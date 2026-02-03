業務用冷凍パンサイト「パンフォーユーBiz」、初のスコーン商品として神戸の人気パン屋さんが手作りする看板商品を販売開始

株式会社パンフォーユー

株式会社パンフォーユー（本社：群馬県桐生市、代表取締役：矢野 健太）が運営する、地域のパン屋さんと全国の事業者をつなぐ業務用冷凍パン卸・OEMプラットフォーム「パンフォーユーBiz（https://oem.panforyou.com/）」は、神戸の人気パン屋さん「Boulangerie Charme（ブーランジェリー シャルム）」が店頭と同じ製法で手作りしている看板商品のスコーンを、業務用冷凍商品として販売開始しました。

なお、「パンフォーユーBiz」において、パン屋さんが手作りするスコーン商品の取り扱いは今回が初めてとなります。

本商品は、業務用向けに新たに開発した焼き菓子ではなく、店舗で人気商品として親しまれているスコーンを、製法を変えずに冷凍化したものです。

職人の手仕事による味わいを損なわないよう冷凍設計することで、仕込み不要でありながら、まるで店で焼いたような品質を実現しています。

■ 背景：省人化が求められる一方で、高まる「手作り品質」へのニーズ

近年、外食・宿泊・カフェ業界では人手不足を背景に、仕込み工程を持たずに提供できる冷凍スイーツや焼き菓子への関心が高まっています。一方で、既製品では店舗の個性や手作り感を表現しづらく、品質面で妥協を感じる事業者も少なくありません。

「パンフォーユーBiz」では、こうした課題に対し、地域のパン屋さんが日々手作りしている店の味を、そのまま業務用で使える形で届けることを目指しています。

今回のスコーン導入は、そうした考えのもと、パンフォーユーBizとして初めて、パン屋さんが店頭で手作りしているスコーンを業務用冷凍商品として取り扱う取り組みです。

■ 商品の特長：業務用でありながら、パン屋さんの手作り品質を実現

1．パン屋さんの職人が店頭と同じ製法で手作りする看板商品

本商品は、神戸の人気パン屋さん「Boulangerie Charme」で、日々職人が手作りしているスコーンをそのまま商品化しています。店舗と同じレシピ・製法を採用し、業務用でありながら店の味を提供できる点が大きな特長です。

2．手作り品質を守るための冷凍設計

水や牛乳、バターを使用せず、水分をすべて生クリームで構成する独自レシピ（生クリーム120％配合）により、冷凍・解凍・リベイク工程を経てもパサつきにくく、しっとりとした食感を保ちます。

冷凍は効率化のためではなく、手作りの味わいを安定して届けるための手段として設計されています。

3．結果として実現する省オペレーション

解凍と軽いリベイクのみで提供できるため、仕込み作業や専門スタッフを必要とせず、パン屋さんを併設していない店舗でも導入しやすい商品です。

手作り品質を仕入れることで、省人化につながる設計となっています。

■ 多様な業態で活用できる汎用性

本商品は、カフェ・喫茶店、ホテルの朝食やラウンジ、外食店舗のデザート・軽食メニュー、商業施設や道の駅などの期間限定販売まで、幅広いシーンで活用可能です。

3種アソート（プレーン／チョコマカダミア／紅茶とりんご）により、単品提供からセット展開、物販まで柔軟なメニュー構成ができます。

■ 「Boulangerie Charme（ブーランジェリー シャルム）」について

兵庫県神戸市垂水区・舞多聞（まいたもん）に店舗を構える人気パン屋さんです。

「シャルム（＝魅力）」という店名の通り、訪れる人がワクワクするようなパン作りをコンセプトにしています。

看板商品のスコーンは、当社が運営する定期便サービス「パンスク」にも採用されており、店舗以外のチャネルでも展開されています。

オーナーシェフ・木村敬忠氏は

「パン屋なのに、あまりにスコーンが売れるので、自分たちがスコーン屋なのかと思うほど」と語るほど、同店のスコーンは地域の方々から高い支持を集めています。

■ 商品概要- 商品名：【Boulangerie Charme】生クリームスコーンセット- セット内容：業務用 130個入り（3種アソート）- 保存方法：冷凍（-18℃以下）- 購入方法：「パンフォーユーBiz」サイトより購入可能- 商品ページはこちら(https://oem.panforyou.com/products/boulangerie-charme-%E7%94%9F%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8130%E5%80%8B?variant=47951109030143)

プレーン：

生クリームのコクと小麦の香りが楽しめる基本の味。

チョコマカダミア：

たっぷりのチョコチップとマカダミアナッツの食感がアクセント。

紅茶とりんご：

アールグレイ茶葉と青森県産りんごを混ぜ込んだ、紅茶の風味が楽しめるスコーン。

【株式会社パンフォーユー代表取締役・矢野健太 コメント】

パンフォーユーBizはこれまで、「地域のパン屋さんが日々手作りしている本当においしいものを、必要とする事業者にきちんと届ける」ことに取り組んできました。

今回取り扱いを開始するBoulangerie Charmeさんのスコーンは、まさにその象徴のような商品です。新たに業務用として開発されたものではなく、お店で愛される手作りの味を、そのまま冷凍という形で安定提供できるようにしました。

人手不足や省人化が進む一方で、カフェやレストランの現場では「既製品ではなく、ちゃんとした手作りの品を出したい」という声を多く耳にします。私たちは、冷凍は効率化のための妥協ではなく、手作り品質を守り、広げるための手段だと考えています。

このスコーンをきっかけに、パン屋さんの手仕事が、より多くのカフェやレストランのメニューとして日常的に使われる世界を広げていきたい。パンフォーユーBizは今後も、地域の作り手と使い手をつなぐ架け橋であり続けたいと思っています。

■パンフォーユーBizとは

パンを売りたい事業者とパン屋さんをあらゆる形でつなぐプラットフォームで、2020年7月のサービス開始以降、展開商品数は400種類以上、取引企業数は100社以上です。ギフトサイト・EC・スーパーマーケット・飲食店・食品メーカー・イベントなど、様々なチャネルのニーズに合わせて、独自の冷凍技術とネットワークを活用し、商品選定・仕入れ管理・物流手配・店舗展開やアイデア商品の実現など、多様化する“パンビジネス”を包括的に支援します。

●会社概要株式会社パンフォーユー

地域のパン屋さんが抱える運営や販路拡大などのあらゆる課題を、独自の冷凍技術とDXによって解決するスタートアップ企業です。「新しいパン経済圏を作り、地域経済に貢献する」をミッションに、”冷凍×IT”でパン屋さんと消費者をつなげる様々なプラットフォームサービスを提供しています。



社名：株式会社パンフォーユー

URL：https://panforyou.jp/

所在地：本社 群馬県桐生市本町五丁目368番9号

設立日：2017年1月17日

資本金：100,000,000円

代表者：代表取締役 矢野 健太

企業ビジョン：魅力ある仕事を地方にも

事業ミッション：地域パン屋のプラットフォームとして、地域経済に貢献し、新しいパン経済圏をつくる。

事業内容：

・事業者向けのパンプラットフォーム「パンフォーユーBiz」の企画・運営

https://panforyou.jp/biz

・業務用冷凍パン専門サイトの企画・運営

https://oem.panforyou.com/