Carbon EX、大阪ガスとともに「Ecosystem Link#42」に登壇

Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役： 西和田浩平、竹田 峻輔、以下「当社」）は、1月27日（火）にグラングリーン大阪 JAM BASEで開催された「Ecosystem Link#42 presented by It’s Sta.」において、「“見えない価値”を可視化する：カーボンクレジット×オープンイノベーション」をテーマとしたセッションに登壇しました。

本セッションでは、2026年度からのGX-ETS本格稼働を見据え、カーボンクレジット市場が注目を集める中で、企業が直面する実務課題を起点に、制度対応にとどまらない実務・事業レベルでの社会実装に向けた取り組みや、企業間連携の可能性について議論が行われました。

Ecosystem Linkとは

Ecosystem Linkは、スタートアップ、大企業、金融機関、自治体など多様なプレイヤーが集い、新産業創出・社会課題の解決に向けてオープンイノベーションを促進する、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構（U-FINO）が主催するイベントシリーズです。各回にテーマを設定し、実践的な事例やプロダクト、協業の可能性を共有することで、新たな事業創出や連携の加速を目指しています。

第42回となる今回は「Fintech」をテーマに、社会や経済の基盤を支えるインフラとしての金融やカーボンクレジットに着目し、GX-ETSをはじめとした制度対応の広がりを背景に、規制対応の壁やそれを乗り越えるための取り組み・企業間連携について議論されました。

セッション内容

「“見えない価値”を可視化する：カーボンクレジット×オープンイノベーション」セッションでは、当社Co-CEOの竹田より、カーボンクレジット市場の動向や制度背景について解説しました。特に、2026年度からのGX-ETS本格稼働により、企業にとってカーボンクレジットの調達・活用が経営テーマとして注目を集めている点を共有しました。その上で、当社事業概要を紹介し、オープンなエコシステム構築の重要性を説明しました。

さらに、大阪ガス株式会社未来価値開発部 カーボンクレジット開発ユニット田中 誠人氏より、カーボンクレジット品質評価AIサービス「GreenChecker」を紹介しました。「Carbon EX」とのAPI連携を通じて、カーボンクレジットの情報連携や活用判断を行う取り組みや、データ連携によるGX推進の可能性について議論を行いました。

イベント概要

・イベント：Ecosystem Link #42 presented by It's Sta.

・日時：2026年1月27日（火）16:45-20:30

・会場：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE4階 Syn-SALON

・主催：一般社団法人うめきた未来イノベーション機構（U-FINO）

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2. カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3. カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

Carbon EXについて

会社名：Carbon EX株式会社

代表者：西和田 浩平、竹田 峻輔

所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

資本金：4億円（資本準備金を含む）

株主構成：アスエネ株式会社 51%、SBIホールディングス株式会社 49%

URL：https://carbonex.co.jp