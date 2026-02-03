ファッション・雑貨・アパレル・ライフスタイルの合同展示会「CHOIS vol.6」日常に寄り添う感性と“オモシロさ”を備えた72ブランドが、2026年秋冬のクリエイションを提案

CHOIS

ファッション・雑貨・アパレル・ライフスタイルを軸とし、独自の“カラー”を持ったブランドが集う合同展示会「CHOIS（チョイス） vol.6 2026年秋冬展」を、2026年2月17日（火）から19日（木）の3日間、恵比寿 EAST GALLERY にて開催いたします。

CHOIS合同展示会は、今回で6回目を迎えます。来場者の需要に応えながら変化を続け、個性豊かなブランドが集う場として注目されており、72ブランドが出展いたします。

https://chois-show.com/chois-vol6/

多様化するブランド構成と、日常に寄り添う“オモシロさ”と高い感性

CHOIS vol.6では、ユニセックス・レディースを中心としたアパレルに加え、服飾雑貨やライフスタイルプロダクトを拡充。ファッションを軸に、香り・器・コスメ・オブジェなど、暮らしの中で存在感を放つクリエイションまで幅広くラインナップしています。単に「何を売るか」ではなく、「どう選ばれ、どう日常に残るか」を重視した構成で、日常に寄り添いながらも感性の高いラインナップが揃います。

【出展ブランドの構成比】

・カテゴリー（ユニセックス：40％／レディース：35％／メンズ：25％）

・アイテム（アパレル：40％／服飾雑貨：50％／アクセサリー：5％／その他：5％）

“選ばれる理由”から始まる商談の場

CHOIS合同展示会では、価格や条件を起点とするのではなく、プロダクトの魅力やブランドの背景、ものづくりへの想いへの共感が「選ばれる理由」となり、そこから商談が生まれます。

日常に寄り添いながらも感性の高いアイテムを求めるバイヤーと、想いを丁寧に伝えたい出展者が出会うことで、深い対話が生まれ、継続的な関係性へとつながっています。

CHOIS展示会の出展者コミュニティ

仕入れを目的とした商談に加え、出展者同士のコミュニティとしての役割も、出展者から評価されているCHOIS合同展示会の魅力のひとつです。会場内での対話を通じて、生産背景などの情報交換や、コラボレーション企画が生まれています。

回遊と対話を生む会場構成

会場となる恵比寿EAST GALLERYは、3フロアを回遊しながらブランドと出会える構成が特徴です。

階ごとに異なる雰囲気を楽しめる点や、迷路のように回遊できる導線が好評を博しています。空間ごとに異なる空気感の中で、感性の違いを体感しながらバイイングができ、来場者と出展者の会話も自然に生まれています。

【開催概要】

イベント名：CHOIS vol.6

開催日：2026年2月17日（火）～19日（木）

会場：恵比寿 EAST GALLERY(https://maps.app.goo.gl/f5KfaJgeTegGr2g9A) （東京都渋谷区渋谷区東3-24-7 ※6階受付）

※各線恵比寿駅より徒歩約2分

PICK UP BRAND

1/2HALF1/2HALF（ハーフ）

遊び心あふれるジェンダーレスなファッショングッズブランド。ベーシックなアイテムにギミックやアクセントを加え、道具としての機能性と、身につけることで気分が高まるデザイン性を両立しています。年齢や性別にとらわれず、日常の中で自然に使えるアイテムを提案しています。

https://www.instagram.com/john_and_jane_/

7th WORLD7th WORLD（セブンスワールド）

長年にわたるシルクスクリーンの経験から辿り着いたのは、「第六感」を超える“第七感”。「感じろ！考えるな！刷れ！」を合言葉に、従来の印刷表現の枠を飛び越えた作品を生み出しています。Tシャツという白いキャンバスに描かれる、一点ものの世界観をお楽しみください。

https://www.instagram.com/7thworld2025/

ANTGAUGEANTGAUGE（アントゲージ）

「デニムとオトナカジュアルの褒められ服で、笑顔な日常を。」をコンセプトに、女性目線でつくられるデニムカジュアルブランド。着心地の良さとシルエットの美しさ、そして品のある“ひとクセ”を大切にしています。ちょっと気まぐれでチャーミングな大人の女性に寄り添うスタイルを提案します。

https://www.instagram.com/_antgauge/

CopainBleuCopainBleu（コパンブルー）

デニム生地から着想を得た香りで、「日々の暮らしを支える存在」を届けたいという想いから2025年に誕生。クールでチアフルな印象を持ちながら、空間や気分に自然になじむバランスの香調が特徴です。気持ちを整えたい時やリフレッシュしたい瞬間に寄り添う“香りの相棒”を提案します。

