韓国ガールズグループ「Kandis」オフラインイベント開催決定

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営するBUSAN DEPARTは、韓国ガールズグループ Kandisのオフラインイベントを、開催することをお知らせいたします。

Kandisは、10代・20代のエネルギーと自由を体現する、K-POP第5世代の実力アーティストです。

本イベントでは、Kandisメンバーが1日店長として登場し、

SNSフォロー特典の限定フォトカード配布や、サイン会・2ショット撮影会など、ファンの皆さまが直接交流できる

スペシャルな内容をご用意しております。

予約不要でどなたでもご参加いただけるイベントとなっております。

■Kandis オフラインイベント概要

開催場所：なんばマルイ 3F「BUSAN DEPART」

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波３丁目８－９なんばマルイ

日時2026年2月7日(土) 13:00~15:00 (予定)

参加方法：予約不要。当日BUSANDEPARTの店舗にお越しください。

【イベント内容】

1)対象のSNSをフォローいただいた方全員にKandisオリジナルフォトカードを1枚プレゼント

2)サイン参加券/2ショット券を販売。ご購入いただいた方はその場でメンバー1名(指定可能)と1:1のミーグリに参加可能。

・サイン参加券/2ショット券 各1回1,500円(税込)

※本イベントは【予約不要】です。どなたでもご参加いただけます。

※2ショット撮影会は、お客様ご自身のスマートフォンにてスタッフが撮影いたします。

※サイン会では、お客様ご指定のアイテム1点にサインをお入れします。

運営判断により対応できない場合は、別のアイテムへの変更をお願いする場合がございます。

※サイン会券・2ショット券は【購入制限なし】です。当日、会場レジにてその場でお買い求めください。

※お支払い方法は、現金・クレジットカード・各種キャッシュレス決済がご利用いただけます

（なんばマルイ館内でご利用可能なお支払い方法に準じます）。

※メンバーへのプレゼントは【お手紙のみ】お受け取り可能です。

※イベント中は撮影可能ですが、他のお客様の映り込みやご迷惑にならないようご配慮をお願いいたします。

※なんばマルイ館内での長時間の滞留行為や、他店舗様のご迷惑となる行為は禁止とさせていただきます。

※混雑状況により、入店制限や整理対応を行う場合がございます。必ずスタッフの指示に従ってください。

※本イベントの開催時間は、当日の状況により変更となる場合がございます。

最新情報は当アカウントにて随時ご案内いたします。

■Kandis

Kandis（カンディス）は、Hello、Nine、Venny、Lookyの4人で構成される、K-POP第5世代を代表するセルフメイド・ガールズグループ。10代・20代のエネルギーと自由を体現し、作詞・作曲・編曲・振付のすべてを自ら手がける高いクリエイティブ性で注目を集める。R&B、ネオソウル、ヒップホップを融合させた独自のサウンドで、「ありのままの魅力」を等身大に描き出す。

2025年1月のデビュー以降、音楽番組で披露した圧倒的なパフォーマンスが話題となり、SNSでは「新人離れした生歌」として注目を集めている。ハンドマイクでのステージングをはじめ、自由でリアルな表現が評価されている。

1stフルアルバム『Playground』は全16曲を収録。Helloが全曲の作詞・作曲に参加し、グループ全体のプロデュースを主導することでKandisの音楽的アイデンティティを完成させた。タイトル曲「Playground」は、IUやCrushの音楽的メンターとして知られるプロデューサー、ホン・ソジンの編曲により深みのあるサウンドを実現している。芸術的な真正さと自然体の音楽性で、K-POP第5世代を代表する新鋭アーティストとして国内外で注目を集めている。



【X】 https://x.com/Kandis_JP(https://x.com/Kandis_JP)

【Instagram】 https://www.instagram.com/official_Kandis(https://www.instagram.com/official_Kandis)

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@Kandis_official(https://www.tiktok.com/@Kandis_official)

【YouTube】 https://www.youtube.com/@Kandisofficial(https://www.youtube.com/@Kandisofficial)

■BUSAN DEPART

BUSANDEPARTとは、韓国のアルバム・グッズ・コスメなどを取り扱うほか、韓国フォトプリント「人生4カット」の設置や、韓国アイドル関連イベントの開催などを行っているショップです。

韓国カルチャーが好きな方の「欲しい」が集まる空間を提供しています。

【X】 https://x.com/busandepart_jp(https://x.com/busandepart_jp)

【Instagram】https://www.instagram.com/busandepart_jp/(https://www.instagram.com/busandepart_jp/)

【TikTok】https://www.tiktok.com/@busandepart.jp(https://www.tiktok.com/@busandepart.jp)

【on-line shop】https://www.qoo10.jp/shop/busan-depart(https://www.qoo10.jp/shop/busan-depart)