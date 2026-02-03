浦和駅から徒歩10分、通い放題のパーソナル&マシンピラティスジム「ELEMENT 浦和店」がグランドオープン！

株式会社MIGRIDS

月額39,800円で通い放題のパーソナルジム 「ELEMENT（エレメント）」を都内にて展開する株式会社MIGRIDS（東京都渋谷区、代表取締役：鈴木太郎）は、2026年1月に通い放題のパーソナル&マシンピラティスジム「ELEMENT 浦和店」（住所：〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目16-5 4階）をグランドオープン致します。

2020年から都内を中心に全国62店舗を展開する「ELEMENT」は、月額39,800円で通い放題のパーソナルジムブランドです。1回30分のパーソナルトレーニングを通してお客様の「運動の習慣化（※）」定着に向けて体づくりをサポートしてきました。

この度、浦和エリアに通い放題のパーソナルジムをグランドオープンすることとなりました。ウエイトトレーニングとマシンピラティスを通じて、お客様の「運動の習慣化」の定着のための支援を行ってまいります。一人ではできなかった『運動の習慣化』『身体が変わっていくダイエット体験』を、ELEMENTでは実感いただけるでしょう。

※「週2回以上、1回30分以上、1年以上、運動をしている者」（厚生労働省）

提供内容

ELEMENTのトレーニングは1回30分の超集中型トレーニングです。浦和店では、3つのトレーニングメニューを提案いたします。

ウエイトトレーニング

フリーウエイトでのサポートや自重を用いたワークアウトトレーニングを行います。ボディメイクとして筋力アップを目指す方向けのウエイトトレーニングから、身体の部分で気になるところやメリハリをつけたいという部位を中心に行うシェイプアップ、ご自身の身体の中で動きが悪かったり動作しづらかったりする箇所の機能改善まで、お一人ずつの最適なトレーニングプランを設計します。

マシンピラティス

マシンピラティスではマシンが身体をサポートしてくれ、負荷を調整することによって確実に筋肉を効かせてボディラインを変化させることが可能です。マシンのサポートによって筋肉を意識しながら身体を動かすことで、身体の歪みやねじれなどが整いやすくなり、その方の本来持っている綺麗なボディラインへと身体を変化させていきます。

ウエイトトレーニングとマシンピラティス

ダイエットやボディメイクでより効果を出すためにどちらも受講したいという声にお応えし、ウエイトトレーニングとマシンピラティスのパーソナル指導がどちらも受講できるデュアルプランをご用意しました。

店舗情報について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53718/table/57_1_f531fb3cdf6fb6e4502b5bf5173ed8ca.jpg?v=202602031121 ]

＜施設情報＞

・完全個室

・ピラティスマシン完備

・ウォーターサーバー、プロテイン無料提供

・タオル、ウェア無料提供



＜ウエイトトレーニング料金プラン＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53718/table/57_2_f27dbfb752bfd21f6b73e9c69066e066.jpg?v=202602031121 ]

＜マシンピラティス料金プラン＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53718/table/57_3_3d986dc6d39572dcd77fdae317c5d5cd.jpg?v=202602031121 ]

＜ウエイトトレーニング×マシンピラティス 料金プラン＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/53718/table/57_4_2b14d0d1a195ac7c160ffbe9688422f4.jpg?v=202602031121 ]体験トレーニングの申し込みについて

下記HPからお申し込みできます。（※24時間受付対応）

https://element-gym.com/element-top/all/urawa/

マシンピラティスお申込みページ：https://element-gym.com/element-top/pilates/pilates-all/urawa/

【パーソナルジム「ELEMENT」とは】

都内を中心に全国62店舗を展開する「ELEMENT」は、月額39,800円で通い放題のパーソナルジムブランドです。1回30分のパーソナルトレーニングを通してお客様の「運動の習慣化」定着に向けて適切な運動習慣や食事習慣を指導しリバウンドをしないための体づくりをサポートしています。ワークアウト、シェイプアップ、機能改善の全3メニューを展開しており、お客様が体型や生活リズム、性格、目指すゴールをもとに、習慣化を定着させるためのプランをお客様とともに設計いたします。

店舗一覧：element-gym.com/all

【株式会社MIGRIDSの会社概要】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/53718/table/57_5_8be3e191770517a13db1aeb6ec5e0285.jpg?v=202602031121 ]