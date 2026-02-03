【ホワイト企業認定】継続的な職場改善の取り組みが評価され、プラチナランクを更新取得

株式会社ゼネックコミュニケーション

株式会社ゼネックコミュニケーション（本社：京都府京都市、東京支店：東京都港区、代表取締役社長：美馬芳彦）は、一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」において、最高位であるプラチナランクを更新取得したことをお知らせします。

同認定は、制度の有無だけでなく、社員が安心して働き、挑戦し続けられる環境が継続的に運用されているかを重視して評価される第三者認証制度です。当社は2022年の初認定以降、職場環境や働き方を定期的に見直し、改善を重ねてきました。こうした継続的な取り組み姿勢が、今回の評価につながりました。

■ 認定の背景

当社では「働きやすさ」を一時的な施策ではなく、組織として更新し続けるものと位置づけ、以下の点を軸に職場づくりを進めてきました。



- 業務内容・役割の明確化と負荷の可視化- チームで支え合う風土づくり- 一人ひとりの挑戦を尊重する評価の考え方

これらの取り組みを、制度として整えるだけでなく、日々の業務やコミュニケーションの中で実践してきた点が、今回のプラチナランク継続取得につながっています。



■ 今後について

今後も当社は、以下の取り組みを通じて、働きやすさが事業成長につながる組織づくりを進めてまいります。

■ ホワイト企業認定について

- 社員の声を起点とした職場環境の改善- 働き方の多様化に対応した制度・運用の見直し- 企業としての社会的責任を意識した組織づくり

ホワイト企業認定は、一般財団法人日本次世代企業普及機構が運営する第三者認証制度で、「働きがい」「柔軟な働き方」「ダイバーシティ」「人材育成」など、複数の観点から企業の取り組みを総合的に評価するものです。

プラチナランクは、その中でも特に高い水準での取り組みが継続されている企業に付与されます。

■ 会社概要

会社名：株式会社ゼネックコミュニケーション

本社所在地：京都市中京区

東京支店：東京都港区

事業内容：システム開発、クラウド（AWS）、IoT関連事業

URL：https://www.genech.co.jp/