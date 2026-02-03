AI食事管理アプリ『あすけん』の新Webメディア『あすけんmore』がオープン～管理栄養士・栄養士監修×100億件超の食事データから導く、日々の食生活改善に“効く”ヒントをお届け ～

株式会社asken

累計会員数1,300万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 中島洋、以下「当社」）は、『あすけん』に蓄積された100億件超のユーザーの食事記録データと、あすけん管理栄養士・栄養士の知見をもとに、日々の健康的な食生活の実現やダイエットに役立つ情報を提供する新Webメディア『あすけんmore（あすけんモア）』をオープンいたしました。

信頼性と実用性を兼ね備えた、日々の食生活改善に“効く”ヒントを発信することで、皆さまの健康的な食生活の実現を後押しします。



『あすけんmore』URL：https://more.asken.jp/(https://more.asken.jp/)

■Webメディア『あすけんmore』オープンの背景と目的

さまざまな情報があふれる現代において、情報の信頼性は重要視される傾向にあります。当社が実施したユーザーアンケートでは、「正しい健康情報が欲しい」「根拠のある食事の知識を得たい」という“信頼できる情報”へのニーズが非常に高いことが明らかになっています。

このような強いニーズにお応えするため、当社はWebメディア『あすけんmore』をオープンします。『あすけんmore』は、あすけん管理栄養士・栄養士が持つ高い専門性や、100億件を超えるユーザーの皆さまの食事記録データをもとに、信頼性と実用性を兼ね備えた食生活改善のヒントとなる情報を提供します。『あすけん』を利用中の方はもちろん、利用されていない方の健康的な食生活の実現にも貢献できるよう、役立つ情報を広く発信してまいります。

■Webメディア『あすけんmore』概要

『あすけんmore』は、記事・動画・レシピ・ショップの4つのカテゴリーで構成され、読者の「知りたい」に応える多彩なコンテンツを提供します。

『あすけんmore』URL：https://more.asken.jp/

『あすけんmore』の特長

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58653/table/226_1_b47c9980d387042b32e2ae47b25cdf3d.jpg?v=202602031121 ]

1. 信頼できる情報を提供。あすけん管理栄養士・栄養士による記事監修

記事コンテンツは、『あすけん』の管理栄養士・栄養士がすべて監修を行います。「正しい健康情報がほしい」「根拠のある食事の知識を得たい」というニーズにお応えするため、情報の正確性と信頼性を追求し、安心して日々の健康づくりにお役立ていただけるコンテンツを提供します。

2. あすけんユーザーの統計データから導くリアルなアイデア

あすけんユーザーが実践して結果を出した「リアルなダイエットの成功事例」や「食事傾向」、食事の「最新トレンド」など、『あすけん』の膨大な食事記録データから導き出したインサイトを基に、コンテンツを独自に制作しています。統計的な裏付けのあるアイデアにより、効果的に食生活の実践をサポートします。

3. 知りたいテーマにピンポイント！探す手間がいらない導線設計

「ダイエット停滞期の乗り越え方」「外食時のかしこいメニュー選び」など、皆さまが抱える具体的な課題や興味のあるテーマに合わせたコンテンツを幅広く用意。多彩なテーマタグを用意しており、ご自身の興味に合わせてタグを選択することで、欲しい情報に迷わず、スムーズにたどり着くことができます。

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上＆アクティブユーザー数国内No.1*¹

・累計会員数1300万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は100億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数（2026年1月、Sensor Tower調べ）

＊2： 2025年10月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年12月時点の累計食事記録件数

食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

＜アプリ概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58653/table/226_2_22fa792a52ab2c701cb334504a4b0179.jpg?v=202602031121 ]

＜主な受賞歴＞

2020年:「革新的な優れたサービス」への内閣総理大臣表彰制度、第3回日本サービス大賞「優秀賞」を受賞。

2022年:『あすけん』内の食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」がBabyTech(R) Awards2022［妊活と妊娠部門］ 大賞を受賞。Google Play ベスト オブ 2022において、アプリ「ユーザー投票部門」大賞、「自己改善部門」大賞をダブル受賞。

2023年：食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」が第4回日本子育て支援大賞を受賞。

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

株主： 株式会社グリーンハウス(100%出資)

コーポレートサイト： https://www.asken.inc

記載されている会社名、商品またはサービス名は、各社の商標、登録商標または商号です。