https://www.instagram.com/copainbleu_official/

gr.gr.（ジーアール）

「初めて足を入れた瞬間から心地いい」革靴を、日々活動する女性に届けたいという想いから生まれたブランド。日本の丁寧なものづくりを大切にし、履き心地と美しさを両立。余剰レザーをアップサイクルし、無駄のないものづくりを行っています。

https://www.instagram.com/gr.design2020/

c/estc/est（シーエ）

Comfortableの最上級。人にも環境にも心地良いものづくりを追求するブランド。確かな技術と経験、パターンから生まれる服や帽子は、感触と感覚の積み重ねによる着心地と満足感が魅力です。人の創造力から生まれる“心地良さ”を、日常に届けています。

https://www.instagram.com/cest__official/

HoptimistHoptimist（ホプティミスト）

1960年代後半にデザイナー、ハンス・グスタフ・エーンライヒによって生み出されたデザインアイコン。丸い形と豊かな色彩、特徴的な揺れのあるフォルムで、世界中で親しまれています。空間に自然となじむ、カラフルなデザインオブジェです。

https://www.instagram.com/hoptimist_japan/

NEIGHBORGOOD(S)NEIGHBORGOOD(S)（ネイバーグッズ）

インテリアデザインで培った美意識をベースに、器と香りを組み合わせたライフスタイルを提案。無駄を削ぎ落としたミニマルなフォルムと、手仕事ならではの温もりが特徴です。「自分だけの時間を、自分だけのモノとともに過ごす」そんな体験を届けます。

https://www.instagram.com/neighborgoods_kobe/

MENTOSENMENTOSEN（メントセン）

デザイナー自身が3D-CADや3Dプリンターを使い、「面」や「線」の表現を追求するジュエリーブランド。立体でクラフトマンと対話しながら、これまでにない造形に挑戦しています。その美しさと意味を大切にした、独自のジュエリーを制作しています。

https://www.instagram.com/mentosen_design/

10 ARYURVISTARYURVIST（アーユルヴィスト）

5千年の叡智であるアーユルヴェーダの教えを、現代の暮らしに取り入れた「ライフスタイル提案型」のナチュラルコスメシリーズ。敏感肌や赤ちゃんにも使えるやさしさと、時短で本格ケアが叶う点が特徴です。非動物実験や生分解性など、環境への配慮も行っています。

https://www.instagram.com/aryurvist_official/

CLEDRANCLEDRAN（クレドラン）

「愛着」をテーマに、日本の職人技術とレザーやキャンバスなど厳選素材を融合させたブランド。機能性とシンプルで温かみのあるデザイン、使い込むほどに増す風合いが特徴です。長く使えるものを追求し、耐久性と使いやすさにこだわった製品を展開しています。

https://www.instagram.com/cledran_japan/

ichiichi（イチ）

「育てる服 “Clothes That Grow With You”」をコンセプトに、心惹かれるものを大切にするブランド。着るほどに身体になじみ、色あせていくごとに愛着が深まる一着を提案します。長く寄り添い、着続ける喜びを感じられる服づくりを大切にしています。

https://www.instagram.com/ichi_antiquites/

出展ブランドの全ラインナップはこちら :https://chois-show.com/chois-vol6/来場登録はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2wUf8JCkX43ChMmstgVb8iBwotekFfSKjxpQOZUDgdKjjow/viewform

【CHOISのコンセプト】

「CHOIS」YOUR "CHOice" "IS" YOURSELF

セレクトショップとのヒアリングを通じて、時代は再び「独自の“ニッチ”なセレクト」×「ショップ店員の“個”」の2軸の大切さが見直され始めています。合同展示会の原点を見直し、CHOISがセレクトした「想いのあるブランド」と「商品の価値と魅力を伝えるバイヤー」が新たに出会い、“手仕事の温かみ”や“媚びない商品作り”など、作り手の情熱を直接感じ取れる場所として「CHOIS（チョイス）」を開催しています。デジタル社会の進展により人々の繋がりが希薄になっている中、「CHOIS（チョイス）」はアナログな繋がりで深い関係を築くことを重視しています。様々な価値観を持つ人々が集まり、繋がることで、素敵な出会いや交流が生まれ、新しいビジネスの可能性が無限に広がることを信じています。

CHOIS合同展示会は、出展ブランドとバイヤーの皆様にとって、新たな発見と可能性を提供する場として成長を続けています。皆様のご来場をお待ちしております。

CHOIS（チョイス）

HP： https://chois-show.com

Instagram：＠choisshow

【お客様お問い合わせ先】

CHOIS

E-mail：info@chois-show.com