海ノ民話アニメーション「遠見番山の人魚」が完成！令和7年度日置地区生涯学習推進大会の中で完成アニメーションをお披露目

一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、2026年1月24日（土）に鹿児島県の日置地区で実施された「生涯学習推進大会」の中で、日置市を舞台にした海ノ民話アニメーション「遠見番山の人魚」の上映会を実施しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜遠見番山の人魚＞

▼鹿児島県日置市の海ノ民話アニメーション「遠見番山の人魚」や日置市にまつわる情報はこちらからご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/117/

▼海ノ民話アニメーション「遠見番山の人魚」のYouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cbP5j9TXgug ]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/489_1_2c14838517b97d2b2b15d5133d1ae426.jpg?v=202602031121 ]

■上映会レポート

イベントの中で、アニメーション上映と、事業趣旨、学びの説明を行った。日置市長、教育長などをはじめ、学生や社会教育担当者520人が集う中、地域のアニメーションとして公開できた。

また、ロビーではコラボ商品の干物、さつまあげ、アニメーションにも出てきた和ろうそくの販売を行い、すべて完売となり好評だった。

■参加者の声

・合併前は違う街だったので、こんなお話があると知ることができて良かった。

・アニメのクオリティが高くてびっくりした。面白く見させていただいた。

・コラボ商品が、知っている会社だった。アニメに登場した和ろうそくも買わせていただきました。

