健康調理を提唱する老舗調理器具ブランド“Vita Craft（ビタクラフト）”と欧州展開で合意、営業活動を開始

(株)三栄コーポレーション（東京都台東区、代表取締役社長 水越 雅己、東証スタンダード上場 証券コード 8119）の 欧州統括拠点、ドイツ三栄(有)（ドイツ デュッセルドルフ市、代表取締役社長 芦田 浩）は、この度、老舗調理器具ブランド ”Vita Craft“（ビタクラフト）を展開するビタクラフトジャパン(株)と欧州展開で合意し、欧州域内（EU, EEA, イギリス、スイス）における同社商品の営業を開始いたしました。

“ビタクラフト”は1939年に当時の宇宙工学の技術から着想を得て米国にて始まりました。高熱圧着法という技術をベ ースに、ステンレスとアルミニウムを重ねた金属板を開発し、『家族の健康は家庭料理で守っていく』という理念のもと、創業以来変わらぬ製法で熟練の職人が仕上げる調理器具の老舗ブランドです。

日本には1976年に上陸し、日本人が製品開発に携わることで更なる成長を遂げてきました。以降、”ビタクラフト”は日本からも世界へ発信する会社へと変わりました。現在、”ビタクラフト”は健康調理を追求するブランドとして高く認知され、日本国内の調理器具売り場の多くで取り扱われております。

一方、ドイツ三栄(有)では、2023年より、新潟県燕市にある金属加工のサプライヤーとの代理店契約、2025年には日本有数の金属ハウスウェア商品の産地として知られる燕市の商工会議所とパートナーシップ契約を締結し、日本の優れた商品の欧州展開に注力してまいりました。このたび、魅力的な製品群をもつビタクラフトジャパン株式会社の欧州展開を推進する運びとなり、2026年2月にドイツ・フランクフルトで開催される世界最大級のBtoB国際見本市「Ambiente（アンビエンテ）」において、同社の秀逸な調理器具を来場者へ紹介します。

現在三栄コーポレーショングループでは、中期経営計画「SANYEI 2025」を推進中であり、『海外売上の拡大』を成長ドライバーの1つとして掲げています。本施策も含めた成長ドライバーの推進を通じて、「くらしに、良いものを。」に資する商品の拡販に努めるとともに、企業理念である「随縁の思想」のもと、縁にしたがって出会った人たちが、互いに助け合い、発展しあう心を大切にし、海外ビジネスの一層の強化を図ってまいります。

当社は、ベッドや机、鍋やキッチン用品の家具家庭用品、バッグ・スーツケース・靴の服飾雑貨、ミキサーやドライヤー等の調理・理美容家電製品を扱います。この商品群の中で、商品にお取引先様のブランドを冠し、アジアを中心に調達を行うOEM事業と、ブランド発掘や自社ブランドの企画開発を行い、卸売りに加え、実店舗やECショップ等の小売運営まで実施するブランド事業を展開。ニッチですが、グローバルに販路を持つ、1946年創業の生活用品に特化した専門商社です。

＊東証スタンダード市場上場、証券コード8119

URL https://www.sanyeicorp.com/