10年ぶりの新ネタ披露！ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！』開催決定！
ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！』を、2026年3月8日(日)に東京・新宿シアターモリエールにて開催することが決定しました。
本公演タイトルの「グスージサビラ」は、彼らのルーツである沖縄の方言で「お祝いしましょう」を意味します。30年間の感謝を込めた本公演では、ファン待望となる10年ぶりの新ネタ披露に加え、ゆかりのあるゲストを招いた一夜限りのスペシャルなコーナー企画を実施します。当日はオンライン配信を行わない、極めて希少なプレミアム公演となります。
チケットはFANYチケットにて、2月3日(火)10:00より一般販売を開始します。
本人コメント
ガレッジセール
＜川田広樹(写真左)＞
久しぶりにガレッジセールで新ネタを2本やります！
そして、渋谷公園通り劇場でずっと一緒にやってきた後輩芸人のニューカリカ・ハイキングウォーキング・ザパンチ・デッカチャンも出演します。
懐かしさと嬉しさで、ワクワクが止まりません！
3月8日、是非30周年Liveを観に来てください！
よろしくお願いします！
＜ゴリ (写真右)＞
もう30年。人間だと中年。
自分的には青年。心はいつでも若いんだな。
青春を引きずって生きていきたい。
エンタメはそうこなくっちゃ！
ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！』 概要
【日時】 2026年3月8日 (日)
開場14:30／開演15:00／終演16:30
【会場】新宿シアターモリエール
(東京都新宿区新宿3丁目33-10新宿モリエールビル 2F)
【出演者】 ガレッジセール
ザ・パンチ、ハイキングウォーキング、ニューカリカ、デッカチャン
【料金】 会場：前売 4,000円／当日 4,500円
＜チケット販売スケジュール＞
【一般販売】 2026年2月3日(火)10:00～
■FANYチケット https://ticket.fany.lol/event/detail/12268(https://ticket.fany.lol/event/detail/12268)