マルトモ 「だしの力80g」2025年もお客様に選ばれて売上No.1

マルトモ株式会社

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長：明関眸 本社：愛媛県伊予市）は、「だしの力80g」が「日経POSセレクション2025売上No.1」を獲得いたしましたのでお知らせいたします。2025年で7年連続の選出となります。

「日経POSセレクション」は、日経POS情報を使用して、日経が作成する約2000の商品分類（カテゴリー）内で分類売り上げ1位の商品や売り上げ伸び率が高い商品を取り上げます。「売上No.1」は全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等から収集した販売実績データ（日経POS情報）を基に、年間の来店客千人当たり金額で分類内1位の商品を選出するものです。今回は2025年1月から12月の間、「その他削り節カテゴリー」内で最も売れた商品としてマルトモ「だしの力80g」が売上No.1を獲得いたしました。

「だしの力」は2007年に発売し、長期にわたり消費者の皆さまにご好評をいただいている混合削りぶしです。深い雑味のある宗田がつお節を中心に、さば節とむろあじ節、かつお節の4種類をブレンドして味のバランスを整えました。4種の削りぶしの相乗効果で複雑味のある濃厚なだしが取れる商品です。

マルトモは、これからも和食のおいしさの要である節・だしのスペシャリティを活かして社会課題の解決に取り組み、お客様に喜ばれる、価値ある商品の開発に注力してまいります。

商品詳細

「だしの力」ブランドサイト https://www.marutomo.co.jp/brand-list/dashinochikara