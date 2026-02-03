PIZZERIA e TRATTORIA L′OMBELICO、3年連続「ミシュランガイド東京」一つ星を獲得したMētis六本木の料理長を務める鈴木昌嗣シェフとのコラボレーションイベントを開催

株式会社TRUNK

渋谷区・富ヶ谷のブティックホテルTRUNK(HOTEL) YOYOGI PARKでは、館内のメインダイニングPIZZERIA e TRATTORIA L'OMBELICO（ピッツェリア エ トラットリア ロンベリコ）にて、開業以来3年連続で「ミシュランガイド東京」一つ星獲得の薪火フレンチレストランMētis（メティス）六本木の料理長を務める鈴木昌嗣シェフとのコラボレーションによる、スペシャルダイニングイベントを2月22日(日)と2月23日(月・祝) の2日間限定で開催いたします。

PIZZERIA e TRATTORIA L'OMBELICOは、美しい代々木公園の緑を望むイタリアンレストラン。イタリアから直輸入した薪窯で焼き上げる本格的なナポリピッツァや旬の食材を活かしたイタリア郷土料理を提供しています。ホテルゲストのみならず、コミュニティにも開かれたレストランとして、お気軽にご利用いただけるカウンター席からペット同伴も可能なテラス席のご用意もございます。

Mētis六本木は、和の旬の食材とフレンチの技法、エスプリを巧みに融合させながら独自の味を探求するフレンチレストランです。鈴木シェフは、科学的に洗練された調理技術が発展する現代において、あえて最も原始的な“薪火”という手法に立ち返り、その可能性を革新として捉えながら、新たなガストロノミーの世界を発信しています。

今回、“薪”をシグネチャーとする両レストランが、その技法と哲学を交差させる特別な機会として、本コラボレーションが実現しました。薪窯ならではの香ばしさと力強い火入れが魅力のL'OMBELICOのイタリアンと、和魂洋才の感性を取り入れ薪火の可能性を追求するMētis六本木のガストロノミーが融合。それぞれの個性を最大限に引き出した一皿をお楽しみいただけます。炎が生み出す香りや温度、火の揺らぎがもたらす奥行きある味わいとともに、ここでしか体験できない特別な美食のひとときをお届けします。

【イベント概要】

■開催期間: 2026年2月22日(日) ・2月23日(月・祝)

■開催場所: PIZZERIA e TRATTORIA L'OMBELICO（東京都渋谷区富ケ谷1-15-2 TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK 1F）

■開催内容:

・2月22日(日) 19:00 - 23:00 (L.O. 料理22:00 ドリンク22:30)

【鈴木昌嗣シェフによる限定ガストロノミーコース（計7品）】15,000円（税込・サービス料込）

本イベント限定のコースとして、アミューズから前菜、温菜、薪火で仕上げる肉料理を主役としたメインディッシュ、パスタ、デザートまで、“薪”の魅力を多彩に表現した構成でお楽しみいただけます。*限定20組

・2月23日(月・祝) 17:00 - 23:00 (L.O. 料理22:00 ドリンク22:30)

【特別アラカルトディナー】

「アラカルト ディナー」として、Mētis六本木による薪火料理を中心とした特別メニュー（計8品）に加え、L'OMBELICOを代表する人気メニュー（計7品）を厳選した一夜限りのアラカルトスタイルでご提供いたします。両店の個性を自由に組み合わせながら、コラボレーションならではの味わいをお楽しみください。

■予約方法: お電話又は専用サイト https://www.tablecheck.com/ja/trunk-lombelico

■お問い合わせ: PIZZERIA e TRATTORIA L'OMBELICO 03-5454-3211

【ご予約に際してのご案内】

アレルギー対応について: 本イベントは特別コースでのご提供となるため、アレルギーや食材変更のご要望には対応いたしかねます。

◆ シェフ／レストランプロフィール

シェフ：鈴木 昌嗣（スズキ マサツグ）

15歳で料理の世界に入り、2005年20歳で渡仏。フランスの一つ星レストランで研修後、都内フレンチレストランでの修行を経て、2008年に再渡仏。星付きレストラン「ステラマリス」や「ジェラール・ベッソン」「ラ ペルーズ」などで3年間の経験を積み帰国。2013年より「ケイスケマツシマ」副料理長、2015年ヘッドハンティングによりグローバルダイニング入社。薪焼きレストラン「LIGNIS」の立ち上げ等を経て2021年より執行役員総料理長。多くのコンセプトの料理開発、監修に努め、2022年「Mētis六本木」料理長就任。

Mētis六本木

店名の由来はフランス語で直訳すると“混在する”“混血”。世の移ろいが激しいこの時代。世界の中心の一つでもあるTokyo City、夜の街、Roppongi。様々な人種と文化が混じり合うこの街で 我々は楽しませる知恵を出し、和魂洋才のコンセプトの元、日本の四季と食材をフランスの伝統とフィロソフィーを持って新しい食文化として表現していきたいと考えています。

HP: https://metis-roppongi.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/roppongi.metis/

◆ TRUNK(HOTEL)とは？

日本発のブティックホテルブランドとして、2017 年 5 月、「一人ひとりが日々のライフスタイルの中で、自分らしく、無理せず等身大で、社会的な目的を持って生活すること」という「ソーシャライジング」をコンセプトに掲げ、渋谷区神宮前にオープン。2019 年には、神楽坂に元芸者の稽古場をリノベーションした一棟貸しのエクスクルーシブな宿泊施設 TRUNK(HOUSE)を開業。そして、2023 年 9 月新たに渋谷区富ヶ谷に TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK を開業。ロケーションごとにコンセプトの異なるホテルづくりを目指し、唯一無二のラグジュアリーな宿泊体験を提供する。

TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK

HP: https://yoyogipark.trunk-hotel.com/

Instagram: ＠trunkhotel_yoyogipark(https://www.instagram.com/trunkhotel_yoyogipark/)

PIZZERIA e TRATTORIA L'OMBELICO

HP: https://yoyogipark.trunk-hotel.com/restaurant

Instagram: @lombelico_trunk(https://www.instagram.com/lombelico_trunk/)