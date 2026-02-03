Craif、横浜市にカスタマーリレーションの中核拠点を新設　がん検査を「受ける前」から「次の一歩」まで、一気通貫で支援

Craif株式会社

バイオAIスタートアップのCraif株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野瀬隆一、以下Craif）は、神奈川県横浜市中区に新たな事業拠点を設立し、2026年2月2日より業務を開始いたしました。本拠点は、カスタマーリレーション領域の強化を通じて、がん検査を検討する段階から検査後の不安解消に至るまでを支援する中核機能を担います。マイシグナル・シリーズをはじめとする当社サービスの利用者に対するアフターフォローも含め、検査を受ける前の迷いや不安から次の行動までを支える体制を強化します。

■ 拠点設立の背景

Craifは「人々が天寿を全うする社会の実現」を掲げ、疾患の早期発見と治療の最適化に取り組んできました。尿中マイクロRNAをAIで解析する独自技術により、すい臓がんなど難治性がんの超早期リスク検知を可能にするがん検査を提供し、全国の医療機関や薬局、ドラッグストア、ECを通じて利用が広がっています。

一方で、日本ではがん検診の受診率が約40％と低水準にとどまっており、「症状がない中で検査を受ける判断が難しい」「何を受ければよいかわからない」といった、検査を受ける前段階での心理的ハードルが指摘されています。さらに、検査結果を受け取った後も、不安や戸惑いから追加検査や医療受診に踏み切れないケースも少なくありません。がん検査においては、受検前後の判断や行動に迷いが生じやすいことが、次の一歩を阻む要因の一つになっていると考えています。

Craifはこれまで、無料のがん検査相談窓口の設置などを通じて、検査を受ける前の不安や疑問に応える取り組みを行ってきました。こうした取り組みで得られた知見を踏まえ、今回設立した横浜拠点では、検査を検討する段階から検査後の次の行動までを一気通貫で支援する体制の規模を大幅に広げ、より強化していきます。心理的ケアや適切な情報提供を通じて、生活者一人ひとりが安心して判断・行動できる環境を整え、疾患の早期発見と治療の最適化に貢献してまいります。

■ 新オフィスの概要

■ 採用情報について

- 住所：神奈川県横浜市中区尾上町三丁目35番地 LIST EAST BLD. 5階L区画- 開設日：2026年2月2日（月）

横浜拠点では、目の前のお客様に寄り添い、課題解決のサポートをする新しい仲間を募集しています。

詳しくは以下の採用ページをご確認ください。

■ 「マイシグナル・スキャンについて」

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

■ がん検査相談窓口の概要について

がん検査に関する相談を、専任アドバイザーが無料で受け付けます。新しい検査選びや検査習慣に関する疑問・不安を解消し、安心してがん対策を行うためのサポートを行っています。本相談窓口では、医学的判断を行うことなく、中立的な立場から情報をご提供します。

・相談例

- どんな検査を受けたらいいのかわからない。自分にあった検査を知りたい。

- まだ検査をしなくてもいいと思っていたけど、今受けるべきか相談したい。

- 検査の仕組みを詳しく知りたい。

- マイシグナルと他の検査との違いを知りたい。

詳細はこちらをご覧ください。

・特徴・ポイント

マイシグナルについての相談はもちろん、その他医療機関様で受けられる検査を比較した上で、ご利用者様にあった検査を一緒に考えます。マイシグナルの利用を検討していない方や、ご家族の受検について悩んでいる方でも、お気軽にご相談いただけます。

・ご利用方法

ご都合に合わせて2パターンの方法でご利用いただけます。

１.相談日時を予約する方法

- 予約フォームから都合の良い日時を選択- 氏名、電話番号などを入力し、予約を完了- ご予約日時に、スタッフからお電話

２.直接電話をする方法

今すぐ相談したい方は下記電話番号にお電話ください。

0120-934-450 ※対応可能時間 10:00~18:00（定休日: 日曜、祝日）

・ご利用者様のコメント

- 「がん検査について気になることがあっても、インターネットで調べたりWEBサイトを読むのが苦手で、どうしても検査を受けるまで至らず後回しになっていました。今回相談に乗っていただき大変助かりました。」（60代・女性）- 「無料とは思えない丁寧な対応で、専門スタッフの方に説明いただいたおかげで検査の違いがよく分かりました。」（60代・男性）- 「簡単に予約できました。時間になったらお電話を待つだけ。こちらの疑問や不安に親身に対応していただき、感謝です。」（50代・女性）

※ご利用者様からいただいたコメントを一部抜粋して掲載。

・免責事項

本電話相談サービスは、がん検査に関する情報提供およびお客様の一般的なご相談に応じるものであり、医師による診断や医療行為に該当するものではありません。あくまで参考情報としてご利用いただき、体調に不安のある方や、診断や治療が必要な場合は、必ず医療機関にご相談ください。なお、医師その他の専門家からの指導がある際には、当該指導に従っていただくようお願いいたします。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)シリーズ」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

