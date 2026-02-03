【2月上旬発売開始！】「ドコムス　ドコうさマスコットキーホルダー」発売予告のご案内

イエロー株式会社

ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手がけるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、カプセルトイ『ドコムス ドコうさマスコットキーホルダー』を2026年2月上旬より、店頭販売することを告知いたします。

通常怒り

絶望うるうるにせもの？？？

人気ゲーム実況者の ドコムス(Ｘ:@dkomusubi_games)の初カプセルトイが登場！

本商品は2026年2月上旬からの発売予定となります。



全国のカプセルトイ売場で、今月上旬より順次発売開始。

販売店舗については下記販売店舗一覧をご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/807_1_71e7b4997fbe356505c7bad592e05ac3.jpg?v=202602031121 ]

販売店舗一覧

ガシャポンのデパート店舗内、本屋さんのガシャポンデパート取り扱い店舗一覧gashacoco店舗内一覧



イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

カプセルトイ事業部「黄組」とは？

600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、

2022年度に新たに立ち上げられました。

様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。

※本記事は執筆時点での新商品の発売予告になります。

掲載の商品については今後やむを得ず仕様変更または、発売を延期・中止とさせていただく可能性がございます。

商品の最新情報については弊社サイト及びSNSをご確認ください。