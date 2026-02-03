「前髪がつぶれるから被らない」--その声から生まれた2月20日発売予定の女性向け自転車ヘルメットをギフトショーで先行展示

株式会社谷沢製作所

「ヘルメットは安全のために必要だと分かっていても、前髪がつぶれるのが嫌で被らない--。」

そんな女性の本音に向き合い、安全用品メーカーの株式会社谷沢製作所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷澤和彦）は、女性向け自転車用ヘルメット「Liaura（リオーラ）」を開発しました。

谷沢製作所は、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展し、2026年2月20日発売予定の本製品を先行展示いたします。

会場では、実際に製品を手に取り、着用感やデザインを体感いただけます。

“被りたいけど、被りたくなかった”という本音から生まれたヘルメット

自転車利用者のヘルメット着用努力義務が広がる一方で、女性の着用率は依然として高いとは言えません。その背景の一つとして挙げられるのが、「髪型が崩れる」という日常的なストレスです。

Liauraは、そうした声に向き合い、前髪を押さえつけにくい「バングポケット」と、ヘルメット内部に空間を生む12個の「エアリーピン」を組み合わせた、独自の「エアリフト構造」を新たに開発しました（特許出願中）。

かぶった瞬間から髪型が崩れにくく、被ったあとも比較的整った状態を保ちやすい設計とすることで、

通勤や送迎、日常の外出など、さまざまな生活シーンに自然に取り入れやすいヘルメットを目指しています。

「安全のために我慢するヘルメット」ではなく、”自然に被りたくなるヘルメット”であることを大切にしました。

安全用品メーカーが“ライフスタイル”に挑戦

谷沢製作所は、産業用ヘルメットをはじめとする安全保護具メーカーとして、90年以上にわたり“人の命を守る製品づくり”を続けてきました。

その技術や品質思想を日常生活へと広げるブランドが、tanizawa lab（タニザワラボ）です。

プロの現場で培った安全性をベースに、デザイン性や使い心地にも配慮し、「安全を、もっと身近にする」ことをテーマに、日常の中で自然に選ばれる製品づくりを行っています。

ギフト・ライフスタイル分野への新たな提案

今回のギフトショーでは、自転車専門店に限らず、ライフスタイルショップ、アパレル、ギフト、EC事業者など幅広い来場者に向けて展示を行います。

実際に製品を手に取り、着用感やデザインを体感していただくことで、

“ヘルメット＝スポーツ用品”という既存イメージを超えた、新しい安全商品の可能性を提案します。

展示会概要

展示会名：東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：東6ホール T23-47

出展ブランド：tanizawa lab

展示製品：女性向け自転車用ヘルメット「Liaura（リオーラ）」ほか

会社概要

会社名：株式会社谷沢製作所

所在地：東京都中央区新富2-15-5

創業：1932年

事業内容：産業用・防災用・自転車用ヘルメット等の安全保護具の製造・販売

URL：https://www.tanizawa.co.jp

ブランドサイト：https://tanizawalab.jp

