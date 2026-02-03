ROPE′ PICNICが、Championとの初の別注スウェットを制作。「Champion for ROPE′ PICNIC」全4型を1月31日（土）に発売。

株式会社ジュン(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」)が運営する、「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」は「Champion（チャンピオン）」との限定別注アイテムを、「ROPE' PICNIC」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて1月31日（土）より販売いたします。




毎シーズン高い人気を誇る「Champion for ROPE' PICNIC」から、初めてとなるスウェットプルオーバーを発売します。冬から春への季節の変わり目に、コーディネイトの幅が広がるスウェットを、「ROPE' PICNIC」らしいライトベージュやサックスブルーなどフェミニンなカラー展開で制作しました。


程よくゆとりを持たせたサイジングで、リラックス感がありながら、ネックラインを広めに設定することで、品のよさを残したデイリーに取り入れやすい一着です。ヴィンテージライクな雰囲気でコーディネイトの主役になるカレッジ風プリントと、合わせやすいワンポイント刺繍のアソート展開で提案します。あわせて展開する人気のキャップは、スウェットとリンクしたロゴを採用。目の細かい綺麗なツイル素材を使用することで、上品さのある大人のためのキャップに仕上げました。


さらに、「ROPE' PICNIC」ならではの、親子で一緒に楽しめるラインアップとなっています。


「Champion for ROPE' PICNIC」ラインアップ


アソートロゴスウェット

カレッジロゴキャップ


価格：6,996（税込）


カラー：キナリ/キナリ系/ベージュ/サックス


サイズ：フリー





https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/tops/sweat/GDM86000

【KIDS】アソートロゴスウェット


価格：\4,180（税込）


カラー：ライトグレー/ブラック


サイズ：130/140/150





https://www.junonline.jp/rope-picnic-kids/product/tops/sweat/GRM36000



カレッジロゴキャップ


価格：\3,850（税込）


カラー：キナリ/ベージュ/ネイビー/ブルー


サイズ：フリー





https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/hat/cap/GIU36000



【KIDS】カレッジロゴキャップ


価格：\3,520（税込）


カラー：キナリ/ブルー


サイズ：F





https://www.junonline.jp/rope-picnic-kids/product/hat/cap/GRU36000


■Champion（チャンピオン）について


Championは、1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生しました。


アスレチックウエアを起源とした機能的なデザイン・耐久性・素材・縫製といったひとつひとつのディテールにこだわるクラフトマンシップは、100年以上の歴史を経てなお脈々と受け継がれており、いつの時代もその時代に合わせた機能性やトレンド性を加味して進化し続けています。


代表作のスウェットシャツは、「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、世界中の多くのファンに愛されてきました。いつの時代も最高水準の品質とデザインにこだわり、挑戦を続け妥協を許さない細部までにもこだわった革新的な商品を今後も提供してまいります。



取り扱い店舗


ROPE' PICNIC店舗


https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/


https://www.junonline.jp/rope-picnic/



キッズウエアは取り扱い店舗が限られますので、お近くの店舗にお問い合わせください。



ROPE' PICNICインフォメーション


https://www.ropepicnic.com/


https://www.instagram.com/ropepicnic_official/


https://x.com/RopePicnic


https://www.facebook.com/ropepicnic2000/