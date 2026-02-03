10年ぶりの新ネタ披露！ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！』開催決定！

吉本興業株式会社


ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！』を、2026年3月8日(日)に東京・新宿シアターモリエールにて開催することが決定しました。


本公演タイトルの「グスージサビラ」は、彼らのルーツである沖縄の方言で「お祝いしましょう」を意味します。30年間の感謝を込めた本公演では、ファン待望となる10年ぶりの新ネタ披露に加え、ゆかりのあるゲストを招いた一夜限りのスペシャルなコーナー企画を実施します。当日はオンライン配信を行わない、極めて希少なプレミアム公演となります。



チケットはFANYチケットにて、2月3日(火)10:00より一般販売を開始します。


本人コメント


ガレッジセール

＜川田広樹(写真左)＞


久しぶりにガレッジセールで新ネタを2本やります！


そして、渋谷公園通り劇場でずっと一緒にやってきた後輩芸人のニューカリカ・ハイキングウォーキング・ザパンチ・デッカチャンも出演します。


懐かしさと嬉しさで、ワクワクが止まりません！


3月8日、是非30周年Liveを観に来てください！


よろしくお願いします！



＜ゴリ (写真右)＞


もう30年。人間だと中年。


自分的には青年。心はいつでも若いんだな。


青春を引きずって生きていきたい。


エンタメはそうこなくっちゃ！





ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！』　概要

【日時】 2026年3月8日 (日)


　　　　　開場14:30／開演15:00／終演16:30


【会場】新宿シアターモリエール


　　　 (東京都新宿区新宿3丁目33-10新宿モリエールビル 2F)


【出演者】 ガレッジセール


　　　　　　ザ・パンチ、ハイキングウォーキング、ニューカリカ、デッカチャン


【料金】 会場：前売 4,000円／当日 4,500円



＜チケット販売スケジュール＞


【一般販売】 2026年2月3日(火)10:00～


■FANYチケット　https://ticket.fany.lol/event/detail/12268(https://ticket.fany.lol/event/detail/12268)