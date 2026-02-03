【佐渡汽船】佐渡の恵みを凝縮した「佐渡汽船ばうむ」が2月8日（日）より新発売！

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社（本社：新潟県佐渡市、代表取締役社長：尾渡英生）は、地域の食文化を通じた地域貢献活動の一環として、地元企業との共同開発による新商品**「佐渡汽船ばうむ」**を2026年2月8日（日）より販売開始いたします。

佐渡バターミルクを使用した「佐渡汽船ばうむ」

■ 商品のこだわり：佐渡乳業の「佐渡バターミルク」を使用

本商品は、豊かな自然に育まれた「佐渡乳業」の希少な佐渡バターミルクを贅沢に原料として使用しています。バターを作る過程で生まれるバターミルクは、コクがありながらも軽やかな風味が特徴です。佐渡の地域食材を活かすことで、しっとりと香り高い、唯一無二のバウムクーヘンに仕上げました。

■ 地域連携の背景と想い

佐渡汽船では、観光だけでなく「食」の面からも佐渡の魅力を発信し、地元企業の活性化に寄与することを目指しています。これまでも、以下のような地元酒蔵とのコラボレーションを展開してまいりました。

- 北雪酒造： 地酒を使用した土産菓子の展開- 逸見酒造： 地酒を使用したドーナツの展開- 佐渡乳業： 佐渡牛乳を使用したミルクカステラの展開

今回の「佐渡汽船ばうむ」は、これらの取り組みに続く地域連携企画の最新作です。船旅の思い出や、大切な方への贈り物として、佐渡の豊かな実りをお届けいたします。

【商品概要】

商品名：佐渡汽船ばうむ

価 格：2,000円（税込）

発売日：2026年2月8日（日）

主な原料：佐渡バターミルク（佐渡乳業）

販売場所：佐渡汽船 各売店（予定）

■ 発信元 概要

名 称 ： 佐渡汽船株式会社

所在地 ： 新潟県佐渡市両津湊353番地

代表者 ： 代表取締役社長 尾渡 英生

事業内容： 一般旅客定期航路事業、売店事業、旅行業ほか