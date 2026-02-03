TEAM JAPANにエアウィーヴの“Futon（敷き布団）”を提供

株式会社エアウィーヴ

株式会社エアウィーヴ（東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：高岡本州、以下「エアウィーヴ」）は、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)および公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会(JPC)のオフィシャル寝具パートナーとして、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックに出場するTEAM JAPANの選手に、ミラノ・コルティナ2026公式オリンピックライセンス商品のうち、Futon（敷き布団）とかけ布団を提供します。大会に挑む選手が最高のパフォーマンスを発揮できるよう睡眠の面からサポートします。

TEAM JAPANに提供するミラノ・コルティナ2026公式オリンピックライセンス商品

●Futon（敷き布団）

Futon

表裏で硬さが異なる３分割構造のエアファイバー(R)で構成される機能性布団。床に直接敷いて使用するスタイルはもちろん、既存の寝具の上に重ねて使うマットレスパッドとしてもご利用いただけます。睡眠環境に合わせて、自在に使いやすい設計となっています。

さらに3段階の異なる硬さのブロックを組み合わせることで、一人ひとりの体形に合わせて理想的な寝姿勢を実現します。カバーはイタリア北部のアルプスから着想を得たデザインのキルティングが施されています。

商品名：エアウィーヴ Futon Milano Cortina 2026 公式オリンピックライセンス商品

●かけ布団

かけ布団

空気を含んだようなふんわりとした肌ざわりと、軽やかでボリュームのあるかけ布団。吸湿発熱綿を使用することで蒸れにくく、暖かさはしっかりキープします。ミラノ・コルティナ２０２６のグラフィックがあしらわれたリバーシブルタイプです。

商品名：エアウィーヴ ハイパーダウン Milano Cortina 2026 公式オリンピックライセンス商品

＜世界の選手団の睡眠をサポート＞

上記製品は、日本のほか、カナダ・フランス・イタリア・オーストリア・ブラジル・ハンガリーなどの各国の選手団にも提供する予定です。“Futon”の提供を通じて、世界トップアスリートの眠りをサポートするとともに、日本の寝具文化を世界へ発信してまいります。さらに、現地では体形測定システム「airweave MattressFit」を用いたフィッティング（最適な硬さパターンの提案）を行い、選手一人ひとりに合わせた最適な睡眠環境を提供します。