場所： 麺屋へうげもの（〒975-0052 福島県南相馬市原町区中太田天狗田９４－３）

https://maps.app.goo.gl/oku7dkoFn9vQzQEh6

【ASTRO GATE株式会社について】

スペースポートの企画運営や、宇宙新規事業のコンサルティングを核に、戦略策定から実行までを一気通貫で手がけるスペシャリスト集団。宇宙ビジネスを「憧れ」から「稼げる産業」へと変えるべく、自治体や大手企業、スタートアップと共に数多くのプロジェクトを推進する。

公式HP：https://astrogate.jp/

【麺屋へうげものについて】

南相馬市と入間市に店舗を構える有名ラーメン店。ラーメンのレビュー＆ランキングサイト「ラーメンデータベース」において、埼玉県内1位、全国8位に輝いたこともある、超人気店。多様な種類の深い味わいのラーメンを味わいに、全国からの来訪者が後を絶たない。

【本件に関するお問い合わせ先】

ASTRO GATE株式会社 広報担当

Email：info@astrogate.jp