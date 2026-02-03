男性更年期を“組織課題”として捉える― 健康経営×対話技法の実践ヒント ―【2月16日（月）開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは人事のご担当及び管理職層へ向けたウェビナー、「 男性更年期を“組織課題”として捉える― 健康経営×対話技法の実践ヒント ―」を2月16日(月)にオンラインで開催いたします。

近年、就業世代の男性に見られる更年期による心身の不調が、業務パフォーマンスや職場コミュニケーションに影響を及ぼすケースが注目されています。一方で、本人も周囲も気づきにくく、不調のサインが見過ごされたまま、対応が後手に回るケースも少なくありません。こうした中、健康経営や人的資本経営が求められる中、男性更年期を「組織課題」として捉え、適切な理解と対話を進める重要性が高まっています。

本セミナーでは、MenLab松浦様による医学的知見、株式会社パソナメディカル健康経営本部の藤野による健康経営の実践事例、そしてワークライフファシリテーター協会による「気づきを促す対話技法」を融合。男性更年期の正しい理解と、職場でのコミュニケーション改善をテーマに、専門家とともに企業が今すぐ取り組みをご紹介いたします。

◆ウェビナー概要

日時：

2026年2月16日（月）12：00～13：00

開催方式：

オンライン

料金：

無料

登壇者：

MenLab株式会社 代表取締役 松浦 良彦様

株式会社パソナ メディカル健康経営本部 兼 パソナグループ健康推進室 産業保健コンサルタント 藤野 慈乃

内容：

・【講演】男性更年期の理解と企業への影響

・【講演】企業における健康経営と男性更年期対策

・【トークセッション】対話技法の実践ヒント

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/CAS/20260216(https://info.pasona.co.jp/event_input/CAS/2026021)

お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp