対象商品の肉が290円分“タダ”で50%増量！物価高騰の逆風の中でも“大盛り肉丼界のパイオニア”は屈しない！全国の「伝説のすた丼屋」で『肉の日キャンペーン』W開催を決定！

株式会社アントワークス

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークス(所在地：東京都杉並区、代表取締役：早川 淳)は、全国の「伝説のすた丼屋」および「名物すた丼の店」の店舗(一部店舗を除く)にて、全15品の対象商品の肉がもれなく50%増量となる『肉の日キャンペーン』を2026年2月9日・2026年2月28日のW開催いたします。

公式サイト :https://sutadonya.com/2026/02/02/%e3%80%90%e5%ba%97%e8%88%97%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%912%e6%9c%88%e3%81%ae%e8%82%89%e3%81%ae%e6%97%a5%e3%81%af9%e6%97%a5%e3%81%a828%e6%97%a5%e3%81%ae2%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%ef%bc%81/

【“大盛り肉丼界のパイオニア”の本気！活力を届ける「肉の日キャンペーン」を2月はW開催！】

年明け以降、物価高の影響は一段と生活に直結する形で表れています。本来であれば需要期を過ぎて価格が落ち着くはずの豚肉が、仕入れ値の上昇により高止まりするなど、食料品売り場では“季節の常識が通用しない価格変動”が起きています。さらに、コメについても高値が続き、購買意欲の低下や売り場での滞留が目立つなど、消費者の節約志向はこれまで以上に強まっています。

こうした環境下においても、当店はお客様に茶碗3杯分の大盛りご飯、さらにはボリューム満点の肉をお得に召し上がっていただきたいという想いから、毎月29日に実施している『肉の日キャンペーン』を、2月は特別に9日・28日のW開催とすることを決定いたしました。

価格上昇が続く今だからこそ、お客様に満足感のある一杯を腹いっぱい楽しんでいただき、寒さ厳しい2月を乗り切る活力をお届けしたいと考えております。

『肉の日キャンペーン』は、15品以上の対象商品の肉が50%増量(※肉増量＜+290円/税込＞相当量)となるキャンペーンです。“全国のお腹を空かせている人々を大盛り丼で満足させたい！”という想いで、毎月29日に『肉の日キャンペーン』を実施しており、現在でも、通常に比べて来客数が130％ほどに増加する人気イベントとして定着しています。今でこそ多くの飲食店で29日に肉の日イベントを実施しておりますが、大盛り丼界のパイオニアを自負する当店がその先駆けとして肉の日にイベントを実施し、「29日に飲食店で肉をガッツリ食べる」というイメージを作って参りました。

また、肉の増量率についても当社調べで肉の日イベントを実施している一般的なステーキ専門店や肉丼のお店では29%～50％となっており、当店は最上位の増量率で提供させていただいております。

※店舗により各商品の価格は異なります。

＜伝説のすた丼屋2026年2月『肉の日キャンペーン』W開催 概要＞

■実施日 ：2026年2月9日（月）・28日（土）

■内容 ：以下商品の肉をもれなく50%増量※テイクアウトも対象

【不動の人気No.1】すた丼890円(税込)

生姜焼き丼950円(税込)すたみな焼き定食930円(税込)生姜焼き定食990円(税込)すたみな油そば990円(税込)ぶっかけとろろ1,090円(税込)ネギポン酢1,090円(税込)旨辛ねぎ盛り1,090円(税込)ガーリックバター1,090円(税込)キムチ1,090円(税込)炙りチーズ黒胡椒1,190円(税込)香ばしバターにんにく1,190円(税込)南蛮タルタル1,190円(税込)鬼マヨ明太ポテサラ1,190円(税込)フライド山椒ラー油1,190円(税込)

※「すた丼」「生姜焼き丼」は、各種セットメニューでも対象です。

※腹五分目盛り・腹八分目盛りは対象外です。

※通常の「肉増量(+290円/税込)」相当

※店舗により販売価格及び商品は異なります。

※その他サービス(割引クーポン、サービス券など)との併用はできません。

※各種デリバリーサービスでの注文は対象外です。

■対象店舗：「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗では実施しておりません。詳細はホームページ：https://sutadonya.com/をご覧ください。

【「伝説のすた丼屋」概要】

“すた丼”とは、低温で油通しし余分な脂を溶かし落としつつ旨味を閉じ込めたジューシーで柔らかな豚バラ肉に“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めて、高火力と鍋を操る職人技で一気に炒め上げ、並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りご飯の上に盛ったすたみなとボリューム満点の丼ぶりです。1971年に多摩地区で創業したラーメン店の創業者が『若いやつらに安くて旨いものを腹いっぱい食べさせてやりたい』という想いを込めて試行錯誤の末に生み出したまかない飯がルーツとなっております。この“すた丼”を軸に、すた丼の秘伝のニンニク醤油ダレで漬け込んだ”鬼盛りすたみな唐揚げ”などすたみなとボリューム満点の商品を取り揃え、首都圏を中心に北は北海道、南は沖縄まで全国185店舗（2026年2月時点）を展開しております。

【会社概要】

■社名 ： 株式会社アントワークス

■本社所在地： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-21-7

■代表取締役社長： 早川 淳

■事業内容 ： 飲食事業「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」「伝説の肉そば屋」「デンバープレミアム」

「伝説のステーキ屋」「き久好」運営

■創業／設立： 1971年／1989年

■資本金 ： 4,500万円

■従業員数 ： 社員211名、アルバイト1,331名（2026年2月時点）

■URL ： https://antoworks.com/