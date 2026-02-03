ノースサンド、経済産業省創設「おもてなし規格認証」においてコンサルティング業界で初となる※「紺認証」を取得

株式会社ノースサンド

総合コンサルティング会社の株式会社ノースサンド（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：前田 知紘、以下 ノースサンド）は、経済産業省が創設した「おもてなし規格認証」において、「紺認証」を2026年1月31日に取得いたしました。

今回の認証取得は、理念やフィロソフィーを大切にしながら、人材育成や組織運営を通じて、お客様一人ひとりに寄り添う姿勢を継続してきた点が認められたものです。

なお、本制度においてコンサルティング会社が取得している認証は現状「金認証」のみであり、当社が取得した「紺認証」はコンサルティング業界において初の事例※となります。

※おもてなし規格認証機構 事務局確認/2026年1月末日時点

▼おもてなし規格認証とは

おもてなし規格認証とは、サービス産業事業者が提供するサービス品質を「見える化」することで、日本のサービス産業の活性化、生産性向上および地域経済の活性化を目的に、経済産業省が2016年に創設した認証制度です。

事業者の取り組みは、顧客満足度向上に向けた姿勢や業務改善、人材育成、組織的な運営体制など、複数の観点から総合的に評価されます。

同認証は、サービス品質レベルに応じて、上位から「紫」「紺」「金」の3段階に区分されており、このうち「紺認証」は、独自の創意工夫を凝らした取り組みを通じて、安定した高品質のサービス提供を行なっている事業者として位置付けられています。

▼評価された点

今回の認証取得においては、理念やフィロソフィーを言語化し、採用からオンボーディング、学習、賞賛に至るまで一貫して運用している点、ならびに、人間力や最重要と位置づけたカルチャーが社内全体に浸透し、そのレベルが非常に高い点が当社の優れた強みであると評価されました。また、こうした取り組みが、社員のエンゲージメント向上に寄与していることが認められ、今回の認証取得につながりました。

▼今回取得した意図

当社は、お客様の課題解決に向けたコンサルティングサービスを提供するだけでなく、 専門的なスキルにとどまらない「愛嬌があって、素直で、しつこい」人間力を大切にしながら、“コンサルティング会社なのにコンサルタントっぽくない”かゆいところに手が届くような、お客様に寄り添ったサービスの提供を徹底してまいりました。

今回のおもてなし規格認証の取得は、日々のサービス提供や社内の取り組みについて客観的な評価を受けることで、さらなる質の高いサービスの提供につなげるとともに、ステークホルダーの皆さまに対し当社の姿勢をより明確に示すことを目的としています。

ノースサンドは今後も、社員一人ひとりの成長と組織力の強化を通じて、お客様に対し、より高い付加価値を提供できる企業を目指してまいります。

▼会社概要

会社名：株式会社ノースサンド

本社所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 7F

代表取締役社長：前田 知紘

設立：2015年7月

資本金：4,717百万円

事業内容：ITコンサルティング・ビジネスコンサルティング