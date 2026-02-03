創業26年で培った知見を結集アイエスエフネット、現場の障害報告書を教材化するカスタマイズ型トラブル予知研修を提供開始

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、IT人材育成のノウハウを凝縮したカスタマイズ型トラブル予知研修の提供を開始いたします。



本研修サービスは、企業のDX推進や内製化に伴うトラブル増加を背景に、顧客企業の実際の障害報告書を教材化した新たな研修コンテンツです。多くの現場を知るエンジニア講師が、26年にわたる教育実績で培った知見を具体的なアクションとして伝授します。





◆背景：深刻化する現場トラブルと「教育の形骸化」

現在、多くの企業がDX推進や内製化に取り組む中で、ITシステムの社会的な影響力は年々高まっています。しかし、業務の高度化・複雑化に伴い、ヒューマンエラーに起因する重大なインシデントは増加傾向にあり、経営課題に直結するケースも少なくありません。



従来のe-learningや汎用的な教材を用いた研修では、現場のエンジニアが「自分には関係ない」という正常性バイアス（※）に陥りやすく、実際の行動変容につながりにくいという課題がありました。アイエスエフネットは、こうした現場の危機感に応えるため、創業から26年にわたり蓄積してきた障害対応とエンジニア育成のノウハウを体系化し、本研修サービスの開発に至りました。

※ 正常性バイアス：自分にとって都合の悪い情報を無視したり、「自分は大丈夫」と思い込んだりする心理的な傾向。





◆アイエスエフネットのカスタマイズ型トラブル予知研修の3つの独自性

- 貴社の「実際の障害報告書」が教材に一般的な事例集ではなく、貴社の現場で実際に起きたトラブル事例を教材化します。自分たちが直面した、あるいは隣の席で起きたリアルな事象を題材にすることで、受講者の当事者意識を高め、即効性のある再発防止策を導き出します。- 現場を知る「エンジニア講師」による徹底した現場目線本研修の講師は、現場経験が豊富で、かつエンジニア教育の実績を持つ社員が担当します。現場特有の悩みや「なぜそのミスが起きたのか」という文脈を深く理解しているため、エンジニアが納得感を持って参加できるワークショップを実現します。- 創業26年の実績に裏打ちされた「障害未然防止」のノウハウ本研修を支える26年間の知見は、多国籍・多世代といった多様なエンジニアが現場で直面した「生きた事例」の蓄積、信頼を勝ち取るための「人間性（倫理観・コミュニケーション）」や技術の変化に左右されない「エンジニアの本質」の言語化に集約されています。実践的なカリキュラムを通じて、技術を扱う「人」の質を高めることで、時代や環境の変化に動じず、自律的にリスクを予知・回避できるプロフェッショナルを育成します。





◆導入事例：西鉄情報システム株式会社様

先行して本研修を採用した西鉄情報システム株式会社様では、若手から中堅層までを対象に実施し、大きな成果を上げています。

課題：ヒューマンエラーによる障害防止と、個人の経験に依存しない共通認識の形成。

成果：業務中のリスクに対する共通認識が社内に浸透し、「違和感」に気づいた時点で作業を止め、報告・確認を行う意識と行動が定着しました。





◆今後の展望

アイエスエフネットは、本研修サービスを国内の大手SIerや公共・インフラ企業へ広く展開するとともに、将来的には海外拠点への導入や多言語展開も視野に入れています。

現場で働くエンジニア一人ひとりの安全意識を高める一助となることを目指し、一社一社の課題に真摯に向き合いながら、ITインフラの安定稼働に寄与する教育コンテンツの充実に努めてまいります。

◇ カスタマイズ型トラブル予知研修の詳細・お問い合わせについて

本サービスについてさらに詳しく知りたい方は以下のサービスページをご確認ください。

https://www.isfnet-services.com/solution/kyt





◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

