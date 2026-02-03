マルトモのペット用おやつ「減塩かつおだいすき」が「日経POSセレクション売上No.1」に4年連続選出！

マルトモ株式会社

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長:明関眸 本社:愛媛県伊予市）は、発売中の「減塩かつおだいすき40g」が「日経POSセレクション2025売上No.1」を獲得いたしましたのでお知らせいたします。2025年で4年連続の選出となります。

「日経POSセレクション」は、日経POS情報を使用して、日経が作成する約2000の商品分類（カテゴリー）内で分類売り上げ1位の商品や売り上げ伸び率が高い商品を取り上げます。「売上No.1」は全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等から収集した販売実績データ（日経POS情報）を基に、年間の来店客千人当たり金額で分類内1位の商品を選出するものです。今回は2025年1月から12月の間、「その他ドッグフードカテゴリー」内で最も売れた商品としてマルトモの「減塩かつおだいすき40g」が売上No.1を獲得いたしました。

「減塩かつおだいすき40g」は、ペット用おやつとして販売しているマルトモ「だいすきシリーズ」の一つで、大切な家族の一員であるねこちゃん・わんちゃんに安心・安全な食事を提供したいという想いで作られた商品です。近年、ねこちゃん・わんちゃん達も平均寿命が延び健康寿命が課題といわれている中、マルトモはねこちゃん・わんちゃん達の食生活改善のためにいち早く減塩商品提案に取り組んでおり、この商品は、当社一般品に比べ塩分を約25％カットした、健康に配慮した商品となっております。

マルトモは、動物愛護活動への寄付をはじめ社会課題の解決に取り組み、ねこちゃん・わんちゃんの健康を第一に考え、飼い主様の想いに寄り添った価値ある商品の開発に注力してまいります。

商品詳細

「減塩かつおだいすき40g」商品サイト https://www.marutomo.co.jp/archives/product/509