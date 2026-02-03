【ジョルジオ アルマーニ】エンポリオ アルマーニ リストランテ（ミラノ）にて、ニューヨークの名店 “Indochine（インドシン）” 初のポップアップを開催

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

2月25日から3月2日まで、ミラノ・ファッションウィーク ウィメンズ コレクションの開催期間に合わせ、エンポリオ アルマーニ リストランテにて、ニューヨークを代表するレストラン「Indochine（インドシン）」による初のポップアップが実施されます。

フレンチとベトナミーズを融合させた独自の料理で知られるインドシンは、1984年のオープン以来、アンディ・ウォーホルやジャン＝ミシェル・バスキアをはじめ、マドンナ、ミック・ジャガー、キース・へリング、ロバート・デ・ニーロ、メリル・ストリープ、レオナルド・ディカプリオなど、アート、ファッション、映画界を象徴する人物たちが集ってきたレストランです。ジョルジオ・アルマーニにとっても、ニューヨーク滞在時に親しんできた場所のひとつでした。

ポップアップ期間中、エンポリオ アルマーニ リストランテは、バナナリーフをモチーフにしたグリーンのウォールグラフィックやフローラルデコレーションなど、インドシンを象徴するエレメントを取り入れた特別な空間へと装いを新たにし、メニューには同店を代表するシグネチャーディッシュがラインナップされます。

さらに、この特別な取り組みはアルマーニ / プリヴェ クラブにも展開され、アルマーニ / リブリでは、インドシン創業40周年を記念したアニバーサリーブックが販売されます。

ご予約はこちらから:

phone +39 02 62312680

Whatsapp +39 3472944434

email reservations.restaurants@giorgioarmani.it